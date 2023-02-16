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ЕК заявила, что Евросоюз снизил импорт нефти из России на 90 процентов - РИА Новости, 16.02.2023
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ЕК заявила, что Евросоюз снизил импорт нефти из России на 90 процентов
ЕК заявила, что Евросоюз снизил импорт нефти из России на 90 процентов - РИА Новости, 16.02.2023
ЕК заявила, что Евросоюз снизил импорт нефти из России на 90 процентов
Евросоюз прекратил закупки российского угля и сократил на 90% импорт нефти из РФ, написала в своем Twitter еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T18:20
2023-02-16T18:20
экономика
цены на нефть
россия
европа
украина
кадри симсон
владимир путин
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 16 фев - РИА Новости. Евросоюз прекратил закупки российского угля и сократил на 90% импорт нефти из РФ, написала в своем Twitter еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. ЕС в начале апреля принял пятый пакет санкций в отношении России. Согласно пресс-релизу Еврокомиссии от 8 апреля, он включает в себя запрет на импорт всех видов российского угля. В декабря начал действовать запрет на импорт определенной нефти, а в феврале - нефтепродуктов из России. Евросоюз не вводил запретов на закупки трубопроводного газа из РФ, однако, трубопроводный экспорт в европейском направлении снизился на фоне отказа Европы от импорта российского газа, а также проблем с экспортной инфраструктурой на основных направлениях. Поставки в Европу в 2022 году прекратились и по главному ("Северный поток"), и по балансирующему ("Ямал – Европа") маршруту и почти втрое снизились через газотранспортную систему Украины. Кроме того, весной прошлого года Еврокомиссия создала план REPowerEU, направленный на снижение зависимости Евросоюза от российских ископаемых видов топлива. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы, и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, говорил он.
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экономика, цены на нефть, россия, европа, украина, кадри симсон, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия, twitter, северный поток
Экономика, Цены на нефть, Россия, Европа, Украина, Кадри Симсон, Владимир Путин, Евросоюз, Еврокомиссия, Twitter, Северный поток
18:20 16.02.2023
 
ЕК заявила, что Евросоюз снизил импорт нефти из России на 90 процентов

ЕК: Евросоюз прекратил закупки угля и сократил на 90 процентов импорт нефти из России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 16 фев - РИА Новости. Евросоюз прекратил закупки российского угля и сократил на 90% импорт нефти из РФ, написала в своем Twitter еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
"ЕС прекратил импорт угля из России, ликвидировал 90% импорта российской нефти, а поставки газа по трубопроводам значительно снизились", - напомнила она.
ЕС в начале апреля принял пятый пакет санкций в отношении России. Согласно пресс-релизу Еврокомиссии от 8 апреля, он включает в себя запрет на импорт всех видов российского угля. В декабря начал действовать запрет на импорт определенной нефти, а в феврале - нефтепродуктов из России.
Евросоюз не вводил запретов на закупки трубопроводного газа из РФ, однако, трубопроводный экспорт в европейском направлении снизился на фоне отказа Европы от импорта российского газа, а также проблем с экспортной инфраструктурой на основных направлениях. Поставки в Европу в 2022 году прекратились и по главному ("Северный поток"), и по балансирующему ("Ямал – Европа") маршруту и почти втрое снизились через газотранспортную систему Украины.
Кроме того, весной прошлого года Еврокомиссия создала план REPowerEU, направленный на снижение зависимости Евросоюза от российских ископаемых видов топлива.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы, и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, говорил он.
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ЭкономикаЦены на нефтьРоссияЕвропаУкраинаКадри СимсонВладимир ПутинЕвросоюзЕврокомиссияTwitterСеверный поток
 
 
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