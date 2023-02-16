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В ходе последнего обмена пленными Россия вернула 44 уроженца ЛНР - РИА Новости, 16.02.2023
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В ходе последнего обмена пленными Россия вернула 44 уроженца ЛНР
В ходе последнего обмена пленными Россия вернула 44 уроженца ЛНР - РИА Новости, 16.02.2023
В ходе последнего обмена пленными Россия вернула 44 уроженца ЛНР
Исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что в ходе последнего обмена пленными России удалось вернуть в том числе 44... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T21:37
2023-02-16T21:37
в мире
россия
луганская народная республика
киев
леонид пасечник
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ЛУГАНСК, 16 фев - РИА Новости. Исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что в ходе последнего обмена пленными России удалось вернуть в том числе 44 уроженца ЛНР. В четверг Минобороны России проинформировало, что в результате переговоров с подконтрольной Киеву территории 16 февраля возвращен 101 российский военнослужащий, в плену им грозила смертельная опасность. "В результате тяжелого переговорного процесса из украинских застенков освобожден еще 101 военнослужащий, 44 из них – луганчане, наши земляки", - написал Пасечник в своем телеграм-канале. Он добавил, что бойцы вернутся домой сразу после получения психологической и медицинской помощи.
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в мире, россия, луганская народная республика, киев, леонид пасечник
В мире, Россия, Луганская Народная Республика, Киев, Леонид Пасечник
21:37 16.02.2023
 
В ходе последнего обмена пленными Россия вернула 44 уроженца ЛНР

Врио главы ЛНР Пасечник: Россия вернула 44 уроженца ЛНР в ходе последнего обмена пленными

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена, получают теплые вещи и питание в Белгородской области
Российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена, получают теплые вещи и питание в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена, получают теплые вещи и питание в Белгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 16 фев - РИА Новости. Исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что в ходе последнего обмена пленными России удалось вернуть в том числе 44 уроженца ЛНР.
В четверг Минобороны России проинформировало, что в результате переговоров с подконтрольной Киеву территории 16 февраля возвращен 101 российский военнослужащий, в плену им грозила смертельная опасность.
"В результате тяжелого переговорного процесса из украинских застенков освобожден еще 101 военнослужащий, 44 из них – луганчане, наши земляки", - написал Пасечник в своем телеграм-канале.
Он добавил, что бойцы вернутся домой сразу после получения психологической и медицинской помощи.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
Вчера, 14:36
Москалькова получила ответ от ООН на обращение по пыткам Киевом пленных
 
В миреРоссияЛуганская Народная РеспубликаКиевЛеонид Пасечник
 
 
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