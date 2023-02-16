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В Петербурге бывшему учителю биологии дали срок за насилие над школьниками - РИА Новости, 16.02.2023
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В Петербурге бывшему учителю биологии дали срок за насилие над школьниками
В Петербурге бывшему учителю биологии дали срок за насилие над школьниками - РИА Новости, 16.02.2023
В Петербурге бывшему учителю биологии дали срок за насилие над школьниками
Бывший учитель биологии одной из школ в Московском районе Санкт-Петербурга Виктор Ласточкин приговорен к 17 с половиной годам заключения в колонии строго режима РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T15:11
2023-02-16T15:19
россия
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев – РИА Новости. Бывший учитель биологии одной из школ в Московском районе Санкт-Петербурга Виктор Ласточкин приговорен к 17 с половиной годам заключения в колонии строго режима по обвинению в развратных действиях в отношении 13-летних учеников, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. "Суд назначил Ласточкину наказание по п.б ч.4 ст.132 (Мужеложство или иные действия сексуального характера с применением насилия в отношении лиц, не достигших 14-лет) УК РФ (4 эпизода) в виде лишения свободы сроком на 17,5 лет в колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью в сфере образования, организации досуга, оздоровления, связанных с участием несовершеннолетних сроком на 17 лет", - сообщили в пресс-службе судов. Ранее сообщалось, что по версии следствия, учитель в октябре и ноябре 2021 года в помещении лаборантского кабинета школы совершил развратные действия в отношении двух учеников 7-го класса. В ходе следствия был выявлен ряд аналогичных преступлений, всего 19 эпизодов. Как сообщили в пресс-службе судов, во время процесса прокурор объединил 19 эпизодов по п.б ч.4 ст.132 УК РФ в 4 эпизода, объединив их по потерпевшим и месту совершения.
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россия, санкт-петербург, происшествия
Россия, Санкт-Петербург, Происшествия
15:11 16.02.2023 (обновлено: 15:19 16.02.2023)
 
В Петербурге бывшему учителю биологии дали срок за насилие над школьниками

Учителя биологии из Петербурга осудили на 17,5 года по обвинению в насилии над школьниками

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев – РИА Новости. Бывший учитель биологии одной из школ в Московском районе Санкт-Петербурга Виктор Ласточкин приговорен к 17 с половиной годам заключения в колонии строго режима по обвинению в развратных действиях в отношении 13-летних учеников, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
"Суд назначил Ласточкину наказание по п.б ч.4 ст.132 (Мужеложство или иные действия сексуального характера с применением насилия в отношении лиц, не достигших 14-лет) УК РФ (4 эпизода) в виде лишения свободы сроком на 17,5 лет в колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью в сфере образования, организации досуга, оздоровления, связанных с участием несовершеннолетних сроком на 17 лет", - сообщили в пресс-службе судов.
Ранее сообщалось, что по версии следствия, учитель в октябре и ноябре 2021 года в помещении лаборантского кабинета школы совершил развратные действия в отношении двух учеников 7-го класса. В ходе следствия был выявлен ряд аналогичных преступлений, всего 19 эпизодов.
Как сообщили в пресс-службе судов, во время процесса прокурор объединил 19 эпизодов по п.б ч.4 ст.132 УК РФ в 4 эпизода, объединив их по потерпевшим и месту совершения.
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