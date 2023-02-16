https://ria.ru/20230216/nagrada-1852408812.html

Конкурс имени Андрея Стенина отмечен международным фотофестивалем Xposure

Конкурс имени Андрея Стенина отмечен международным фотофестивалем Xposure - РИА Новости, 16.02.2023

Конкурс имени Андрея Стенина отмечен международным фотофестивалем Xposure

который завершился в среду в Шардже (ОАЭ), вручил памятную награду конкурсу для молодых фоторепортеров мира имени Андрея Стенина. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T14:15

2023-02-16T14:15

2023-02-16T14:15

международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина

андрей стенин

россия

шарджа (эмират)

оаэ

миа "россия сегодня"

sputnik

новости агентства

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ШАРДЖА, 16 фев - РИА Новости. Ведущий в регионе международный фотографический фестиваль Xposure, который завершился в среду в Шардже (ОАЭ), вручил памятную награду конкурсу для молодых фоторепортеров мира имени Андрея Стенина.На церемонии закрытия фестиваля статуэтку куратору конкурса Стенина Оксане Олейник передал заместитель эмира Шарджи Шейх Султан бин Ахмед аль-Касими.Работы победителей конкурса Стенина впервые были показаны в Арабских Эмиратах. Одиночные фотографии и серии лучших молодых репортеров из Ирана, Сирии, Египта, Индии, Китая, России, Бангладеш и других стран можно было увидеть в рамках фестиваля на главной экспозиционной площадке Шарджи – Expo Centre Sharjah.Международный фестиваль фотографии Xposure, организатором которого выступает Медиабюро Шарджи, проходил с 9 по 15 февраля и стал самым масштабным за свою семилетнюю историю. Одновременно на площадке Expo Centre Sharjah состоялось 68 выставок, а также десятки профильных лекций и мастер-классов. За время проведения фестиваль принял порядка 20 000 посетителей и участников, в том числе профессионалов и любителей фотографии, продюсеров, коллекционеров, представителей киноиндустрии и студентов со всего мира.О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК(Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия), общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура" (Россия), телеканал "Москва 24" (Россия).Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России (Россия), информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).

https://ria.ru/20230209/konkurs-1850754632.html

https://ria.ru/20230126/zhyuri-1847355414.html

россия

шарджа (эмират)

оаэ

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, андрей стенин, россия, шарджа (эмират), оаэ, миа "россия сегодня", sputnik, новости агентства