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Столтенберг рассказал, как провел ночь на 24 февраля 2022 года - РИА Новости, 16.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230216/spetsoperatsiya-1852481990.html
Столтенберг рассказал, как провел ночь на 24 февраля 2022 года
Столтенберг рассказал, как провел ночь на 24 февраля 2022 года - РИА Новости, 16.02.2023
Столтенберг рассказал, как провел ночь на 24 февраля 2022 года
Генсек НАТО Йенс Столтенберг признался, что в ночь на 24 февраля 2022 года пошел спать, хоть и знал о готовящемся начале российской спецоперации на Украине. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T17:22
2023-02-16T19:01
специальная военная операция на украине
в мире
россия
йенс столтенберг
нато
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг признался, что в ночь на 24 февраля 2022 года пошел спать, хоть и знал о готовящемся начале российской спецоперации на Украине. "Я пошел в кровать. Но это была очень короткая ночь, потому что я знал, что в какое-то время, через несколько часов, кто-то меня разбудит, и это именно то, что произошло", - сказал Столтенберг в интервью агентству Франс Пресс. Генсек альянса добавил, что ему позвонили рано утром и кратко сообщили о начале спецоперации. "Неудивительно, потому что мы знали", - утверждает он. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20221129/stoltenberg-1835147134.html
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в мире, россия, йенс столтенберг, нато, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Йенс Столтенберг, НАТО, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:22 16.02.2023 (обновлено: 19:01 16.02.2023)
 
Столтенберг рассказал, как провел ночь на 24 февраля 2022 года

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что спал в ночь начала российской спецоперации на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг признался, что в ночь на 24 февраля 2022 года пошел спать, хоть и знал о готовящемся начале российской спецоперации на Украине.
"Я пошел в кровать. Но это была очень короткая ночь, потому что я знал, что в какое-то время, через несколько часов, кто-то меня разбудит, и это именно то, что произошло", - сказал Столтенберг в интервью агентству Франс Пресс.
Генсек альянса добавил, что ему позвонили рано утром и кратко сообщили о начале спецоперации. "Неудивительно, потому что мы знали", - утверждает он.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
29 ноября 2022, 22:53
Столтенберг рассказал о действиях НАТО в день начала спецоперации
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЙенс СтолтенбергНАТОУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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