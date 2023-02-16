08:57 16.02.2023 (обновлено: 10:29 16.02.2023)
Американский разведчик поразился одной чертой в характере Путина
Офицер разведки США Риттер: президент России Путин проявляет восхитительное терпение
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин показывает восхитительное терпение, сдерживаясь от резкой реакции на всевозможные провокации США, заявил на своем YouTube-канале Naturalist Capitalist офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер.
"Вашингтон провоцирует Москву с 2008 года. Путин проявляет восхитительное терпение", — уточнил он.
"Вашингтон провоцирует Москву с 2008 года. Путин проявляет восхитительное терпение", — уточнил он.
По мнению эксперта, отсутствие связи между правительствами России и США негативно влияет на обстановку в мире. При этом американцы, зараженные вирусом русофобии, верят на слово своему правительству, когда оно рассказывает что-то негативное о Москве.
Штаты обманывают себя, заявляя о мифических победах на Украине, повторяя ситуацию с американскими операциями в Афганистане, где они, безусловно, проиграли, резюмировал Риттер.
В начале февраля глава МИД Сергей Лавров рассказал, что президент Владимир Путин подробнейшим образом объяснил цели, причины и неизбежность специальной военной операции на Украине. Причем сделал это не внезапно, а после многих лет разъяснений Западу, что тот подрывает принципы безопасности в Европе.
Штаты обманывают себя, заявляя о мифических победах на Украине, повторяя ситуацию с американскими операциями в Афганистане, где они, безусловно, проиграли, резюмировал Риттер.
В начале февраля глава МИД Сергей Лавров рассказал, что президент Владимир Путин подробнейшим образом объяснил цели, причины и неизбежность специальной военной операции на Украине. Причем сделал это не внезапно, а после многих лет разъяснений Западу, что тот подрывает принципы безопасности в Европе.