https://ria.ru/20230216/nato-1852492547.html

Столтенберг призвал НАТО готовиться к долгому противостоянию с Россией

Столтенберг призвал НАТО готовиться к долгому противостоянию с Россией - РИА Новости, 16.02.2023

Столтенберг призвал НАТО готовиться к долгому противостоянию с Россией

НАТО должно готовиться к возможному долгому противостоянию с Россией, которое может продлиться много лет, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T17:56

2023-02-16T17:56

2023-02-16T17:56

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

донбасс

йенс столтенберг

нато

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. НАТО должно готовиться к возможному долгому противостоянию с Россией, которое может продлиться много лет, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. "Мы должны быть готовы к долгому пути, который может длиться много, много, много, много лет", - заявил Столтенберг агентству Франс Пресс. Однако, он добавил, что не может предсказывать продолжительность возможного противостояния, так как все может внезапно измениться. "(НАТО) всегда ищет, где есть возможности, чтобы опять прийти к ситуации, где есть место лучшим отношениям", - утверждает он. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230215/nato-1852034374.html

https://ria.ru/20230128/zapad-1848009637.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, донбасс, йенс столтенберг, нато