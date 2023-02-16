https://ria.ru/20230216/shkolniki-1852367344.html

В Приморье проверят видео с курящими на уроке школьниками

В Приморье проверят видео с курящими на уроке школьниками - РИА Новости, 16.02.2023

В Приморье проверят видео с курящими на уроке школьниками

Полиция в Приморье проверяет видеозапись, сделанную в одной из школ Приморья, где ученики курят на уроке и сквернословят, сообщает УМВД РФ по региону. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T12:15

2023-02-16T12:15

2023-02-16T15:33

происшествия

россия

уссурийский городской округ

уссурийск

школа

дети

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 16 фев – РИА Новости. Полиция в Приморье проверяет видеозапись, сделанную в одной из школ Приморья, где ученики курят на уроке и сквернословят, сообщает УМВД РФ по региону.Ранее в соцсетях распространилось видео, на кадрах ученики во время урока слушают рэп, курят, сквернословят, а также выкрикивают лозунги запрещенного в России экстремистского движения АУЕ*."Инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции Уссурийска проводят проверку публикации из социальных сетей, на которой запечатлены подростки, допускающие нарушение дисциплины во время занятий в учебном заведении. Устанавливаются личности участников видеосъёмки и обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.По данным полиции, опрашиваются школьники и педагоги. "По результатам проверки школьников поставят на профучёт, родителей привлекут к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей", - уточняют в ведомстве.В администрации Уссурийского городского округа РИА Новости сообщили, что "специалисты управления образования и молодежной политики администрации Уссурийского городского округа также проводят проверку по этому вопросу".Источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что ранее школьники "в подобном замечены не были, на учёте не состояли". "Ученики - мальчик и девочка, им ещё нет 16 лет. Предварительно, такое поведение вызвано подростковым желанием покрасоваться перед сверстниками", - отметил собеседник агентства, уточнив, что инцидент произошел в вечерней школе.В управлении образования и молодежной политики администрации Уссурийского городского округа РИА Новости пояснили, что учащийся перешел в вечернюю школу из средней в середине сентября. "Сам инцидент произошёл в декабре... Родители, инспекция ПДН были проинформированы о девиантном поведении ребенка", - привёл комментарий учебного заведения собеседник агентства, добавив, что "принимаются все меры, необходимые в этом случае".Верховный суд РФ в августе 2020 года признал экстремистским и запретил деятельность в России "международного общественного движения "Арестантское уголовное единство"* (другие наименования "Арестантский уклад един"*, "Арестантское уркаганское единство*, АУЕ*, А.У.Е.*)". С тех пор в различных регионах России регулярно сообщают о задержании адептов этого движения.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20230213/uchitelnitsa-1851681584.html

https://ria.ru/20230214/otravlenie-1851948989.html

https://ria.ru/20230215/shkola-1852174531.html

россия

уссурийский городской округ

уссурийск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, уссурийский городской округ, уссурийск, школа, дети, министерство внутренних дел рф (мвд россии)