Рейтинг@Mail.ru
СМИ пишут, что выборы в Турции могут отложить на срок от шести месяцев - РИА Новости, 16.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230216/vybory-1852321006.html
СМИ пишут, что выборы в Турции могут отложить на срок от шести месяцев
СМИ пишут, что выборы в Турции могут отложить на срок от шести месяцев - РИА Новости, 16.02.2023
СМИ пишут, что выборы в Турции могут отложить на срок от шести месяцев
Всеобщие выборы в Турции могут быть отложены от шести месяцев до года, с соответствующей инициативой выступит высшая избирательная комиссия (YSK) страны, пишет... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T09:30
2023-02-16T09:30
в мире
турция
кахраманмараш
сирия
реджеп тайип эрдоган
бюлент арынч
сильное землетрясение в турции и сирии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792818752_0:717:2048:1869_1920x0_80_0_0_7e41b3c89ec3075bae92b167b186edc2.jpg
АНКАРА, 16 фев – РИА Новости. Всеобщие выборы в Турции могут быть отложены от шести месяцев до года, с соответствующей инициативой выступит высшая избирательная комиссия (YSK) страны, пишет издание Habertürk со ссылкой на собственные источники. Действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что всеобщие выборы (одновременно президентские и парламентские) в Турции назначены на 14 мая. Турецкий лидер сообщил, что правительство предложит парламенту принять эту дату, а в случае отказа он использует полномочия президента – их достаточно для роспуска парламента и объявления досрочных выборов через 60 дней после указа. Эрдоган будет кандидатом от "Союза республики". Коалиция шести оппозиционных партий пока не объявила кандидата. Ранее экс-спикер парламента Турции, бывший вице-премьер Бюлент Арынч призвал отложить выборы, поскольку "страна должна избавиться от предвыборного стресса" на фоне сокрушительных землетрясений. По сообщению автора статьи, правящее крыло передаст вопрос об отсрочке выборов на рассмотрение YSK. "Сначала будет принято решение о выборах. Затем YSK заявит, что стало фактически невозможно провести выборы полностью в четырех областях и частично в шести областях (из-за последствий землетрясений), и попросит перенести выборы. Таким образом, выборы будут отложены как минимум на шесть месяцев, возможно, на год", - говорится в статье. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, погибли более 35 тысяч человек.
https://ria.ru/20230215/pomosch-1852174086.html
https://ria.ru/20230215/turtsiya-1852215357.html
турция
кахраманмараш
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792818752_0:525:2048:2061_1920x0_80_0_0_2c0e5c12597c3dc4f4a2afec93b6da99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, кахраманмараш, сирия, реджеп тайип эрдоган, бюлент арынч, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Кахраманмараш, Сирия, Реджеп Тайип Эрдоган, Бюлент Арынч, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
09:30 16.02.2023
 
СМИ пишут, что выборы в Турции могут отложить на срок от шести месяцев

Habertürk пишет, что выборы в Турции могут отложить на срок от шести месяцев до года

© Фото : Pexels/Ahmed MullaФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© Фото : Pexels/Ahmed Mulla
Флаг Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 16 фев – РИА Новости. Всеобщие выборы в Турции могут быть отложены от шести месяцев до года, с соответствующей инициативой выступит высшая избирательная комиссия (YSK) страны, пишет издание Habertürk со ссылкой на собственные источники.
Действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что всеобщие выборы (одновременно президентские и парламентские) в Турции назначены на 14 мая. Турецкий лидер сообщил, что правительство предложит парламенту принять эту дату, а в случае отказа он использует полномочия президента – их достаточно для роспуска парламента и объявления досрочных выборов через 60 дней после указа. Эрдоган будет кандидатом от "Союза республики". Коалиция шести оппозиционных партий пока не объявила кандидата. Ранее экс-спикер парламента Турции, бывший вице-премьер Бюлент Арынч призвал отложить выборы, поскольку "страна должна избавиться от предвыборного стресса" на фоне сокрушительных землетрясений.
Российские спасатели в ходе поисково-спасательных работ при разборе завалов в жилом доме в Турции обнаружили крупную сумму денег - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
15 февраля, 14:35
Россия направила Турции 80 тонн гуманитарной помощи
По сообщению автора статьи, правящее крыло передаст вопрос об отсрочке выборов на рассмотрение YSK.
"Сначала будет принято решение о выборах. Затем YSK заявит, что стало фактически невозможно провести выборы полностью в четырех областях и частично в шести областях (из-за последствий землетрясений), и попросит перенести выборы. Таким образом, выборы будут отложены как минимум на шесть месяцев, возможно, на год", - говорится в статье.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, погибли более 35 тысяч человек.
Последствия землетрясения в Хатае - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
15 февраля, 16:48Хорошие новости
В Турции женщину и двух детей спасли через 228 часов после землетрясения
 
В миреТурцияКахраманмарашСирияРеджеп Тайип ЭрдоганБюлент АрынчСильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала