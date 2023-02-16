https://ria.ru/20230216/putin-1852313567.html

Американский разведчик поразился одной чертой в характере Путина

Американский разведчик поразился одной чертой в характере Путина - РИА Новости, 16.02.2023

Американский разведчик поразился одной чертой в характере Путина

Президент России Владимир Путин показывает восхитительное терпение, сдерживаясь от резкой реакции на всевозможные провокации США, заявил на своем YouTube-канале РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T08:57

2023-02-16T08:57

2023-02-16T10:29

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сша

украина

владимир путин

скотт риттер

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин показывает восхитительное терпение, сдерживаясь от резкой реакции на всевозможные провокации США, заявил на своем YouTube-канале Naturalist Capitalist офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер. "Вашингтон провоцирует Москву с 2008 года. Путин проявляет восхитительное терпение", — уточнил он. По мнению эксперта, отсутствие связи между правительствами России и США негативно влияет на обстановку в мире. При этом американцы, зараженные вирусом русофобии, верят на слово своему правительству, когда оно рассказывает что-то негативное о Москве. Штаты обманывают себя, заявляя о мифических победах на Украине, повторяя ситуацию с американскими операциями в Афганистане, где они, безусловно, проиграли, резюмировал Риттер.В начале февраля глава МИД Сергей Лавров рассказал, что президент Владимир Путин подробнейшим образом объяснил цели, причины и неизбежность специальной военной операции на Украине. Причем сделал это не внезапно, а после многих лет разъяснений Западу, что тот подрывает принципы безопасности в Европе.

https://ria.ru/20230214/ssha-1851897382.html

https://ria.ru/20230216/podgotovka-1852207380.html

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в мире, россия, сша, украина, владимир путин, скотт риттер