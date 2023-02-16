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Конкурс имени Андрея Стенина отмечен международным фотофестивалем Xposure - РИА Новости, 16.02.2023
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Конкурс имени Андрея Стенина отмечен международным фотофестивалем Xposure
Конкурс имени Андрея Стенина отмечен международным фотофестивалем Xposure - РИА Новости, 16.02.2023
Конкурс имени Андрея Стенина отмечен международным фотофестивалем Xposure
который завершился в среду в Шардже (ОАЭ), вручил памятную награду конкурсу для молодых фоторепортеров мира имени Андрея Стенина. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T14:15
2023-02-16T14:15
международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина
андрей стенин
россия
шарджа (эмират)
оаэ
миа "россия сегодня"
sputnik
новости агентства
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ШАРДЖА, 16 фев - РИА Новости. Ведущий в регионе международный фотографический фестиваль Xposure, который завершился в среду в Шардже (ОАЭ), вручил памятную награду конкурсу для молодых фоторепортеров мира имени Андрея Стенина.На церемонии закрытия фестиваля статуэтку куратору конкурса Стенина Оксане Олейник передал заместитель эмира Шарджи Шейх Султан бин Ахмед аль-Касими.Работы победителей конкурса Стенина впервые были показаны в Арабских Эмиратах. Одиночные фотографии и серии лучших молодых репортеров из Ирана, Сирии, Египта, Индии, Китая, России, Бангладеш и других стран можно было увидеть в рамках фестиваля на главной экспозиционной площадке Шарджи – Expo Centre Sharjah.Международный фестиваль фотографии Xposure, организатором которого выступает Медиабюро Шарджи, проходил с 9 по 15 февраля и стал самым масштабным за свою семилетнюю историю. Одновременно на площадке Expo Centre Sharjah состоялось 68 выставок, а также десятки профильных лекций и мастер-классов. За время проведения фестиваль принял порядка 20 000 посетителей и участников, в том числе профессионалов и любителей фотографии, продюсеров, коллекционеров, представителей киноиндустрии и студентов со всего мира.О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК(Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия), общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура" (Россия), телеканал "Москва 24" (Россия).Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России (Россия), информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).
https://ria.ru/20230209/konkurs-1850754632.html
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РИА Новости
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международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, андрей стенин, россия, шарджа (эмират), оаэ, миа "россия сегодня", sputnik, новости агентства
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, Андрей Стенин, Россия, Шарджа (эмират), ОАЭ, МИА "Россия сегодня", Sputnik, Новости агентства
14:15 16.02.2023
 

Конкурс имени Андрея Стенина отмечен международным фотофестивалем Xposure

© РИА Новости / Анастасия АлямовскаяВручение памятной награды куратору конкурса Стенина Оксане Олейник на церемонии закрытия международного фотографического фестиваля Xposure в Шардже
Вручение памятной награды куратору конкурса Стенина Оксане Олейник на церемонии закрытия международного фотографического фестиваля Xposure в Шардже - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Анастасия Алямовская
Вручение памятной награды куратору конкурса Стенина Оксане Олейник на церемонии закрытия международного фотографического фестиваля Xposure в Шардже
Читать ria.ru в
ШАРДЖА, 16 фев - РИА Новости. Ведущий в регионе международный фотографический фестиваль Xposure, который завершился в среду в Шардже (ОАЭ), вручил памятную награду конкурсу для молодых фоторепортеров мира имени Андрея Стенина.
На церемонии закрытия фестиваля статуэтку куратору конкурса Стенина Оксане Олейник передал заместитель эмира Шарджи Шейх Султан бин Ахмед аль-Касими.
© РИА Новости / Анастасия АлямовскаяПамятная награда конкурсу для молодых фоторепортеров мира имени Андрея Стенина на церемонии закрытия международного фотографического фестиваля Xposure в Шардже
Памятная награда конкурсу для молодых фоторепортеров мира имени Андрея Стенина на церемонии закрытия международного фотографического фестиваля Xposure в Шардже
1 из 3
Памятная награда конкурсу для молодых фоторепортеров мира имени Андрея Стенина на церемонии закрытия международного фотографического фестиваля Xposure в Шардже
© РИА Новости / Анастасия Алямовская
© РИА Новости / Анастасия АлямовскаяВыставка работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в рамках Международного фотофестиваля Xposure в Шардже
Выставка работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в рамках Международного фотофестиваля Xposure в Шардже
2 из 3
Выставка работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в рамках Международного фотофестиваля Xposure в Шардже
© РИА Новости / Анастасия Алямовская
© РИА Новости / Анастасия АлямовскаяКуратор конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина Оксана Олейник на церемонии закрытия международного фотографического фестиваля Xposure в Шардже
Куратор конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина Оксана Олейник на церемонии закрытия международного фотографического фестиваля Xposure в Шардже
3 из 3
Куратор конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина Оксана Олейник на церемонии закрытия международного фотографического фестиваля Xposure в Шардже
© РИА Новости / Анастасия Алямовская
1 из 3
Памятная награда конкурсу для молодых фоторепортеров мира имени Андрея Стенина на церемонии закрытия международного фотографического фестиваля Xposure в Шардже
© РИА Новости / Анастасия Алямовская
2 из 3
Выставка работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в рамках Международного фотофестиваля Xposure в Шардже
© РИА Новости / Анастасия Алямовская
3 из 3
Куратор конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина Оксана Олейник на церемонии закрытия международного фотографического фестиваля Xposure в Шардже
© РИА Новости / Анастасия Алямовская
Работы победителей конкурса Стенина впервые были показаны в Арабских Эмиратах. Одиночные фотографии и серии лучших молодых репортеров из Ирана, Сирии, Египта, Индии, Китая, России, Бангладеш и других стран можно было увидеть в рамках фестиваля на главной экспозиционной площадке Шарджи – Expo Centre Sharjah.
Международный фестиваль фотографии Xposure, организатором которого выступает Медиабюро Шарджи, проходил с 9 по 15 февраля и стал самым масштабным за свою семилетнюю историю. Одновременно на площадке Expo Centre Sharjah состоялось 68 выставок, а также десятки профильных лекций и мастер-классов. За время проведения фестиваль принял порядка 20 000 посетителей и участников, в том числе профессионалов и любителей фотографии, продюсеров, коллекционеров, представителей киноиндустрии и студентов со всего мира.
Исполняющий обязанности заместителя генерального директора Информационного агентства Арабских Эмиратов (WAM) Али Юсеф Аль Саад и Мохаммед Аль-Раиси на выставке работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Шардже - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
9 февраля, 11:05Культура
Конкурс Стенина впервые покажет работы лауреатов в Арабских Эмиратах
О Конкурсе
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК(Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия), общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура" (Россия), телеканал "Москва 24" (Россия).
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России (Россия), информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).
Посетительница на открытии выставки Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Барселоне - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
26 января, 11:00Культура
Конкурс памяти Андрея Стенина объявил международное жюри 2023 года
 
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея СтенинаАндрей СтенинРоссияШарджа (эмират)ОАЭМИА "Россия сегодня"SputnikНовости агентства
 
 
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