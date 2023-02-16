https://ria.ru/20230216/sanktsii-1852528102.html

США и их партнеры по G7 введут новые санкции против России 24 февраля

США и их партнеры по G7 введут новые санкции против России 24 февраля - РИА Новости, 16.02.2023

США и их партнеры по G7 введут новые санкции против России 24 февраля

США и партнеры по G7 намерены 24 февраля ввести новый масштабный пакет санкций против России, заявила заместитель государственного секретаря Виктория Нуланд на... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T20:26

2023-02-16T20:26

2023-02-16T22:35

сша

россия

g7

в мире

вашингтон (штат)

виктория нуланд

владимир путин

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 16 фев — РИА Новости. США и партнеры по G7 намерены 24 февраля ввести новый масштабный пакет санкций против России, заявила заместитель государственного секретаря Виктория Нуланд на специальном брифинге."Приблизительно 24 февраля вы станете свидетелями нового крупного пакета санкций со стороны как США, так и наших партнеров по группе G7", — сказала она.По словам Нуланд, новые ограничительные меры затронут в том числе те сферы, где Соединенные Штаты и союзники уже ранее их вводили. Так, санкции коснутся российского военно-промышленного комплекса и поставок высокотехнологичного оборудования, указала она.В начале недели агентство Reuters сообщало, что Вашингтон может ввести новые рестрикции против российских банков и ужесточить меры за уклонение от ограничений. Как отметило издание, масштаб новых возможных мер неясен, поскольку "в Европе хотят смягчить дальнейшие санкции и их воздействие на экономику".Кроме того, по данным Politico, сегодня послам Евросоюза не удалось согласовать десятый пакет санкций против Москвы. Уточняется, что одним из спорных моментов остается синтетический каучук, к идее ограничить его импорт, в частности, скептически отнеслись Италия и Германия.Накануне глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что новые ограничительные меры также будут направлены на электронику, спецтранспортные средства, запчасти и товары двойного назначения. Глава Евродипломатии Жозеп Боррель, в свою очередь, добавил, что под персональные санкции попадут еще около 100 физических лиц и организаций, включая СМИ и журналистов, военных и политиков.Санкционное давление на Москву привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин подчеркивал, что Россия спокойно переносит постоянный прессинг из-за рубежа в виде ограничений. По его словам, основная цель Вашингтона и его союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230208/sanktsii-1850655838.html

https://ria.ru/20230202/sanktsii-1849120513.html

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сша, россия, g7, в мире, вашингтон (штат), виктория нуланд, владимир путин, санкции в отношении россии, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, жозеп боррель