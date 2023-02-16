https://ria.ru/20230216/piramida-1852397220.html
В Волгограде арестовали организатора финансовой пирамиды
В Волгограде арестовали организатора финансовой пирамиды - РИА Новости, 16.02.2023
В Волгограде арестовали организатора финансовой пирамиды
Полиция возбудила уголовное дело против председателя кредитно-потребительского кооператива в Волгограде, создавшего финансовую пирамиду и обманувшего 80 человек РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T13:45
2023-02-16T13:45
2023-02-16T13:45
происшествия
волгоград
волгоградская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865758_0:74:3067:1799_1920x0_80_0_0_bf5d749b15560f31a3ba9cc841eda12e.jpg
ВОЛГОГРАД, 16 фев – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело против председателя кредитно-потребительского кооператива в Волгограде, создавшего финансовую пирамиду и обманувшего 80 человек на 30 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУМВД по Волгоградской области. По информации ведомства, полиция Волгограда задержала 35-летнего председателя кредитно-потребительского кооператива, который привлекал вкладчиков высокими дивидендами, но выплаты производились за счет средств новых клиентов. Отмечается, что средства мужчина выводил на счета знакомых по фиктивным кредитным договорам, а его клиенты не только перестали получать проценты по вкладам, но и не могли вернуть свои деньги. "По имеющейся информации, потерпевшими будут признаны более 80 человек, общая кредиторская задолженность перед которыми составляет свыше 30 миллионов рублей", - говорится в сообщении ведомства. Возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество" по заявлениям шестерых обманутых вкладчиков. Председателю кооператива избрана мера пресечения в виде ареста. По информации полиции, у него дома и в офисе изъяты черновые записи, деньги и банковские карты, фальшивые договоры и другие документы.
https://ria.ru/20230216/khuligan-1852382254.html
https://ria.ru/20230216/moshenniki-1852357868.html
волгоград
волгоградская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865758_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_74ca336b88d05e7fc12955454dfe0902.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоград, волгоградская область, россия
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Россия
В Волгограде арестовали организатора финансовой пирамиды
В Волгограде арестовали организатора финансовой пирамиды, укравшего 30 миллионов рублей
ВОЛГОГРАД, 16 фев – РИА Новости.
Полиция возбудила уголовное дело против председателя кредитно-потребительского кооператива в Волгограде, создавшего финансовую пирамиду и обманувшего 80 человек на 30 миллионов рублей, сообщает
пресс-служба ГУМВД по Волгоградской области.
По информации ведомства, полиция Волгограда задержала 35-летнего председателя кредитно-потребительского кооператива, который привлекал вкладчиков высокими дивидендами, но выплаты производились за счет средств новых клиентов. Отмечается, что средства мужчина выводил на счета знакомых по фиктивным кредитным договорам, а его клиенты не только перестали получать проценты по вкладам, но и не могли вернуть свои деньги.
"По имеющейся информации, потерпевшими будут признаны более 80 человек, общая кредиторская задолженность перед которыми составляет свыше 30 миллионов рублей", - говорится в сообщении ведомства.
Возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество" по заявлениям шестерых обманутых вкладчиков. Председателю кооператива избрана мера пресечения в виде ареста. По информации полиции, у него дома и в офисе изъяты черновые записи, деньги и банковские карты, фальшивые договоры и другие документы.