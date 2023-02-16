Столтенберг призвал НАТО готовиться к долгому противостоянию с Россией
Генсек НАТО Столтенберг призвал альянс готовиться к противостоянию с Россией на много лет
© AP Photo / Olivier MatthysГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© AP Photo / Olivier Matthys
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. НАТО должно готовиться к возможному долгому противостоянию с Россией, которое может продлиться много лет, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Мы должны быть готовы к долгому пути, который может длиться много, много, много, много лет", - заявил Столтенберг агентству Франс Пресс.
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Однако, он добавил, что не может предсказывать продолжительность возможного противостояния, так как все может внезапно измениться.
"(НАТО) всегда ищет, где есть возможности, чтобы опять прийти к ситуации, где есть место лучшим отношениям", - утверждает он.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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