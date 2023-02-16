https://ria.ru/20230216/rets-1852413087.html
РЭЦ помогает экспортерам искать ниши на рынках Юго-Восточной Азии
РЭЦ помогает экспортерам искать ниши на рынках Юго-Восточной Азии - РИА Новости, 16.02.2023
РЭЦ помогает экспортерам искать ниши на рынках Юго-Восточной Азии
Российские компании в новых условиях стали активно искать новые рынки сбыта за рубежом, в том числе в Юго-Восточной Азии, занимать свою нишу на быстрорастущем... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T14:23
2023-02-16T14:23
2023-02-16T14:23
юго-восточная азия
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
российский экспортный центр (рэц)
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848738963_722:208:3382:1704_1920x0_80_0_0_8808c75659f6e9864b10ff5c672c53e3.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российские компании в новых условиях стали активно искать новые рынки сбыта за рубежом, в том числе в Юго-Восточной Азии, занимать свою нишу на быстрорастущем азиатском рынке компаниям помогает Российский экспортный центр (входит в группу ВЭБ.РФ)."Рынок Юго-Восточной Азии - новый для российской продукции и при этом не такой конкурентный, как китайский. На сегодняшний день он предоставляет российскому бизнесу широкие возможности заявить о себе и найти лояльного потребителя, а партнерская инфраструктура, созданная РЭЦ как в рамках программы развития павильонов АПК, реализуемой совместно с Минсельхозом России, так и по линии национальных онлайн-магазинов, закрывает для российских компаний весь экспортный цикл вплоть до продвижения", - сказал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.В Юго-Восточной Азии российские компании АПК могут бесплатно представить свою продукцию в демонстрационно-дегустационном павильоне Good Food Russia во Вьетнаме. С 2022 года участникам программы также бесплатно доступны вход в зарубежные торговые сети, регистрация товара для выхода на рынок, транспортировка выставочных образцов, промо-акции в супермаркетах и другие услуги.Производители продуктов питания и другой продукции, в том числе товаров народного потребления, косметики и товаров для дома, могут выйти на экспорт через национальные онлайн-магазины под брендом "Сделано в России" на популярных электронных торговых площадках.Сейчас успешно функционируют уже 9 национальных магазинов на маркетплейсах Вьетнама, Сингапура, Малайзии и Индонезии - Lazada.vn, RedMart и Shopee.vn.Проект национальных магазинов РЭЦ ведет вместе с аккредитованными сервисными партнерами, которые занимаются импортом товаров из России на азиатские рынки, обладают собственной и партнерской сетью онлайн и офлайн-магазинов, а также оказывают российским компаниям маркетинговые услуги.В 2022 году, когда проект национальных магазинов был перезапущен, продажи российской продукции на рынке Юго-Восточной Азии превысили 60 миллионов рублей.Солодов подчеркнул, что "местный потребитель хорошо восприимчив к новой для него российской продукции". Например, осенью 2022 года российская гречка попала в топ продаж одного из национальных магазинов на маркетплейсе Lazada. Благодаря поддержке Российского экспортного центра экспортеры могут протестировать быстрорастущий азиатский рынок, оценить реальные продажи и заработать первичную базу потребителей для дальнейшего развития на рынке при поддержке партнеров.Разместить продукцию в национальных магазинах можно с помощью услуги "Размещение в национальных магазинах" на платформе "Мой экспорт". Подать заявку на размещение продукции АПК в демонстрационных дегустационных павильонах можно на сайте РЭЦ.
https://ria.ru/20230216/vystavka-1852411007.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юго-восточная азия, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), российский экспортный центр (рэц)
Юго-Восточная Азия, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российские компании в новых условиях стали активно искать новые рынки сбыта за рубежом, в том числе в Юго-Восточной Азии, занимать свою нишу на быстрорастущем азиатском рынке компаниям помогает Российский экспортный центр (входит в группу ВЭБ.РФ).
"Рынок Юго-Восточной Азии - новый для российской продукции и при этом не такой конкурентный, как китайский. На сегодняшний день он предоставляет российскому бизнесу широкие возможности заявить о себе и найти лояльного потребителя, а партнерская инфраструктура, созданная РЭЦ
как в рамках программы развития павильонов АПК, реализуемой совместно с Минсельхозом России, так и по линии национальных онлайн-магазинов, закрывает для российских компаний весь экспортный цикл вплоть до продвижения", - сказал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
В Юго-Восточной Азии российские компании АПК могут бесплатно представить свою продукцию в демонстрационно-дегустационном павильоне Good Food Russia во Вьетнаме. С 2022 года участникам программы также бесплатно доступны вход в зарубежные торговые сети, регистрация товара для выхода на рынок, транспортировка выставочных образцов, промо-акции в супермаркетах и другие услуги.
Производители продуктов питания и другой продукции, в том числе товаров народного потребления, косметики и товаров для дома, могут выйти на экспорт через национальные онлайн-магазины под брендом "Сделано в России" на популярных электронных торговых площадках.
Сейчас успешно функционируют уже 9 национальных магазинов на маркетплейсах Вьетнама, Сингапура, Малайзии и Индонезии - Lazada.vn, RedMart и Shopee.vn.
Проект национальных магазинов РЭЦ ведет вместе с аккредитованными сервисными партнерами, которые занимаются импортом товаров из России на азиатские рынки, обладают собственной и партнерской сетью онлайн и офлайн-магазинов, а также оказывают российским компаниям маркетинговые услуги.
В 2022 году, когда проект национальных магазинов был перезапущен, продажи российской продукции на рынке Юго-Восточной Азии превысили 60 миллионов рублей.
Солодов подчеркнул, что "местный потребитель хорошо восприимчив к новой для него российской продукции". Например, осенью 2022 года российская гречка попала в топ продаж одного из национальных магазинов на маркетплейсе Lazada. Благодаря поддержке Российского экспортного центра экспортеры могут протестировать быстрорастущий азиатский рынок, оценить реальные продажи и заработать первичную базу потребителей для дальнейшего развития на рынке при поддержке партнеров.
Разместить продукцию в национальных магазинах можно с помощью услуги "Размещение в национальных магазинах" на платформе "Мой экспорт". Подать заявку на размещение продукции АПК в демонстрационных дегустационных павильонах можно на сайте РЭЦ.