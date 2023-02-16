https://ria.ru/20230216/pshenitsa-1852411829.html

Кения может войти в первую десятку покупателей российской пшеницы

Кения может войти в первую десятку покупателей российской пшеницы - РИА Новости, 16.02.2023

Кения может войти в первую десятку покупателей российской пшеницы

Кения за 2022 год нарастила закупки в РФ пшеницы почти в 1,5 раза, благодаря чему имеет хорошие шансы войти в десятку основных покупателей этой российской... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T14:21

2023-02-16T14:21

2023-02-16T14:24

россия

кения

экономика

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Кения за 2022 год нарастила закупки в РФ пшеницы почти в 1,5 раза, благодаря чему имеет хорошие шансы войти в десятку основных покупателей этой российской продукции, говорится в материалах Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе. "Основа российского экспорта в Кению – пшеница; по сравнению с предыдущим годом объем поставок зерновой культуры вырос на 44%. С таким объемом Кения приблизилась к топ-10 стран-покупателей российского злака, заняв 11 место", - говорится в материалах. В свою очередь, рост поставок в денежном выражении составил 89%. Кения импортирует из РФ и подсолнечное масло, но на фоне высоких мировых цен объем поставок за 2022 год снизился на 39%, а также безалкогольные напитки (рост на 58% в стоимостном выражении). Кроме того, в 2022 году туда впервые было экспортировано российское мороженое - первые 22 тонны от ГК "Айсберри". В 2022 году российский агроэкспорт в Кению вырос на 43% в натуральном и на 80% в стоимостном выражении. Расчетный объем потенциала поставок аграрной продукции РФ в Кению "Агроэкспорт" оценивает в 330 миллиона долларов, а наиболее перспективные позиции – пшеница, кукуруза, горох и фасоль.

https://ria.ru/20230216/kuba-1852291035.html

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кения

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, кения, экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)