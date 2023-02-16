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Власти Перми объяснили про колесо обозрения на юбилейной купюре - РИА Новости, 16.02.2023
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Власти Перми объяснили про колесо обозрения на юбилейной купюре
Власти Перми объяснили про колесо обозрения на юбилейной купюре - РИА Новости, 16.02.2023
Власти Перми объяснили про колесо обозрения на юбилейной купюре
Колесо обозрения на изготовленной к 300-летию Перми сувенирной банкноте изображено без ошибок, так как не срисовано с какой-то реальной конструкции, а является... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T17:38
2023-02-16T17:38
технологии
пермь
екатеринбург
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ПЕРМЬ, 16 фев - РИА Новости. Колесо обозрения на изготовленной к 300-летию Перми сувенирной банкноте изображено без ошибок, так как не срисовано с какой-то реальной конструкции, а является визуальной аллегорией и символизирует ход времени, сообщили РИА Новости в мэрии. Ранее местные власти презентовали сувенирную купюру к 300-летию Перми, на которой изображены различные знаковые места, в их числе памятник основателю города Василию Татищеву, ротонда на набережной, "Сибирская застава" и другие. После этого в соцсетях жители указали, что в ее дизайне есть ошибка: колесо обозрения, расположенное на оборотной стороне банкноты, похоже на объект в Екатеринбурге, а не в Перми (в парке имени Горького): оно имеет 16 радиальных лучей, а у пермского колеса обозрения лишь 12. "Художник вдохновлялся изображением колеса обозрения в парке имени Горького. По большому счету это условное изображение, символизирующее ход времени и истории города, а не точное воспроизведение самой конструкции", - сказали в городской администрации. На фабрике "Гознак" пояснили, что при формировании образа колеса обозрения художник не пытался "привязать" его к какому-то определенному объекту: изображение создавалось, исходя из необходимости наиболее гармонично вписать его в общий дизайн купюры. "Композиция оборотной стороны банкноты завязана на использовании округлых форм, поэтому в качестве центрального элемента дизайна художниками было выбрано колесо обозрения. Оно, с одной стороны, формирует впечатление взгляда на городскую панораму сверху. С другой стороны, изображение круглого, как часовой циферблат, колеса символизирует собой бесконечной ход времени. Это подчеркивается гербами Перми разных времен, расположенных рядом. Обсуждаемое обзорное колесо выступает в качестве визуальной аллегории, а не конкретного знакового места", - говорится в Telegram-канале предприятия.
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технологии, пермь, екатеринбург, гознак, россия
Технологии, Пермь, Екатеринбург, Гознак, Россия
17:38 16.02.2023
 
Власти Перми объяснили про колесо обозрения на юбилейной купюре

Мэрия Перми: колесо обозрения на купюре к 300-летию города изображено без ошибок

© Фото : ГознакГлава города Перми Алексей Демкин и директор Пермской печатной фабрики - филиала АО "Гознак" Виктор Осетров представили сувенирную банкноту, выпущенную фабрикой к 300-летию Перми по заказу администрации города
Глава города Перми Алексей Демкин и директор Пермской печатной фабрики - филиала АО Гознак Виктор Осетров представили сувенирную банкноту, выпущенную фабрикой к 300-летию Перми по заказу администрации города - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© Фото : Гознак
Глава города Перми Алексей Демкин и директор Пермской печатной фабрики - филиала АО "Гознак" Виктор Осетров представили сувенирную банкноту, выпущенную фабрикой к 300-летию Перми по заказу администрации города
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ПЕРМЬ, 16 фев - РИА Новости. Колесо обозрения на изготовленной к 300-летию Перми сувенирной банкноте изображено без ошибок, так как не срисовано с какой-то реальной конструкции, а является визуальной аллегорией и символизирует ход времени, сообщили РИА Новости в мэрии.
© ГознакСувенирная банкнота, выпущенная к 300-летию Перми по заказу администрации города
Сувенирная банкнота, выпущенная к 300-летию Перми по заказу администрации города
© Гознак
Сувенирная банкнота, выпущенная к 300-летию Перми по заказу администрации города
Ранее местные власти презентовали сувенирную купюру к 300-летию Перми, на которой изображены различные знаковые места, в их числе памятник основателю города Василию Татищеву, ротонда на набережной, "Сибирская застава" и другие. После этого в соцсетях жители указали, что в ее дизайне есть ошибка: колесо обозрения, расположенное на оборотной стороне банкноты, похоже на объект в Екатеринбурге, а не в Перми (в парке имени Горького): оно имеет 16 радиальных лучей, а у пермского колеса обозрения лишь 12.
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"Художник вдохновлялся изображением колеса обозрения в парке имени Горького. По большому счету это условное изображение, символизирующее ход времени и истории города, а не точное воспроизведение самой конструкции", - сказали в городской администрации.
На фабрике "Гознак" пояснили, что при формировании образа колеса обозрения художник не пытался "привязать" его к какому-то определенному объекту: изображение создавалось, исходя из необходимости наиболее гармонично вписать его в общий дизайн купюры.
"Композиция оборотной стороны банкноты завязана на использовании округлых форм, поэтому в качестве центрального элемента дизайна художниками было выбрано колесо обозрения. Оно, с одной стороны, формирует впечатление взгляда на городскую панораму сверху. С другой стороны, изображение круглого, как часовой циферблат, колеса символизирует собой бесконечной ход времени. Это подчеркивается гербами Перми разных времен, расположенных рядом. Обсуждаемое обзорное колесо выступает в качестве визуальной аллегории, а не конкретного знакового места", - говорится в Telegram-канале предприятия.
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ТехнологииПермьЕкатеринбургГознакРоссия
 
 
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