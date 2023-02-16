https://ria.ru/20230216/sistema-1852424428.html

Глава Минобороны Украины рассказал об итогах встречи с генсеком НАТО

Глава Минобороны Украины рассказал об итогах встречи с генсеком НАТО - РИА Новости, 16.02.2023

Глава Минобороны Украины рассказал об итогах встречи с генсеком НАТО

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что договорился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом о модернизации системы закупок для украинского оборонного... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T14:53

2023-02-16T14:53

2023-02-16T15:17

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алексей резников

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нато

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что договорился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом о модернизации системы закупок для украинского оборонного ведомства по стандартам агентства НАТО по обеспечению и закупкам (NSPA). "Во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обсудили развитие системы закупок минобороны в соответствии с принципами транспарентности и эффективности. Договорились о системном взаимодействии по обучению персонала минобороны Украины на базе NSPA и развития агентства по закупкам, которое уже создано в минобороны", - написал Резников в Facebook*.По его словам, речь идет о синхронизации всех процедур закупок, которые будут использоваться ведомством со стандартными процедурами, принятыми в НАТО. "Планируем, что уже через несколько недель начнется обучение первой группы специалистов агентства по закупкам минобороны Украины. Конкретные договоренности были закреплены во время рабочей встречи с представителями руководства NSPA. Мы договорились не только об обучении, но и о модернизации нашей системы закупок по стандартам NSPA и обеспечения дальнейшего жизненного цикла вооружений", - добавил министр. Резников после скандала с закупками продуктов для украинских военных заявлял, что общественный контроль за закупками ведомством продовольствия, вещевого имущества и ГСМ будет возвращен. Ранее украинские СМИ писали, что минобороны Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в розничных магазинах Киева. В расследовании речь шла о соглашении, заключенном ведомством на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма сделки - 13,16 миллиарда гривен (более 350 миллионов долларов).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230215/nato-1852034374.html

https://ria.ru/20230216/evropa-1852273297.html

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в мире, украина, киев, черниговская область, алексей резников, йенс столтенберг, нато