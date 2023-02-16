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В Южном Судане рассматривают приглашение на саммит "Россия — Африка" - РИА Новости, 16.02.2023
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В Южном Судане рассматривают приглашение на саммит "Россия — Африка"
В Южном Судане рассматривают приглашение на саммит "Россия — Африка" - РИА Новости, 16.02.2023
В Южном Судане рассматривают приглашение на саммит "Россия — Африка"
Руководство Южного Судана получило и рассматривает приглашение на саммит "Россия-Африка", который пройдет в Санкт-Петербурге в июле, сообщил РИА Новости в... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T17:41
2023-02-16T17:41
в мире
россия
южный судан
сергей лавров
санкт-петербург
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АДДИС-АБЕБА, 16 фев - РИА Новости. Руководство Южного Судана получило и рассматривает приглашение на саммит "Россия-Африка", который пройдет в Санкт-Петербурге в июле, сообщил РИА Новости в кулуарах саммита Афросоюза министр иностранных дел и международного сотрудничества Южного Судана Майик Айи Денг. "Джуба получила официальное приглашение для участия в саммите "Россия-Африка". Думаю, наш президент через какое-то время сможет подтвердить, будет участвовать или нет, но он приезжал на прошлую встречу", - сказал министр. По его словам, Южный Судан стремится к укреплению отношений с Россией, в первую очередь в экономической сфере и торговле. Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что приглашения для участия в саммите были направлены всем лидерам африканских государств.
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в мире, россия, южный судан, сергей лавров, санкт-петербург
В мире, Россия, Южный Судан, Сергей Лавров, Санкт-Петербург
17:41 16.02.2023
 
В Южном Судане рассматривают приглашение на саммит "Россия — Африка"

Руководство Южного Судана получило и рассматривает приглашение на саммит "Россия — Африка"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкУчастники экономического форума "Россия - Африка"
Участники экономического форума Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Участники экономического форума "Россия - Африка". Архивное фото
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АДДИС-АБЕБА, 16 фев - РИА Новости. Руководство Южного Судана получило и рассматривает приглашение на саммит "Россия-Африка", который пройдет в Санкт-Петербурге в июле, сообщил РИА Новости в кулуарах саммита Афросоюза министр иностранных дел и международного сотрудничества Южного Судана Майик Айи Денг.
"Джуба получила официальное приглашение для участия в саммите "Россия-Африка". Думаю, наш президент через какое-то время сможет подтвердить, будет участвовать или нет, но он приезжал на прошлую встречу", - сказал министр.
По его словам, Южный Судан стремится к укреплению отношений с Россией, в первую очередь в экономической сфере и торговле.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что приглашения для участия в саммите были направлены всем лидерам африканских государств.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
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Лавров назвал обвинения со стороны Парижа из-за Африки клиническим случаем
 
В миреРоссияЮжный СуданСергей ЛавровСанкт-Петербург
 
 
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