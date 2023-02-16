https://ria.ru/20230216/nato-1852501472.html

Сенатор назвал бессмысленным создание блока для противостояния НАТО

Сенатор назвал бессмысленным создание блока для противостояния НАТО - РИА Новости, 16.02.2023

Сенатор назвал бессмысленным создание блока для противостояния НАТО

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что нет смысла создавать отдельный "антиевропейский союз" или "антиНАТО" в качестве ответной реакции на... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T18:23

2023-02-16T18:23

2023-02-16T18:23

евразия

россия

константин косачев

совет федерации рф

нато

в мире

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что нет смысла создавать отдельный "антиевропейский союз" или "антиНАТО" в качестве ответной реакции на "претензии" стран Запада "на управление миром". "Когда заходит разговор о том, как реагировать на очевидную претензию, амбицию этой группы государств (стран Запада – ред.) на управление миром, иногда высказывается точка зрения, что пора бы в каком-то из других регионов земного шара точно так же собраться, консолидироваться и создать некий "антиевропейский союз" в качестве балансира или "антиНАТО". В качестве региона, где это можно было бы сделать, естественно, прежде всего называют Евразию. Я эту точку зрения не разделяю, я не считаю, что задачей евразийского проекта является противопоставление нас всех кому бы то ни было, потому что это тупик", - сказал Косачев на встрече руководителей дипломатических миссий евразийских государств по итогам пермского форума "Европа-Азия: диалог цивилизаций". Он отметил, что если страны Евразии пойдут по пути создания каких-то структур с жёсткой единой идеологией, то, "во-первых, у нас самих ничего не получится, а, во-вторых, всего лишь пройдем печальный опыт ещё раз времен Холодной войны и межблокового противостояния". "С моей точки зрения, феномен евразийства… заключается в том, что мы соглашаемся с тем, что мы разные. Что у нас разная история, что у нас разная культура, что у нас разные традиции, что у нас разные интересы, но что это всё в конечном итоге... является нашим достоянием и, тем самым, дополнительным импульсом к совместному развитию, который, с моей точки зрения, тормозит развитие коллективного Запада", - заключил вице-спикер верхней палаты парламента. Идея проведения панъевропейских фестивальных марафонов "От Атлантики до Тихого океана" выдвинута "Евразийским диалогом" при российском парламентском Европейском клубе в 2013 году в качестве общественно-политического и культурного проекта, демонстрирующего единство культурного пространства Большой Европы. Марафоны проходят под лозунгом: "За Большую Европу без разделительных линий". Фестивальные марафоны проходили под патронажем Совета Федерации при поддержке ЮНЕСКО, Россотрудничества, МИД РФ, министерства культуры РФ и администраций ряда российских регионов.

https://ria.ru/20230215/nato-1852144181.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

евразия, россия, константин косачев, совет федерации рф, нато, в мире