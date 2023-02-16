https://ria.ru/20230216/perm-1852486436.html

Власти Перми объяснили про колесо обозрения на юбилейной купюре

Власти Перми объяснили про колесо обозрения на юбилейной купюре - РИА Новости, 16.02.2023

Власти Перми объяснили про колесо обозрения на юбилейной купюре

Колесо обозрения на изготовленной к 300-летию Перми сувенирной банкноте изображено без ошибок, так как не срисовано с какой-то реальной конструкции, а является... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T17:38

2023-02-16T17:38

2023-02-16T17:38

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ПЕРМЬ, 16 фев - РИА Новости. Колесо обозрения на изготовленной к 300-летию Перми сувенирной банкноте изображено без ошибок, так как не срисовано с какой-то реальной конструкции, а является визуальной аллегорией и символизирует ход времени, сообщили РИА Новости в мэрии. Ранее местные власти презентовали сувенирную купюру к 300-летию Перми, на которой изображены различные знаковые места, в их числе памятник основателю города Василию Татищеву, ротонда на набережной, "Сибирская застава" и другие. После этого в соцсетях жители указали, что в ее дизайне есть ошибка: колесо обозрения, расположенное на оборотной стороне банкноты, похоже на объект в Екатеринбурге, а не в Перми (в парке имени Горького): оно имеет 16 радиальных лучей, а у пермского колеса обозрения лишь 12. "Художник вдохновлялся изображением колеса обозрения в парке имени Горького. По большому счету это условное изображение, символизирующее ход времени и истории города, а не точное воспроизведение самой конструкции", - сказали в городской администрации. На фабрике "Гознак" пояснили, что при формировании образа колеса обозрения художник не пытался "привязать" его к какому-то определенному объекту: изображение создавалось, исходя из необходимости наиболее гармонично вписать его в общий дизайн купюры. "Композиция оборотной стороны банкноты завязана на использовании округлых форм, поэтому в качестве центрального элемента дизайна художниками было выбрано колесо обозрения. Оно, с одной стороны, формирует впечатление взгляда на городскую панораму сверху. С другой стороны, изображение круглого, как часовой циферблат, колеса символизирует собой бесконечной ход времени. Это подчеркивается гербами Перми разных времен, расположенных рядом. Обсуждаемое обзорное колесо выступает в качестве визуальной аллегории, а не конкретного знакового места", - говорится в Telegram-канале предприятия.

https://ria.ru/20221223/dengi-1840700353.html

https://ria.ru/20221123/falshivka-1833521994.html

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технологии, пермь, екатеринбург, гознак, россия