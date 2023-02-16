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В ЕС планируют запретить вещание Sputnik Arabic, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.02.2023
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В ЕС планируют запретить вещание Sputnik Arabic, сообщили СМИ
В ЕС планируют запретить вещание Sputnik Arabic, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.02.2023
В ЕС планируют запретить вещание Sputnik Arabic, сообщили СМИ
В ЕС планируют в рамках нового пакета санкций против России запретить вещание Sputnik Arabic, пишет интернет-портал EUobserver. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T17:17
2023-02-16T17:31
россия
франция
сша
жозеп боррель
сергей лавров
еврокомиссия
sputnik arabic
евросоюз
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. В ЕС планируют в рамках нового пакета санкций против России запретить вещание Sputnik Arabic, пишет интернет-портал EUobserver. "ЕС также планирует добавить RT Arabic и Sputnik Arabic к своему запрету на вещание рупоров пропаганды (президента РФ) Путина", - говорится в сообщении. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в среду заявили, что Еврокомиссия внесла предложения по 10-му пакету санкций против РФ на 11 миллиардов евро. Они расширят торговые ограничения, включат новые банки и компании. Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными. Евросоюз 2 марта прошлого года запретил распространение сигнала и контента RT и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины, решение было обнародовано в официальном журнале ЕС. В частности, в приложении к решению перечислены следующие организации: RT - Russia Today English, RT - Russia Today UK, RT - Russia Today Germany, RT - Russia Today France и RT - Russia Today Spanish, а также Sputnik без указания подробностей. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий. Глава Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес отмечал, что запрет российских СМИ в ЕС, в том числе RT и Sputnik, "создал опасный прецедент, который несёт угрозу для свободы прессы".
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россия, франция, сша, жозеп боррель, сергей лавров, еврокомиссия, sputnik arabic, евросоюз, урсула фон дер ляйен, санкции в отношении россии
Россия, Франция, США, Жозеп Боррель, Сергей Лавров, Еврокомиссия, Sputnik Arabic, Евросоюз, Урсула фон дер Ляйен, Санкции в отношении России
17:17 16.02.2023 (обновлено: 17:31 16.02.2023)
 
В ЕС планируют запретить вещание Sputnik Arabic, сообщили СМИ

EUobserver: в ЕС планируют в рамках новых санкций запретить вещание Sputnik Arabic

© SputnikSputnik Arabic
Sputnik Arabic - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© Sputnik
Sputnik Arabic. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. В ЕС планируют в рамках нового пакета санкций против России запретить вещание Sputnik Arabic, пишет интернет-портал EUobserver.
"ЕС также планирует добавить RT Arabic и Sputnik Arabic к своему запрету на вещание рупоров пропаганды (президента РФ) Путина", - говорится в сообщении.
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в среду заявили, что Еврокомиссия внесла предложения по 10-му пакету санкций против РФ на 11 миллиардов евро. Они расширят торговые ограничения, включат новые банки и компании.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
Евросоюз 2 марта прошлого года запретил распространение сигнала и контента RT и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины, решение было обнародовано в официальном журнале ЕС. В частности, в приложении к решению перечислены следующие организации: RT - Russia Today English, RT - Russia Today UK, RT - Russia Today Germany, RT - Russia Today France и RT - Russia Today Spanish, а также Sputnik без указания подробностей.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
Глава Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес отмечал, что запрет российских СМИ в ЕС, в том числе RT и Sputnik, "создал опасный прецедент, который несёт угрозу для свободы прессы".
Антироссийские санкции Евросоюза: разбор всех пакетов
Вчера, 12:32Инфографика
Антироссийские санкции Евросоюза: разбор всех пакетов
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РоссияФранцияСШАЖозеп БоррельСергей ЛавровЕврокомиссияSputnik ArabicЕвросоюзУрсула фон дер ЛяйенСанкции в отношении России
 
 
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