https://ria.ru/20230216/sanktsii-1852354018.html

В ЕС не смогли согласовать десятый пакет санкций против России, пишут СМИ

В ЕС не смогли согласовать десятый пакет санкций против России, пишут СМИ - РИА Новости, 16.02.2023

В ЕС не смогли согласовать десятый пакет санкций против России, пишут СМИ

Послы ЕС не смогли согласовать десятый пакет санкций против Москвы, сообщило Politico со ссылкой на документы, попавшие в распоряжение издания. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T11:35

2023-02-16T11:35

2023-02-16T22:02

россия

италия

германия

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

евросоюз

санкции в отношении россии

экономика

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Послы ЕС не смогли согласовать десятый пакет санкций против Москвы, сообщило Politico со ссылкой на документы, попавшие в распоряжение издания.К идее ограничить импорт этого материала из России скептически относятся Италия и Германия, в то время как Польша поддерживает подобную меру, указали авторы материала.Как сообщила накануне глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, новые ограничения затронут электронику, спецтранспортные средства, запчасти, товары двойного назначения. Глава евродипломатии Жозеп Боррель добавил, что под персональные санкции попадут еще порядка ста физлиц и организаций, включая СМИ и журналистов, военных и политиков.Во вторник исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что десятый пакет санкций включит в себя меры по борьбе с обходом ограничений.С черновым вариантом проекта рестрикций ознакомилось агентство Bloomberg. По его данным, Евросоюз может ввести ограничительные меры в отношении Альфа-банка, Росбанка, банка "Тинькофф", а также Фонда национального благосостояния.С конца февраля прошлого года ЕС утвердил девять пакетов ограничительных мер против Москвы. Они включают финансовые, торговые рестрикции, а также индивидуальные санкции. Сейчас персональные ограничения распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию.Санкционное давление на Москву привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Вашингтона и его союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230215/poluprovodniki-1852268988.html

https://ria.ru/20230215/sanktsii-1852258049.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, италия, германия, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии, экономика, валдис домбровскис, жозеп боррель, альфа-банк, сша, москва