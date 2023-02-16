https://ria.ru/20230216/sanktsii-1852552397.html

СМИ: Еврокомиссии не удалось ввести санкции против ядерного сектора России

СМИ: Еврокомиссии не удалось ввести санкции против ядерного сектора России - РИА Новости, 17.02.2023

СМИ: Еврокомиссии не удалось ввести санкции против ядерного сектора России

Еврокомиссии не стала включать ограничения против ядерного сектора России в десятый пакет санкций, говорится в статье Politico. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-16T23:44

2023-02-16T23:44

2023-02-17T02:54

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Еврокомиссии не стала включать ограничения против ядерного сектора России в десятый пакет санкций, говорится в статье Politico.Париж, по мнению газеты, проявил предусмотрительность в этом вопросе. "В начале этой недели представитель министерства экономики Франции заявил журналистам, что многие атомные электростанции используют топливо российского производства, — говорится в статье.Отмечается, что введение санкций, как ожидалось, также не поддержала Венгрия, последовательно выступающая против любых мер, ограничивающих сотрудничество с Россией в области атомной энергетики. Ранее в четверг, по данным издания, послам Евросоюза не удалось согласовать десятый пакет санкций против Москвы. Уточняется, что одним из спорных моментов остается синтетический каучук, к идее ограничить его импорт, в частности, скептически отнеслись Италия и Германия. Накануне глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что новые ограничительные меры также будут направлены на электронику, спецтранспортные средства, запчасти и товары двойного назначения. Глава Евродипломатии Жозеп Боррель, в свою очередь, добавил, что под персональные санкции попадут еще около 100 физических лиц и организаций, включая СМИ и журналистов, военных и политиков.При этом генеральный директор по энергетике Еврокомиссии Дитте Юль Йоргенсен отмечал, что очередной пакет санкций российского атома не коснется.С конца февраля прошлого года ЕС утвердил девять пакетов ограничительных мер против Москвы. Они включают финансовые, торговые рестрикции, а также индивидуальные санкции. Сейчас персональные ограничения распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию.Владимир Путин подчеркивал, что Россия спокойно переносит постоянный прессинг из-за рубежа в виде ограничений. По его словам, основная цель Вашингтона и его союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230216/evropa-1852273297.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, россия, франция, венгрия, владимир путин, еврокомиссия, евросоюз, жозеп боррель, урсула фон дер ляйен, в мире