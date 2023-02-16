23:44 16.02.2023 (обновлено: 02:54 17.02.2023)
СМИ: Еврокомиссии не удалось ввести санкции против ядерного сектора России
Politico: Еврокомиссия отказалась от идеи ввести санкции против ядерного сектора России
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в медиабанкВид на безлюдные Елисейские поля с площади Согласия в Париже
Вид на безлюдные Елисейские поля с площади Согласия в Париже. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Еврокомиссии не стала включать ограничения против ядерного сектора России в десятый пакет санкций, говорится в статье Politico.
"К сожалению ядерный сектор не включен в это предложение", — сообщил изданию неназванный дипломат.
Париж, по мнению газеты, проявил предусмотрительность в этом вопросе.
"В начале этой недели представитель министерства экономики Франции заявил журналистам, что многие атомные электростанции используют топливо российского производства, — говорится в статье.
Отмечается, что введение санкций, как ожидалось, также не поддержала Венгрия, последовательно выступающая против любых мер, ограничивающих сотрудничество с Россией в области атомной энергетики.
Ранее в четверг, по данным издания, послам Евросоюза не удалось согласовать десятый пакет санкций против Москвы. Уточняется, что одним из спорных моментов остается синтетический каучук, к идее ограничить его импорт, в частности, скептически отнеслись Италия и Германия.
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Накануне глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что новые ограничительные меры также будут направлены на электронику, спецтранспортные средства, запчасти и товары двойного назначения. Глава Евродипломатии Жозеп Боррель, в свою очередь, добавил, что под персональные санкции попадут еще около 100 физических лиц и организаций, включая СМИ и журналистов, военных и политиков.
При этом генеральный директор по энергетике Еврокомиссии Дитте Юль Йоргенсен отмечал, что очередной пакет санкций российского атома не коснется.
С конца февраля прошлого года ЕС утвердил девять пакетов ограничительных мер против Москвы. Они включают финансовые, торговые рестрикции, а также индивидуальные санкции. Сейчас персональные ограничения распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию.
Владимир Путин подчеркивал, что Россия спокойно переносит постоянный прессинг из-за рубежа в виде ограничений. По его словам, основная цель Вашингтона и его союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.