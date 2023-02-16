https://ria.ru/20230216/sotrudnichestvo-1852517410.html

Путин обсудил с Мирзиеевым расширение сотрудничества России и Узбекистана

Путин обсудил с Мирзиеевым расширение сотрудничества России и Узбекистана - РИА Новости, 16.02.2023

Путин обсудил с Мирзиеевым расширение сотрудничества России и Узбекистана

Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев обсудили по телефону вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества двух стран,... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T19:12

2023-02-16T19:12

2023-02-16T19:55

россия

узбекистан

владимир путин

шавкат мирзиеев

ташкент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1d/1791541193_293:0:3010:1528_1920x0_80_0_0_91d7ce7d2d970850a38421e4f5260af0.jpg

МОСКВА/ТАШКЕНТ, 16 фев - РИА Новости. Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев обсудили по телефону вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества двух стран, сообщила пресс-служба Кремля.В пресс-службе Мирзиеева уточнили, что стороны "подчеркнули важность проведения международной выставки "Иннопром. Центральная Азия" и узбекско-российского форума регионов"."Лидеры двух государств также обменялись мнениями по вопросам активизации культурно-гуманитарных обменов, а также рассмотрели график предстоящих мероприятий", - добавили в пресс-службе узбекистанского лидера.Международная промышленная выставка "Иннопром. Центральная Азия" пройдет 24-26 апреля в "Узэкспоцентре" в Ташкенте.В Ташкенте с 2021 года впервые за пределами РФ проводится выставка "Иннопром". В апреле прошлого года форум проводился в формате "Иннопром. Центральная Азия". Свою продукцию на ней представили участники из России, Узбекистана, Армении, Белоруссии, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, а также Венгрии, Италии и Франции.

https://ria.ru/20230210/riski-1851017517.html

россия

узбекистан

ташкент

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиеев, ташкент