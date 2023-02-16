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Американский разведчик поразился одной чертой в характере Путина - РИА Новости, 16.02.2023
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Американский разведчик поразился одной чертой в характере Путина
Американский разведчик поразился одной чертой в характере Путина - РИА Новости, 16.02.2023
Американский разведчик поразился одной чертой в характере Путина
Президент России Владимир Путин показывает восхитительное терпение, сдерживаясь от резкой реакции на всевозможные провокации США, заявил на своем YouTube-канале РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T08:57
2023-02-16T10:29
в мире
россия
сша
украина
владимир путин
скотт риттер
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин показывает восхитительное терпение, сдерживаясь от резкой реакции на всевозможные провокации США, заявил на своем YouTube-канале Naturalist Capitalist офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер. "Вашингтон провоцирует Москву с 2008 года. Путин проявляет восхитительное терпение", — уточнил он. По мнению эксперта, отсутствие связи между правительствами России и США негативно влияет на обстановку в мире. При этом американцы, зараженные вирусом русофобии, верят на слово своему правительству, когда оно рассказывает что-то негативное о Москве. Штаты обманывают себя, заявляя о мифических победах на Украине, повторяя ситуацию с американскими операциями в Афганистане, где они, безусловно, проиграли, резюмировал Риттер.В начале февраля глава МИД Сергей Лавров рассказал, что президент Владимир Путин подробнейшим образом объяснил цели, причины и неизбежность специальной военной операции на Украине. Причем сделал это не внезапно, а после многих лет разъяснений Западу, что тот подрывает принципы безопасности в Европе.
https://ria.ru/20230214/ssha-1851897382.html
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в мире, россия, сша, украина, владимир путин, скотт риттер
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Скотт Риттер
08:57 16.02.2023 (обновлено: 10:29 16.02.2023)
 
Американский разведчик поразился одной чертой в характере Путина

Офицер разведки США Риттер: президент России Путин проявляет восхитительное терпение

© POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин показывает восхитительное терпение, сдерживаясь от резкой реакции на всевозможные провокации США, заявил на своем YouTube-канале Naturalist Capitalist офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер.

"Вашингтон провоцирует Москву с 2008 года. Путин проявляет восхитительное терпение", — уточнил он.
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По мнению эксперта, отсутствие связи между правительствами России и США негативно влияет на обстановку в мире. При этом американцы, зараженные вирусом русофобии, верят на слово своему правительству, когда оно рассказывает что-то негативное о Москве.

Штаты обманывают себя, заявляя о мифических победах на Украине, повторяя ситуацию с американскими операциями в Афганистане, где они, безусловно, проиграли, резюмировал Риттер.

В начале февраля глава МИД Сергей Лавров рассказал, что президент Владимир Путин подробнейшим образом объяснил цели, причины и неизбежность специальной военной операции на Украине. Причем сделал это не внезапно, а после многих лет разъяснений Западу, что тот подрывает принципы безопасности в Европе.
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