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США создают средства для выведения российских спутников из строя - РИА Новости, 16.02.2023
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США создают средства для выведения российских спутников из строя
США создают средства для выведения российских спутников из строя - РИА Новости, 16.02.2023
США создают средства для выведения российских спутников из строя
США создают малые боевые космические средства, способные выводить из строя российские спутники, их запуск можно спрятать в ходе выведения в космос аппаратов... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T11:42
2023-02-16T12:44
сша
технологии
совет федерации рф
безопасность
анатолий нестечук
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. США создают малые боевые космические средства, способные выводить из строя российские спутники, их запуск можно спрятать в ходе выведения в космос аппаратов OneWeb или Starlink, сообщил в четверг начальник Военно-космической академии им. Можайского генерал-майор Анатолий Нестечук."На современном этапе ими разрабатываются, и некоторые образцы разработаны, проходят испытания, так называемые малые боевые космические средства. Они способны осуществить скрытый маневр, сближение с нашим космическим аппаратом и его выведение из строя, в любых условиях обстановки, в любой период", - сказал Нестечук на круглом столе в Совете Федерации, посвященном 40-летию программы США "Стратегическая оборонная инициатива".Он уточнил, что малые боевые космические средства США могут выводится на орбиту в составе многоспутниковых низкоорбитальных систем связи типа OneWeb или Starlink. Кроме того, добавил генерал, в качестве носителя малых боевых космических систем сегодня активно используется многоразовый воздушно-космический аппарат типа X-37B."Это в свою очередь формирует угрозу космического нападения на критически важные космические аппараты нашей страны. Что значит вывести из строя космический аппарат, который обеспечивает связь, телекоммуникации? Это значит потерять управление, прежде всего, стратегическими ядерными силами, чего допустить нельзя", - подчеркнул начальник академии.
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сша, технологии, совет федерации рф, безопасность, анатолий нестечук
США, Технологии, Совет Федерации РФ, Безопасность, Анатолий Нестечук
11:42 16.02.2023 (обновлено: 12:44 16.02.2023)
 
США создают средства для выведения российских спутников из строя

В академии Можайского заявили о средствах США для выведения из строя российских спутников

© Фото : АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева"Космический аппарат "Луч-5В"
Космический аппарат Луч-5В - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© Фото : АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева"
Космический аппарат "Луч-5В". Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. США создают малые боевые космические средства, способные выводить из строя российские спутники, их запуск можно спрятать в ходе выведения в космос аппаратов OneWeb или Starlink, сообщил в четверг начальник Военно-космической академии им. Можайского генерал-майор Анатолий Нестечук.
"На современном этапе ими разрабатываются, и некоторые образцы разработаны, проходят испытания, так называемые малые боевые космические средства. Они способны осуществить скрытый маневр, сближение с нашим космическим аппаратом и его выведение из строя, в любых условиях обстановки, в любой период", - сказал Нестечук на круглом столе в Совете Федерации, посвященном 40-летию программы США "Стратегическая оборонная инициатива".
Он уточнил, что малые боевые космические средства США могут выводится на орбиту в составе многоспутниковых низкоорбитальных систем связи типа OneWeb или Starlink. Кроме того, добавил генерал, в качестве носителя малых боевых космических систем сегодня активно используется многоразовый воздушно-космический аппарат типа X-37B.
"Это в свою очередь формирует угрозу космического нападения на критически важные космические аппараты нашей страны. Что значит вывести из строя космический аппарат, который обеспечивает связь, телекоммуникации? Это значит потерять управление, прежде всего, стратегическими ядерными силами, чего допустить нельзя", - подчеркнул начальник академии.
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СШАТехнологииСовет Федерации РФБезопасностьАнатолий Нестечук
 
 
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