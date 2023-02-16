Рейтинг@Mail.ru
В Приморье проверят видео с курящими на уроке школьниками - РИА Новости, 16.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230216/shkolniki-1852367344.html
В Приморье проверят видео с курящими на уроке школьниками
В Приморье проверят видео с курящими на уроке школьниками - РИА Новости, 16.02.2023
В Приморье проверят видео с курящими на уроке школьниками
Полиция в Приморье проверяет видеозапись, сделанную в одной из школ Приморья, где ученики курят на уроке и сквернословят, сообщает УМВД РФ по региону. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T12:15
2023-02-16T15:33
происшествия
россия
уссурийский городской округ
уссурийск
школа
дети
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 16 фев – РИА Новости. Полиция в Приморье проверяет видеозапись, сделанную в одной из школ Приморья, где ученики курят на уроке и сквернословят, сообщает УМВД РФ по региону.Ранее в соцсетях распространилось видео, на кадрах ученики во время урока слушают рэп, курят, сквернословят, а также выкрикивают лозунги запрещенного в России экстремистского движения АУЕ*."Инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции Уссурийска проводят проверку публикации из социальных сетей, на которой запечатлены подростки, допускающие нарушение дисциплины во время занятий в учебном заведении. Устанавливаются личности участников видеосъёмки и обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.По данным полиции, опрашиваются школьники и педагоги. "По результатам проверки школьников поставят на профучёт, родителей привлекут к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей", - уточняют в ведомстве.В администрации Уссурийского городского округа РИА Новости сообщили, что "специалисты управления образования и молодежной политики администрации Уссурийского городского округа также проводят проверку по этому вопросу".Источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что ранее школьники "в подобном замечены не были, на учёте не состояли". "Ученики - мальчик и девочка, им ещё нет 16 лет. Предварительно, такое поведение вызвано подростковым желанием покрасоваться перед сверстниками", - отметил собеседник агентства, уточнив, что инцидент произошел в вечерней школе.В управлении образования и молодежной политики администрации Уссурийского городского округа РИА Новости пояснили, что учащийся перешел в вечернюю школу из средней в середине сентября. "Сам инцидент произошёл в декабре... Родители, инспекция ПДН были проинформированы о девиантном поведении ребенка", - привёл комментарий учебного заведения собеседник агентства, добавив, что "принимаются все меры, необходимые в этом случае".Верховный суд РФ в августе 2020 года признал экстремистским и запретил деятельность в России "международного общественного движения "Арестантское уголовное единство"* (другие наименования "Арестантский уклад един"*, "Арестантское уркаганское единство*, АУЕ*, А.У.Е.*)". С тех пор в различных регионах России регулярно сообщают о задержании адептов этого движения.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20230213/uchitelnitsa-1851681584.html
https://ria.ru/20230214/otravlenie-1851948989.html
https://ria.ru/20230215/shkola-1852174531.html
россия
уссурийский городской округ
уссурийск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, уссурийский городской округ, уссурийск, школа, дети, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Россия, Уссурийский городской округ, Уссурийск, Школа, Дети, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
12:15 16.02.2023 (обновлено: 15:33 16.02.2023)
 
В Приморье проверят видео с курящими на уроке школьниками

Полиция в Уссурийске проверит видео, на котором школьники курят на уроке и сквернословят

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 16 фев – РИА Новости. Полиция в Приморье проверяет видеозапись, сделанную в одной из школ Приморья, где ученики курят на уроке и сквернословят, сообщает УМВД РФ по региону.
Ранее в соцсетях распространилось видео, на кадрах ученики во время урока слушают рэп, курят, сквернословят, а также выкрикивают лозунги запрещенного в России экстремистского движения АУЕ*.
Ученики в коридоре гимназии - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
13 февраля, 13:23
В Казани уволили учительницу, курившую вейпы со старшеклассниками
"Инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции Уссурийска проводят проверку публикации из социальных сетей, на которой запечатлены подростки, допускающие нарушение дисциплины во время занятий в учебном заведении. Устанавливаются личности участников видеосъёмки и обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
По данным полиции, опрашиваются школьники и педагоги. "По результатам проверки школьников поставят на профучёт, родителей привлекут к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей", - уточняют в ведомстве.
В администрации Уссурийского городского округа РИА Новости сообщили, что "специалисты управления образования и молодежной политики администрации Уссурийского городского округа также проводят проверку по этому вопросу".
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
14 февраля, 14:54
В Хакасии трое школьников отравились, покурив электронные сигареты
Источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что ранее школьники "в подобном замечены не были, на учёте не состояли". "Ученики - мальчик и девочка, им ещё нет 16 лет. Предварительно, такое поведение вызвано подростковым желанием покрасоваться перед сверстниками", - отметил собеседник агентства, уточнив, что инцидент произошел в вечерней школе.
В управлении образования и молодежной политики администрации Уссурийского городского округа РИА Новости пояснили, что учащийся перешел в вечернюю школу из средней в середине сентября. "Сам инцидент произошёл в декабре... Родители, инспекция ПДН были проинформированы о девиантном поведении ребенка", - привёл комментарий учебного заведения собеседник агентства, добавив, что "принимаются все меры, необходимые в этом случае".
Верховный суд РФ в августе 2020 года признал экстремистским и запретил деятельность в России "международного общественного движения "Арестантское уголовное единство"* (другие наименования "Арестантский уклад един"*, "Арестантское уркаганское единство*, АУЕ*, А.У.Е.*)". С тех пор в различных регионах России регулярно сообщают о задержании адептов этого движения.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
Ученик на уроке - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
15 февраля, 14:36
В Кемерово проверяют, как посторонний человек попал на уроки в школу
 
ПроисшествияРоссияУссурийский городской округУссурийскШколаДетиМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала