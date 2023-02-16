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Турция поддержала усиление НАТО - РИА Новости, 16.02.2023
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Турция поддержала усиление НАТО
Турция поддержала усиление НАТО - РИА Новости, 16.02.2023
Турция поддержала усиление НАТО
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в четверг, что Анкара поддерживает усиление НАТО. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T12:35
2023-02-16T12:35
в мире
турция
мевлют чавушоглу
йенс столтенберг
нато
мид турции
финляндия
швеция
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АНКАРА, 16 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в четверг, что Анкара поддерживает усиление НАТО. Чавушоглу заявил на совместной пресс-конференции с прибывшим в Турцию генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, что обсудил с генсеком ситуацию на Украине, возможное продление "зерновой сделки" и обстановку вокруг Запорожской АЭС. "Мы обсуждали с рядом стран-членов НАТО вопрос отдельного рассмотрения заявки Финляндии", - добавил глава МИД Турции.По его словам, Анкара пока не видит от Швеции решительных шагов по выполнению обязательств по членству в альянсе, при этом в отношении Финляндии особых претензий у Анкары нет.Ранее глава шведского МИД Тобиас Билльстрём заявил, что на фоне акций с сожжением Корана процесс вступления королевства в НАТО приостановлен, однако выразил надежду, что договоренностей с Анкарой удастся достичь на саммите МИД стран альянса в Вильнюсе в июле. Как сообщал ранее РИА Новости источник в Анкаре, трехсторонний механизм по процессу членства Швеции и Финляндии в НАТО приостановлен на неопределенный срок по требованию турецкой стороны. Совместная заявка Финляндии и Швеции на вступление в НАТО уже одобрена 28 странами из 30. Ранее власти Турции заявляли, что готовы одобрить членство Финляндии в НАТО, но не Швеции. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу при этом заявлял, что Турция не получала от Финляндии предложения по отдельной от Швеции заявке. Финские власти неоднократно подчеркивали, что совместное вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс в общих интересах всех стран-участниц НАТО и обе северные страны намерены присоединиться к Альянсу только вместе. Процесс ратификации совместной заявки Финляндии и Швеции по вступлению в НАТО замедлился в начале этого года из-за акций протеста в Стокгольме, осложнивших отношения с Турцией. Генсек НАТО на встрече глав минобороны стран альянса 14-15 февраля заявлял, что рекомендовал бы Турции ратифицировать заявки Швеции и Финляндии одновременно, но все же не считает принципиальным их совместное вступление. По его мнению, главное, - это присоединение этих стран к НАТО и усиление с их помощью коллективной обороны и безопасности.
https://ria.ru/20230215/nato-1852187898.html
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в мире, турция, мевлют чавушоглу, йенс столтенберг, нато, мид турции, финляндия, швеция
В мире, Турция, Мевлют Чавушоглу, Йенс Столтенберг, НАТО, МИД Турции, Финляндия, Швеция
12:35 16.02.2023
 
Турция поддержала усиление НАТО

Глава МИД Турции Чавушоглу выразил поддержку усилению НАТО

© Flickr / KLMirceaТурецкий флаг на фоне моста через Босфор в Стамбуле
Турецкий флаг на фоне моста через Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© Flickr / KLMircea
Турецкий флаг на фоне моста через Босфор в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 16 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в четверг, что Анкара поддерживает усиление НАТО.
Чавушоглу заявил на совместной пресс-конференции с прибывшим в Турцию генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, что обсудил с генсеком ситуацию на Украине, возможное продление "зерновой сделки" и обстановку вокруг Запорожской АЭС.
"Мы также озвучили ожидания Анкары в отношении членства Финляндии и Швеции в НАТО. Турция как член альянса продолжит оказывать необходимую поддержку усилению НАТО", - заявил Чавушоглу.
"Мы обсуждали с рядом стран-членов НАТО вопрос отдельного рассмотрения заявки Финляндии", - добавил глава МИД Турции.
По его словам, Анкара пока не видит от Швеции решительных шагов по выполнению обязательств по членству в альянсе, при этом в отношении Финляндии особых претензий у Анкары нет.
Ранее глава шведского МИД Тобиас Билльстрём заявил, что на фоне акций с сожжением Корана процесс вступления королевства в НАТО приостановлен, однако выразил надежду, что договоренностей с Анкарой удастся достичь на саммите МИД стран альянса в Вильнюсе в июле. Как сообщал ранее РИА Новости источник в Анкаре, трехсторонний механизм по процессу членства Швеции и Финляндии в НАТО приостановлен на неопределенный срок по требованию турецкой стороны.
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
15 февраля, 15:16
В НАТО рекомендовали Турции поддержать вступление Швеции и Финляндии
Совместная заявка Финляндии и Швеции на вступление в НАТО уже одобрена 28 странами из 30. Ранее власти Турции заявляли, что готовы одобрить членство Финляндии в НАТО, но не Швеции. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу при этом заявлял, что Турция не получала от Финляндии предложения по отдельной от Швеции заявке. Финские власти неоднократно подчеркивали, что совместное вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс в общих интересах всех стран-участниц НАТО и обе северные страны намерены присоединиться к Альянсу только вместе. Процесс ратификации совместной заявки Финляндии и Швеции по вступлению в НАТО замедлился в начале этого года из-за акций протеста в Стокгольме, осложнивших отношения с Турцией.
Генсек НАТО на встрече глав минобороны стран альянса 14-15 февраля заявлял, что рекомендовал бы Турции ратифицировать заявки Швеции и Финляндии одновременно, но все же не считает принципиальным их совместное вступление. По его мнению, главное, - это присоединение этих стран к НАТО и усиление с их помощью коллективной обороны и безопасности.
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
15 февраля, 15:28
Министры обороны НАТО утвердили новую концепцию военного планирования
 
В миреТурцияМевлют ЧавушоглуЙенс СтолтенбергНАТОМИД ТурцииФинляндияШвеция
 
 
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