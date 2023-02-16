https://ria.ru/20230216/vizit-1852414709.html

Лукашенко сообщил, что его пригласили в Китай в начале марта

Лукашенко сообщил, что его пригласили в Китай в начале марта - РИА Новости, 16.02.2023

Лукашенко сообщил, что его пригласили в Китай в начале марта

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин пригласил его совершить визит в начале марта. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T14:29

2023-02-16T14:29

2023-02-16T14:29

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китай

минск

белоруссия

александр лукашенко

си цзиньпин

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МИНСК, 16 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин пригласил его совершить визит в начале марта. "Китай, Си Цзиньпин, пригласил (с визитом – ред.) в первых числах марта", - сказал Лукашенко журналистам в четверг в Минске. Он также отметил, что ведутся переговоры о встречах на высшем уровне с Ираном и Индией. В конце осени прошлого года Лукашенко заявлял, что его встреча с лидером КНР состоится в ближайшее время. Ранее Лукашенко и председатель КНР встретились в Самарканде, где 15-16 сентября участвовали в саммите Шанхайской организации сотрудничества. По итогам переговоров Минск и Пекин подписали декларацию, в которой закреплен тезис о всепогодном и всестороннем стратегическом партнерстве. После этого в конце сентября Лукашенко сообщил, что планирует провести встречу с лидером КНР.

https://ria.ru/20230216/mobilizatsiya-1852378427.html

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в мире, китай, минск, белоруссия, александр лукашенко, си цзиньпин