https://ria.ru/20230216/mintsifry-1852416248.html

Минцифры: банки могут взаимодействовать с клиентами через мессенджеры

Минцифры: банки могут взаимодействовать с клиентами через мессенджеры - РИА Новости, 16.02.2023

Минцифры: банки могут взаимодействовать с клиентами через мессенджеры

Минцифры России видит возможность для взаимодействия банков с клиентами через мессенджеры, но для этого каналы взаимодействия должны быть надежными, заявил... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T14:33

2023-02-16T14:33

2023-02-16T14:33

россия

экономика

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев - РИА Новости. Минцифры России видит возможность для взаимодействия банков с клиентами через мессенджеры, но для этого каналы взаимодействия должны быть надежными, заявил директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Владимир Бенгин, выступая в рамках Уральского форума "Кибербезопасность в финансах". "Видим ли мы возможность взаимодействия с клиентами через мессенджеры? Однозначно да. Это просто задача в первую очередь банков, нас в целом и регуляторов, и сообщества в том, чтобы эти каналы были доверенными. Мы не должны придумать некую концепцию, в которой дальше мы найдем слабое место, где это доверие будет нарушено и им начнут пользоваться все остальные", - сказал Бенгин. По его словам, мошенники перешли в WhatsApp и многие атаки происходят через данный ресурс. "Мы, конечно, когда говорили о проблеме оказания услуг через мессенджер, мы приводили в пример WhatsApp", - отметил Бенгин. Накануне Бенгин в своем выступлении на этом же форуме заявил, что банкам не надо предоставлять услуги через мессенджеры. Свой призыв к банкам он объяснил тем, что привычку граждан получать банковские услуги через мессенджеры могут использовать мошенники. В январе ВТБ запустил работу онлайн-банка в Telegram. Банк планировал, что на начальном этапе доступны просмотр баланса по картам и счетам, переводы через СБП и оплата мобильной связи. В Альфа-банке рассказали, что работают с Telegram с 2020 года, и в конце 2022 года уже анонсировали проект банкинга в нем, а Промсвязьбанк (ПСБ) уже в 2021 году запустил в Telegram бизнес-ассистента для предпринимателей. Впоследствии в пресс-службе Роскомнадзора сообщили РИА Новости, что Telegram находится в списке иностранных мессенджеров, и с 1 марта ряду организаций в России запрещено будет использовать его для передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении услуг. В декабре президент РФ подписал закон, ограничивающий с 1 марта использование иностранных мессенджеров при предоставлении госуслуг и при реализации банками и госпредприятиями услуг и товаров.

https://ria.ru/20230215/it-1852097934.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)