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Путин обсудил с Мирзиеевым расширение сотрудничества России и Узбекистана - РИА Новости, 16.02.2023
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Путин обсудил с Мирзиеевым расширение сотрудничества России и Узбекистана
Путин обсудил с Мирзиеевым расширение сотрудничества России и Узбекистана - РИА Новости, 16.02.2023
Путин обсудил с Мирзиеевым расширение сотрудничества России и Узбекистана
Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев обсудили по телефону вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества двух стран,... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T19:12
2023-02-16T19:55
россия
узбекистан
владимир путин
шавкат мирзиеев
ташкент
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МОСКВА/ТАШКЕНТ, 16 фев - РИА Новости. Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев обсудили по телефону вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества двух стран, сообщила пресс-служба Кремля.В пресс-службе Мирзиеева уточнили, что стороны "подчеркнули важность проведения международной выставки "Иннопром. Центральная Азия" и узбекско-российского форума регионов"."Лидеры двух государств также обменялись мнениями по вопросам активизации культурно-гуманитарных обменов, а также рассмотрели график предстоящих мероприятий", - добавили в пресс-службе узбекистанского лидера.Международная промышленная выставка "Иннопром. Центральная Азия" пройдет 24-26 апреля в "Узэкспоцентре" в Ташкенте.В Ташкенте с 2021 года впервые за пределами РФ проводится выставка "Иннопром". В апреле прошлого года форум проводился в формате "Иннопром. Центральная Азия". Свою продукцию на ней представили участники из России, Узбекистана, Армении, Белоруссии, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, а также Венгрии, Италии и Франции.
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россия, узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиеев, ташкент
Россия, Узбекистан, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, Ташкент
19:12 16.02.2023 (обновлено: 19:55 16.02.2023)
 
Путин обсудил с Мирзиеевым расширение сотрудничества России и Узбекистана

Путин обсудил с Мирзиеевым торгово-экономическое сотрудничество России и Узбекистана

© РИА Новости / POOLПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / POOL
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА/ТАШКЕНТ, 16 фев - РИА Новости. Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев обсудили по телефону вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества двух стран, сообщила пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым. Рассмотрен ряд вопросов дальнейшего расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества", - говорится в сообщении.
В пресс-службе Мирзиеева уточнили, что стороны "подчеркнули важность проведения международной выставки "Иннопром. Центральная Азия" и узбекско-российского форума регионов".
"Лидеры двух государств также обменялись мнениями по вопросам активизации культурно-гуманитарных обменов, а также рассмотрели график предстоящих мероприятий", - добавили в пресс-службе узбекистанского лидера.
Международная промышленная выставка "Иннопром. Центральная Азия" пройдет 24-26 апреля в "Узэкспоцентре" в Ташкенте.
В Ташкенте с 2021 года впервые за пределами РФ проводится выставка "Иннопром". В апреле прошлого года форум проводился в формате "Иннопром. Центральная Азия". Свою продукцию на ней представили участники из России, Узбекистана, Армении, Белоруссии, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, а также Венгрии, Италии и Франции.
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РоссияУзбекистанВладимир ПутинШавкат МирзиеевТашкент
 
 
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