https://ria.ru/20230216/sammit-1852487677.html

В Южном Судане рассматривают приглашение на саммит "Россия — Африка"

В Южном Судане рассматривают приглашение на саммит "Россия — Африка" - РИА Новости, 16.02.2023

В Южном Судане рассматривают приглашение на саммит "Россия — Африка"

Руководство Южного Судана получило и рассматривает приглашение на саммит "Россия-Африка", который пройдет в Санкт-Петербурге в июле, сообщил РИА Новости в... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T17:41

2023-02-16T17:41

2023-02-16T17:41

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сергей лавров

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АДДИС-АБЕБА, 16 фев - РИА Новости. Руководство Южного Судана получило и рассматривает приглашение на саммит "Россия-Африка", который пройдет в Санкт-Петербурге в июле, сообщил РИА Новости в кулуарах саммита Афросоюза министр иностранных дел и международного сотрудничества Южного Судана Майик Айи Денг. "Джуба получила официальное приглашение для участия в саммите "Россия-Африка". Думаю, наш президент через какое-то время сможет подтвердить, будет участвовать или нет, но он приезжал на прошлую встречу", - сказал министр. По его словам, Южный Судан стремится к укреплению отношений с Россией, в первую очередь в экономической сфере и торговле. Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что приглашения для участия в саммите были направлены всем лидерам африканских государств.

https://ria.ru/20230215/afrika-1852130405.html

россия

южный судан

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, южный судан, сергей лавров, санкт-петербург