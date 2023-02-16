https://ria.ru/20230216/sanktsii-1852523606.html

Новый пакет санкций Евросоюза не коснется российского урана, заявили в ЕК

Новый пакет санкций Евросоюза не коснется российского урана, заявили в ЕК - РИА Новости, 16.02.2023

Новый пакет санкций Евросоюза не коснется российского урана, заявили в ЕК

Очередной 10-й пакет европейских санкций в отношении России не включает атомную энергетику, но союзники продолжат работать над снижением зависимости от... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T19:46

2023-02-16T19:46

2023-02-16T20:24

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

санкции

санкции в отношении россии

в мире

европа

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Очередной 10-й пакет европейских санкций в отношении России не включает атомную энергетику, но союзники продолжат работать над снижением зависимости от российского урана, в том числе с помощью санкционного давления, заявила на слушаниях в комитете по энергетике генеральный директор по энергетике Европейской комиссии Дитте Юль Йоргенсен.В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила предложения по 10-му пакету антироссийских санкций, которые, как ожидается, затронут электронику, спецтранспортные средства, запчасти, товары двойного назначения.Как заявила на слушаниях в конгрессе США Йоргенсен, в ЕС работают над снижением зависимости от поставок российского урана, в том числе с помощью санкционного давления. "Существует большая озабоченность высокой зависимостью от (российского - ред.) урана, и это является мировой проблемой, и мы должны работать над ней вместе", - сказала представитель ЕК. По ее словам, в силу исторических причин пять стран-членов ЕС "особенно зависимы от "Росатома" в технической поддержке и поставках (ядерного - ред.) топлива". "Поэтому наш приоритет снижение этой зависимости", - добавила она.Участники слушаний согласились, что средства союзников "не должны идти "Росатому". "Мы не должны и дальше слать американские доллары "Росатому", - заявил принимающий участие в слушаниях помощник министра энергетики США по международному сотрудничеству Эндрю Лайт. Он подчеркнул приверженность США снижению зависимости союзников от урана из РФ и Китая."Диверсификация энергетических цепочек и отход от поставок из России и КНР, создание сотен новых, хорошо оплачиваемых рабочих мест у себя и построение индустрии, которая уважает экологию и человеческое достоинство - по всем этим причинам мы должны инвестировать во внутренние возможности в отношении урана и снижать зависимость от российского и китайского урана", - сказал представитель энергетического ведомства США. По данным министерства энергетики США, в 2021 году 14% всего потребляемого США урана – из России, она является четвертым по объему поставщиком урана в США.С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции, которые в настоящее время распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей

https://ria.ru/20230216/borrel-1852458606.html

https://ria.ru/20230216/sanktsii-1852383936.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, санкции, санкции в отношении россии, в мире, европа, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", евросоюз