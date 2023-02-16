19:12 16.02.2023 (обновлено: 19:55 16.02.2023)
Путин обсудил с Мирзиеевым расширение сотрудничества России и Узбекистана
Путин обсудил с Мирзиеевым торгово-экономическое сотрудничество России и Узбекистана
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА/ТАШКЕНТ, 16 фев - РИА Новости. Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев обсудили по телефону вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества двух стран, сообщила пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым. Рассмотрен ряд вопросов дальнейшего расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества", - говорится в сообщении.
В пресс-службе Мирзиеева уточнили, что стороны "подчеркнули важность проведения международной выставки "Иннопром. Центральная Азия" и узбекско-российского форума регионов".
"Лидеры двух государств также обменялись мнениями по вопросам активизации культурно-гуманитарных обменов, а также рассмотрели график предстоящих мероприятий", - добавили в пресс-службе узбекистанского лидера.
Международная промышленная выставка "Иннопром. Центральная Азия" пройдет 24-26 апреля в "Узэкспоцентре" в Ташкенте.
В Ташкенте с 2021 года впервые за пределами РФ проводится выставка "Иннопром". В апреле прошлого года форум проводился в формате "Иннопром. Центральная Азия". Свою продукцию на ней представили участники из России, Узбекистана, Армении, Белоруссии, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, а также Венгрии, Италии и Франции.