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Новый пакет санкций Евросоюза не коснется российского урана, заявили в ЕК - РИА Новости, 16.02.2023
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Новый пакет санкций Евросоюза не коснется российского урана, заявили в ЕК
Новый пакет санкций Евросоюза не коснется российского урана, заявили в ЕК - РИА Новости, 16.02.2023
Новый пакет санкций Евросоюза не коснется российского урана, заявили в ЕК
Очередной 10-й пакет европейских санкций в отношении России не включает атомную энергетику, но союзники продолжат работать над снижением зависимости от... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T19:46
2023-02-16T20:24
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
санкции
санкции в отношении россии
в мире
европа
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Очередной 10-й пакет европейских санкций в отношении России не включает атомную энергетику, но союзники продолжат работать над снижением зависимости от российского урана, в том числе с помощью санкционного давления, заявила на слушаниях в комитете по энергетике генеральный директор по энергетике Европейской комиссии Дитте Юль Йоргенсен.В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила предложения по 10-му пакету антироссийских санкций, которые, как ожидается, затронут электронику, спецтранспортные средства, запчасти, товары двойного назначения.Как заявила на слушаниях в конгрессе США Йоргенсен, в ЕС работают над снижением зависимости от поставок российского урана, в том числе с помощью санкционного давления. "Существует большая озабоченность высокой зависимостью от (российского - ред.) урана, и это является мировой проблемой, и мы должны работать над ней вместе", - сказала представитель ЕК. По ее словам, в силу исторических причин пять стран-членов ЕС "особенно зависимы от "Росатома" в технической поддержке и поставках (ядерного - ред.) топлива". "Поэтому наш приоритет снижение этой зависимости", - добавила она.Участники слушаний согласились, что средства союзников "не должны идти "Росатому". "Мы не должны и дальше слать американские доллары "Росатому", - заявил принимающий участие в слушаниях помощник министра энергетики США по международному сотрудничеству Эндрю Лайт. Он подчеркнул приверженность США снижению зависимости союзников от урана из РФ и Китая."Диверсификация энергетических цепочек и отход от поставок из России и КНР, создание сотен новых, хорошо оплачиваемых рабочих мест у себя и построение индустрии, которая уважает экологию и человеческое достоинство - по всем этим причинам мы должны инвестировать во внутренние возможности в отношении урана и снижать зависимость от российского и китайского урана", - сказал представитель энергетического ведомства США. По данным министерства энергетики США, в 2021 году 14% всего потребляемого США урана – из России, она является четвертым по объему поставщиком урана в США.С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции, которые в настоящее время распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей
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урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, санкции, санкции в отношении россии, в мире, европа, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", евросоюз
Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Санкции, Санкции в отношении России, В мире, Европа, Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Евросоюз
19:46 16.02.2023 (обновлено: 20:24 16.02.2023)
 
Новый пакет санкций Евросоюза не коснется российского урана, заявили в ЕК

Гендиректор ЕК по энергетике Йоргенсен: новые санкции ЕС не коснутся российского урана

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Очередной 10-й пакет европейских санкций в отношении России не включает атомную энергетику, но союзники продолжат работать над снижением зависимости от российского урана, в том числе с помощью санкционного давления, заявила на слушаниях в комитете по энергетике генеральный директор по энергетике Европейской комиссии Дитте Юль Йоргенсен.
"Мы представили 10-й пакет санкций вчера, он не включает эти аспекты (атомную энергетику - ред.), но мы, конечно, будем смотреть, что произойдет и продолжим работать над нашим ответом", - сказала представитель ЕК.
В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила предложения по 10-му пакету антироссийских санкций, которые, как ожидается, затронут электронику, спецтранспортные средства, запчасти, товары двойного назначения.
Как заявила на слушаниях в конгрессе США Йоргенсен, в ЕС работают над снижением зависимости от поставок российского урана, в том числе с помощью санкционного давления. "Существует большая озабоченность высокой зависимостью от (российского - ред.) урана, и это является мировой проблемой, и мы должны работать над ней вместе", - сказала представитель ЕК. По ее словам, в силу исторических причин пять стран-членов ЕС "особенно зависимы от "Росатома" в технической поддержке и поставках (ядерного - ред.) топлива". "Поэтому наш приоритет снижение этой зависимости", - добавила она.
Участники слушаний согласились, что средства союзников "не должны идти "Росатому". "Мы не должны и дальше слать американские доллары "Росатому", - заявил принимающий участие в слушаниях помощник министра энергетики США по международному сотрудничеству Эндрю Лайт. Он подчеркнул приверженность США снижению зависимости союзников от урана из РФ и Китая.
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"Диверсификация энергетических цепочек и отход от поставок из России и КНР, создание сотен новых, хорошо оплачиваемых рабочих мест у себя и построение индустрии, которая уважает экологию и человеческое достоинство - по всем этим причинам мы должны инвестировать во внутренние возможности в отношении урана и снижать зависимость от российского и китайского урана", - сказал представитель энергетического ведомства США. По данным министерства энергетики США, в 2021 году 14% всего потребляемого США урана – из России, она является четвертым по объему поставщиком урана в США.
С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции, которые в настоящее время распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей
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Вчера, 13:04
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