https://ria.ru/20230216/obmen-1852537817.html

В ходе последнего обмена пленными Россия вернула 44 уроженца ЛНР

В ходе последнего обмена пленными Россия вернула 44 уроженца ЛНР - РИА Новости, 16.02.2023

В ходе последнего обмена пленными Россия вернула 44 уроженца ЛНР

Исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что в ходе последнего обмена пленными России удалось вернуть в том числе 44... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T21:37

2023-02-16T21:37

2023-02-16T21:37

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россия

луганская народная республика

киев

леонид пасечник

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ЛУГАНСК, 16 фев - РИА Новости. Исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что в ходе последнего обмена пленными России удалось вернуть в том числе 44 уроженца ЛНР. В четверг Минобороны России проинформировало, что в результате переговоров с подконтрольной Киеву территории 16 февраля возвращен 101 российский военнослужащий, в плену им грозила смертельная опасность. "В результате тяжелого переговорного процесса из украинских застенков освобожден еще 101 военнослужащий, 44 из них – луганчане, наши земляки", - написал Пасечник в своем телеграм-канале. Он добавил, что бойцы вернутся домой сразу после получения психологической и медицинской помощи.

https://ria.ru/20230216/obraschenie-1852417627.html

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в мире, россия, луганская народная республика, киев, леонид пасечник