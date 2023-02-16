https://ria.ru/20230216/vybory-1852321006.html

СМИ пишут, что выборы в Турции могут отложить на срок от шести месяцев

СМИ пишут, что выборы в Турции могут отложить на срок от шести месяцев - РИА Новости, 16.02.2023

СМИ пишут, что выборы в Турции могут отложить на срок от шести месяцев

Всеобщие выборы в Турции могут быть отложены от шести месяцев до года, с соответствующей инициативой выступит высшая избирательная комиссия (YSK) страны, пишет... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T09:30

2023-02-16T09:30

2023-02-16T09:30

в мире

турция

кахраманмараш

сирия

реджеп тайип эрдоган

бюлент арынч

сильное землетрясение в турции и сирии

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АНКАРА, 16 фев – РИА Новости. Всеобщие выборы в Турции могут быть отложены от шести месяцев до года, с соответствующей инициативой выступит высшая избирательная комиссия (YSK) страны, пишет издание Habertürk со ссылкой на собственные источники. Действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что всеобщие выборы (одновременно президентские и парламентские) в Турции назначены на 14 мая. Турецкий лидер сообщил, что правительство предложит парламенту принять эту дату, а в случае отказа он использует полномочия президента – их достаточно для роспуска парламента и объявления досрочных выборов через 60 дней после указа. Эрдоган будет кандидатом от "Союза республики". Коалиция шести оппозиционных партий пока не объявила кандидата. Ранее экс-спикер парламента Турции, бывший вице-премьер Бюлент Арынч призвал отложить выборы, поскольку "страна должна избавиться от предвыборного стресса" на фоне сокрушительных землетрясений. По сообщению автора статьи, правящее крыло передаст вопрос об отсрочке выборов на рассмотрение YSK. "Сначала будет принято решение о выборах. Затем YSK заявит, что стало фактически невозможно провести выборы полностью в четырех областях и частично в шести областях (из-за последствий землетрясений), и попросит перенести выборы. Таким образом, выборы будут отложены как минимум на шесть месяцев, возможно, на год", - говорится в статье. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, погибли более 35 тысяч человек.

https://ria.ru/20230215/pomosch-1852174086.html

https://ria.ru/20230215/turtsiya-1852215357.html

турция

кахраманмараш

сирия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, турция, кахраманмараш, сирия, реджеп тайип эрдоган, бюлент арынч, сильное землетрясение в турции и сирии