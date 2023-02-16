https://ria.ru/20230216/piramida-1852397220.html

В Волгограде арестовали организатора финансовой пирамиды

В Волгограде арестовали организатора финансовой пирамиды - РИА Новости, 16.02.2023

В Волгограде арестовали организатора финансовой пирамиды

Полиция возбудила уголовное дело против председателя кредитно-потребительского кооператива в Волгограде, создавшего финансовую пирамиду и обманувшего 80 человек РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T13:45

2023-02-16T13:45

2023-02-16T13:45

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ВОЛГОГРАД, 16 фев – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело против председателя кредитно-потребительского кооператива в Волгограде, создавшего финансовую пирамиду и обманувшего 80 человек на 30 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУМВД по Волгоградской области. По информации ведомства, полиция Волгограда задержала 35-летнего председателя кредитно-потребительского кооператива, который привлекал вкладчиков высокими дивидендами, но выплаты производились за счет средств новых клиентов. Отмечается, что средства мужчина выводил на счета знакомых по фиктивным кредитным договорам, а его клиенты не только перестали получать проценты по вкладам, но и не могли вернуть свои деньги. "По имеющейся информации, потерпевшими будут признаны более 80 человек, общая кредиторская задолженность перед которыми составляет свыше 30 миллионов рублей", - говорится в сообщении ведомства. Возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество" по заявлениям шестерых обманутых вкладчиков. Председателю кооператива избрана мера пресечения в виде ареста. По информации полиции, у него дома и в офисе изъяты черновые записи, деньги и банковские карты, фальшивые договоры и другие документы.

https://ria.ru/20230216/khuligan-1852382254.html

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происшествия, волгоград, волгоградская область, россия