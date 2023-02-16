https://ria.ru/20230216/srok-1852431943.html

В Петербурге бывшему учителю биологии дали срок за насилие над школьниками

В Петербурге бывшему учителю биологии дали срок за насилие над школьниками - РИА Новости, 16.02.2023

В Петербурге бывшему учителю биологии дали срок за насилие над школьниками

Бывший учитель биологии одной из школ в Московском районе Санкт-Петербурга Виктор Ласточкин приговорен к 17 с половиной годам заключения в колонии строго режима РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T15:11

2023-02-16T15:11

2023-02-16T15:19

россия

санкт-петербург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев – РИА Новости. Бывший учитель биологии одной из школ в Московском районе Санкт-Петербурга Виктор Ласточкин приговорен к 17 с половиной годам заключения в колонии строго режима по обвинению в развратных действиях в отношении 13-летних учеников, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. "Суд назначил Ласточкину наказание по п.б ч.4 ст.132 (Мужеложство или иные действия сексуального характера с применением насилия в отношении лиц, не достигших 14-лет) УК РФ (4 эпизода) в виде лишения свободы сроком на 17,5 лет в колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью в сфере образования, организации досуга, оздоровления, связанных с участием несовершеннолетних сроком на 17 лет", - сообщили в пресс-службе судов. Ранее сообщалось, что по версии следствия, учитель в октябре и ноябре 2021 года в помещении лаборантского кабинета школы совершил развратные действия в отношении двух учеников 7-го класса. В ходе следствия был выявлен ряд аналогичных преступлений, всего 19 эпизодов. Как сообщили в пресс-службе судов, во время процесса прокурор объединил 19 эпизодов по п.б ч.4 ст.132 УК РФ в 4 эпизода, объединив их по потерпевшим и месту совершения.

https://ria.ru/20230203/repetitor-1849529635.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, санкт-петербург, происшествия