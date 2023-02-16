https://ria.ru/20230216/sammit-1852487677.html
В Южном Судане рассматривают приглашение на саммит "Россия — Африка"
В Южном Судане рассматривают приглашение на саммит "Россия — Африка" - РИА Новости, 16.02.2023
В Южном Судане рассматривают приглашение на саммит "Россия — Африка"
Руководство Южного Судана получило и рассматривает приглашение на саммит "Россия-Африка", который пройдет в Санкт-Петербурге в июле, сообщил РИА Новости в... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T17:41
2023-02-16T17:41
2023-02-16T17:41
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южный судан
сергей лавров
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АДДИС-АБЕБА, 16 фев - РИА Новости. Руководство Южного Судана получило и рассматривает приглашение на саммит "Россия-Африка", который пройдет в Санкт-Петербурге в июле, сообщил РИА Новости в кулуарах саммита Афросоюза министр иностранных дел и международного сотрудничества Южного Судана Майик Айи Денг. "Джуба получила официальное приглашение для участия в саммите "Россия-Африка". Думаю, наш президент через какое-то время сможет подтвердить, будет участвовать или нет, но он приезжал на прошлую встречу", - сказал министр. По его словам, Южный Судан стремится к укреплению отношений с Россией, в первую очередь в экономической сфере и торговле. Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что приглашения для участия в саммите были направлены всем лидерам африканских государств.
https://ria.ru/20230215/afrika-1852130405.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, южный судан, сергей лавров, санкт-петербург
В мире, Россия, Южный Судан, Сергей Лавров, Санкт-Петербург
В Южном Судане рассматривают приглашение на саммит "Россия — Африка"
Руководство Южного Судана получило и рассматривает приглашение на саммит "Россия — Африка"