СМИ пишут, что выборы в Турции могут отложить на срок от шести месяцев
Habertürk пишет, что выборы в Турции могут отложить на срок от шести месяцев до года
© Фото : Pexels/Ahmed MullaФлаг Турции
© Фото : Pexels/Ahmed Mulla
Флаг Турции. Архивное фото
АНКАРА, 16 фев – РИА Новости. Всеобщие выборы в Турции могут быть отложены от шести месяцев до года, с соответствующей инициативой выступит высшая избирательная комиссия (YSK) страны, пишет издание Habertürk со ссылкой на собственные источники.
Действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что всеобщие выборы (одновременно президентские и парламентские) в Турции назначены на 14 мая. Турецкий лидер сообщил, что правительство предложит парламенту принять эту дату, а в случае отказа он использует полномочия президента – их достаточно для роспуска парламента и объявления досрочных выборов через 60 дней после указа. Эрдоган будет кандидатом от "Союза республики". Коалиция шести оппозиционных партий пока не объявила кандидата. Ранее экс-спикер парламента Турции, бывший вице-премьер Бюлент Арынч призвал отложить выборы, поскольку "страна должна избавиться от предвыборного стресса" на фоне сокрушительных землетрясений.
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По сообщению автора статьи, правящее крыло передаст вопрос об отсрочке выборов на рассмотрение YSK.
"Сначала будет принято решение о выборах. Затем YSK заявит, что стало фактически невозможно провести выборы полностью в четырех областях и частично в шести областях (из-за последствий землетрясений), и попросит перенести выборы. Таким образом, выборы будут отложены как минимум на шесть месяцев, возможно, на год", - говорится в статье.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, погибли более 35 тысяч человек.