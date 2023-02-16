https://ria.ru/20230216/sanktsii-1852383936.html

СМИ назвали подсанкционные товары из нового пакета ЕС

СМИ назвали подсанкционные товары из нового пакета ЕС - РИА Новости, 16.02.2023

СМИ назвали подсанкционные товары из нового пакета ЕС

Новые санкции Евросоюза против РФ предусматривают запрет экспорта "высокотехнологичных товаров", которые могут быть использованы в системах вооружения, сообщил... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T13:04

2023-02-16T13:04

2023-02-16T13:29

россия

москва

урсула фон дер ляйен

жозеп боррель

еврокомиссия

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Новые санкции Евросоюза против РФ предусматривают запрет экспорта "высокотехнологичных товаров", которые могут быть использованы в системах вооружения, сообщил портал EUobserver со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы. По его данным, главной целью запретов на экспорт на сумму более 11 миллиардов евро в год станет "прекращение продаж высокотехнологичных товаров, которые могут быть использованы в российских системах вооружения". Согласно документам, с которыми ознакомился портал, речь идет об "электронике, лазерах, радиооборудовании, программном обеспечении, авионике, морских камерах и редкоземельных минералах". Кроме того, планируется ввести запрет на поставки в Россию такого списка товаров, как "биде, унитазы, смывные бачки и аналогичная сантехника", говорится в публикации. Отмечается также, что предусмотрен запрет на поставки систем водяных пушек для подавления беспорядков, электроразрядного оружия, которое охватывает большую площадь и может поражать током множество людей, а также оборудования для распространения парализующих или раздражающих химических веществ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в среду заявили, что Еврокомиссия внесла предложения по 10-му пакету санкций против РФ на 11 миллиардов евро. Они расширят торговые ограничения, включат новые банки и компании. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20230215/ogranichenie-1852256218.html

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россия, москва, урсула фон дер ляйен, жозеп боррель, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире