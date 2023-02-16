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Кения может войти в первую десятку покупателей российской пшеницы - РИА Новости, 16.02.2023
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Кения может войти в первую десятку покупателей российской пшеницы
Кения может войти в первую десятку покупателей российской пшеницы - РИА Новости, 16.02.2023
Кения может войти в первую десятку покупателей российской пшеницы
Кения за 2022 год нарастила закупки в РФ пшеницы почти в 1,5 раза, благодаря чему имеет хорошие шансы войти в десятку основных покупателей этой российской... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T14:21
2023-02-16T14:24
россия
кения
экономика
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Кения за 2022 год нарастила закупки в РФ пшеницы почти в 1,5 раза, благодаря чему имеет хорошие шансы войти в десятку основных покупателей этой российской продукции, говорится в материалах Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе. "Основа российского экспорта в Кению – пшеница; по сравнению с предыдущим годом объем поставок зерновой культуры вырос на 44%. С таким объемом Кения приблизилась к топ-10 стран-покупателей российского злака, заняв 11 место", - говорится в материалах. В свою очередь, рост поставок в денежном выражении составил 89%. Кения импортирует из РФ и подсолнечное масло, но на фоне высоких мировых цен объем поставок за 2022 год снизился на 39%, а также безалкогольные напитки (рост на 58% в стоимостном выражении). Кроме того, в 2022 году туда впервые было экспортировано российское мороженое - первые 22 тонны от ГК "Айсберри". В 2022 году российский агроэкспорт в Кению вырос на 43% в натуральном и на 80% в стоимостном выражении. Расчетный объем потенциала поставок аграрной продукции РФ в Кению "Агроэкспорт" оценивает в 330 миллиона долларов, а наиболее перспективные позиции – пшеница, кукуруза, горох и фасоль.
https://ria.ru/20230216/kuba-1852291035.html
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россия, кения, экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Россия, Кения, Экономика, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
14:21 16.02.2023 (обновлено: 14:24 16.02.2023)
 
Кения может войти в первую десятку покупателей российской пшеницы

Агроэкспорт: Кения за 2022 год может войти в первую десятку покупателей российской пшеницы

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкКомбайны во время уборки урожая пшеницы
Комбайны во время уборки урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Комбайны во время уборки урожая пшеницы. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Кения за 2022 год нарастила закупки в РФ пшеницы почти в 1,5 раза, благодаря чему имеет хорошие шансы войти в десятку основных покупателей этой российской продукции, говорится в материалах Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе.
"Основа российского экспорта в Кению – пшеница; по сравнению с предыдущим годом объем поставок зерновой культуры вырос на 44%. С таким объемом Кения приблизилась к топ-10 стран-покупателей российского злака, заняв 11 место", - говорится в материалах. В свою очередь, рост поставок в денежном выражении составил 89%.
Кения импортирует из РФ и подсолнечное масло, но на фоне высоких мировых цен объем поставок за 2022 год снизился на 39%, а также безалкогольные напитки (рост на 58% в стоимостном выражении). Кроме того, в 2022 году туда впервые было экспортировано российское мороженое - первые 22 тонны от ГК "Айсберри".
В 2022 году российский агроэкспорт в Кению вырос на 43% в натуральном и на 80% в стоимостном выражении. Расчетный объем потенциала поставок аграрной продукции РФ в Кению "Агроэкспорт" оценивает в 330 миллиона долларов, а наиболее перспективные позиции – пшеница, кукуруза, горох и фасоль.
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
Вчера, 00:38
Россия безвозмездно поставила на Кубу 25 тысяч тонн пшеницы
 
РоссияКенияЭкономикаМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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