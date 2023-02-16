https://ria.ru/20230216/ural-1852466274.html

Патрушев отметил роль Урала в отражении экономической агрессии Запада

Патрушев отметил роль Урала в отражении экономической агрессии Запада - РИА Новости, 16.02.2023

Патрушев отметил роль Урала в отражении экономической агрессии Запада

Регионы Урала на фоне экономической агрессии Запада против России должны задействовать все возможности и разворачивать производства так же оперативно, как это... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T16:48

2023-02-16T16:48

2023-02-16T16:48

экономика

россия

челябинск

николай патрушев

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ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев – РИА Новости. Регионы Урала на фоне экономической агрессии Запада против России должны задействовать все возможности и разворачивать производства так же оперативно, как это было в Великую Отечественную войну, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Челябинске. Он обратил внимание, что уникальные возможности Урала как "опорного края державы" ярко проявились в годы Великой Отечественной войны. Тогда удалось в кратчайшие сроки запустить эвакуированные заводы и обеспечить страну всем необходимым, в том числе вооружением и военной техникой, что сыграло ключевую роль в достижении победы над фашизмом, а в последующие годы обеспечило высокие темпы роста экономики страны, указал Патрушев. "Сегодня в условиях объявленной Западом экономической войны нам необходимо действовать так же оперативно, использовать все имеющиеся возможности регионов округа в обеспечении технологического суверенитета страны", - подчеркнул он. Как считает секретарь Совбеза, для обеспечения технологического суверенитета России нужно эффективнее использовать накопленный поколениями уральцев опыт, кадровый и научно-производственный потенциал регионов округа. Он отметил, что Уральский федеральный округ характеризуется высокой концентрацией производства (в 4 раза выше, чем в среднем по России) и обладает наукоемкими производствами, разветвленной сетью образовательных и научно-исследовательских организаций, что создает благоприятные условия для формирования научно-технической программы полного инновационного цикла производства востребованной высокотехнологичной продукции. "Для успешного решения задач по обеспечению технологического суверенитета следует опережающими темпами развивать инфраструктуру, необходимую для проведения научных исследований и разработок в интересах отечественной промышленности. Обеспечить внедрение инновационных исследовательских и опытно-конструкторских разработок в производство", - обозначил задачи Патрушев. Секретарь Совбеза обратил внимание, что на Урале уже несколько лет практикуется разработка и внедрение в серийное производство оборудования по заказу нефтегазовых компаний, которое превосходит по своим возможностям импортные аналоги.

https://ria.ru/20230216/otnosheniya-1852365433.html

https://ria.ru/20230208/ekonomika-1850478772.html

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экономика, россия, челябинск, николай патрушев