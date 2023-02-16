https://ria.ru/20230216/nato-1852376501.html

Турция поддержала усиление НАТО

Турция поддержала усиление НАТО - РИА Новости, 16.02.2023

Турция поддержала усиление НАТО

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в четверг, что Анкара поддерживает усиление НАТО. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T12:35

2023-02-16T12:35

2023-02-16T12:35

в мире

турция

мевлют чавушоглу

йенс столтенберг

нато

мид турции

финляндия

швеция

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АНКАРА, 16 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в четверг, что Анкара поддерживает усиление НАТО. Чавушоглу заявил на совместной пресс-конференции с прибывшим в Турцию генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, что обсудил с генсеком ситуацию на Украине, возможное продление "зерновой сделки" и обстановку вокруг Запорожской АЭС. "Мы обсуждали с рядом стран-членов НАТО вопрос отдельного рассмотрения заявки Финляндии", - добавил глава МИД Турции.По его словам, Анкара пока не видит от Швеции решительных шагов по выполнению обязательств по членству в альянсе, при этом в отношении Финляндии особых претензий у Анкары нет.Ранее глава шведского МИД Тобиас Билльстрём заявил, что на фоне акций с сожжением Корана процесс вступления королевства в НАТО приостановлен, однако выразил надежду, что договоренностей с Анкарой удастся достичь на саммите МИД стран альянса в Вильнюсе в июле. Как сообщал ранее РИА Новости источник в Анкаре, трехсторонний механизм по процессу членства Швеции и Финляндии в НАТО приостановлен на неопределенный срок по требованию турецкой стороны. Совместная заявка Финляндии и Швеции на вступление в НАТО уже одобрена 28 странами из 30. Ранее власти Турции заявляли, что готовы одобрить членство Финляндии в НАТО, но не Швеции. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу при этом заявлял, что Турция не получала от Финляндии предложения по отдельной от Швеции заявке. Финские власти неоднократно подчеркивали, что совместное вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс в общих интересах всех стран-участниц НАТО и обе северные страны намерены присоединиться к Альянсу только вместе. Процесс ратификации совместной заявки Финляндии и Швеции по вступлению в НАТО замедлился в начале этого года из-за акций протеста в Стокгольме, осложнивших отношения с Турцией. Генсек НАТО на встрече глав минобороны стран альянса 14-15 февраля заявлял, что рекомендовал бы Турции ратифицировать заявки Швеции и Финляндии одновременно, но все же не считает принципиальным их совместное вступление. По его мнению, главное, - это присоединение этих стран к НАТО и усиление с их помощью коллективной обороны и безопасности.

https://ria.ru/20230215/nato-1852187898.html

https://ria.ru/20230215/nato-1852193035.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, турция, мевлют чавушоглу, йенс столтенберг, нато, мид турции, финляндия, швеция