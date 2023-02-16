11:35 16.02.2023 (обновлено: 22:02 16.02.2023)
В ЕС не смогли согласовать десятый пакет санкций против России, пишут СМИ
Politico: послы ЕС не смогли согласовать десятый пакет санкций против России из-за каучука
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Послы ЕС не смогли согласовать десятый пакет санкций против Москвы, сообщило Politico со ссылкой на документы, попавшие в распоряжение издания.
"Одним из спорных моментов остается синтетический каучук, против которого (Европейская. — Прим. ред.) комиссия хочет ввести санкции", — говорится в публикации.
К идее ограничить импорт этого материала из России скептически относятся Италия и Германия, в то время как Польша поддерживает подобную меру, указали авторы материала.
Как сообщила накануне глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, новые ограничения затронут электронику, спецтранспортные средства, запчасти, товары двойного назначения. Глава евродипломатии Жозеп Боррель добавил, что под персональные санкции попадут еще порядка ста физлиц и организаций, включая СМИ и журналистов, военных и политиков.
Во вторник исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что десятый пакет санкций включит в себя меры по борьбе с обходом ограничений.
С черновым вариантом проекта рестрикций ознакомилось агентство Bloomberg. По его данным, Евросоюз может ввести ограничительные меры в отношении Альфа-банка, Росбанка, банка "Тинькофф", а также Фонда национального благосостояния.
С конца февраля прошлого года ЕС утвердил девять пакетов ограничительных мер против Москвы. Они включают финансовые, торговые рестрикции, а также индивидуальные санкции. Сейчас персональные ограничения распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию.
Санкционное давление на Москву привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Вашингтона и его союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.