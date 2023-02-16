https://ria.ru/20230216/maslenitsa-1600125076.html

Масленица-2023: когда начинается, суть и традиции праздника

Масленица 2023: какого числа начинается, описание праздника, традиции и обычаи

Масленица-2023: когда начинается, суть и традиции праздника

Масленица — многодневный народный праздник проводов зимы и встречи весны. В христианской традиции его начало зависит от даты Пасхи. Какого числа в 2023 году... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T16:34

2023-02-16T16:34

2023-02-16T17:57

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Масленица — многодневный народный праздник проводов зимы и встречи весны. В христианской традиции его начало зависит от даты Пасхи. Какого числа в 2023 году начнется Масленица в России, описание, суть праздника и связанные с ним народные обычаи, особенности каждого дня Масленичной недели — в материале РИА Новости.МасленицаМасленица — подготовительная неделя к Великому посту, в это время по христианским обычаям верующий должен примириться с близкими, простить все обиды и приготовиться к покаянию, посту. Масленица — просторечное название Сырной седьмицы, последней недели перед Великим постом, в это время не едят мясо, но можно употреблять в пищу рыбу и молочные продукты, причем постные дни в среду и пятницу отменяются.Какого числа празднуютИз года в год дата праздника меняется. Это связано с особенностями главного церковного праздника — Пасхи Христовой.Пасху отмечают каждый год в разные числа. В этом году она приходится на 16 апреля. Соответственно, Великий пост начинается за 47 дней, 27 февраля. Следовательно, в 2023 году празднование Масленицы начнется в понедельник 20 февраля, а закончится в воскресенье 26 числа Прощеным воскресеньем.История праздникаКорнями Масленица уходит в дохристианские времена. Ее отмечали многие восточнославянские народы. Перекликается она с аналогичными праздниками некоторых индоевропейских народов, посвященных наступлению весны.Как появилсяПо одной из версий, древний славянский праздник был посвящен богу Велесу, покровителю скота, по другой — смерти богини Зимы. С установлением христианства Масленица больше не связана с днем весеннего равноденствия. Она становится частью церковного календаря и по уставу приходится на последнюю неделю перед Великим постом.У католиков есть аналог праздника. Он называется Марди Гра (Жирным вторником), а отмечают его перед Пепельной средой — началом Великого поста в календаре Римско-католической церкви. На католическую Масленицу принято устраивать карнавалы.История названияВ дохристианские времена на Руси праздник назывался комоедицей — в честь первого блина, который, как известно, всегда комом. И отмечали его в день весеннего солнцестояния, примерно 22 марта. Он символизировал наступление весны.После Крещения Руси у праздника появилось новое название: Масленица. Потому что по уставу в последнюю неделю перед Великим постом нельзя есть мясо. Но можно молочные, то есть "масляные", продукты.Языческий или православный праздникС одной стороны, в этом празднике немало языческих черт. А с другой — он привязан к церковному календарю. Священнослужители Русской церкви поясняют этот момент так: если человек исповедует православие, то ему следует отказаться от участия в языческих обрядах.Как отмечать МасленицуНа Руси Масленица отмечалась всегда широко и шумно: пеклись блины, люди катались на ярких тройках, увешанных колокольчиками, проводились массовые гуляния, балаганы и чинные чаепития в кругу семьи.Традиции и обычаиНесмотря на глубокий духовный смысл Масленой недели, подавляющему большинству она знакома по многочисленным простым обычаям. Они исключительно народные и происходят от обрядов языческого праздника. К христианству, как заявляют священники, они не имеют никакого отношения.На Масленицу принято устраивать народные гуляния. В старину проводы зимы сопровождались частушками и плясками, а также различными играми.Одной из самых популярных было взятие снежного городка. Из снега лепили ворота и стены, на них ставили фигурки различных животных. Участники игры – юноши и мужчины — делились на две команды. Одна должна взять крепость и разрушить ее, другая — помешать этому.За ходом боя следил специальный человек, которого именовали городничим. Он давал старт забаве, он же объявлял победителя.Еще одной забавой были кулачные бои. Боролись как один на один, так и массово, "стенка на стенку".Сжигание чучелаОднако центральным обрядом Масленицы являются вовсе не игры. В последний день празднований сжигают чучело зимы. В течение всей недели возле него устраивают гуляния, а вокруг водят хороводы.На фигуру в старину было принято вешать различные украшения. Они затем сгорали вместе с чучелом Масленицы. Это отголосок очень древней жертвенной традиции.Приготовление блиновЕще одна древняя традиция — выпечка блинов. В народе считается, что они символизируют солнце. Но изначально, как отмечают ученые, блины были поминальным блюдом.Однако сейчас это символ радости. Именно благодаря блинам многие и знают о существовании Масленицы. По данным ВЦИОМ, их по случаю праздника готовят почти 80 процентов россиян, в то время как в гуляниях участвуют меньше половины.Масленичная неделяПраздничная неделя делится на две части. С понедельника по среду отмечают Узкую Масленицу. А с четверга начинается Широкая Масленица, то есть масштабное празднование. При этом у каждого дня Сырной недели есть свое название и свои традиции.ПонедельникПонедельник называется Встреча. В этот день заготавливаются все яства, печется первый горячий блин. Кроме того, раньше еще собирали солому для чучела зимы, а также возводили снежные горки и крепости.ВторникВторой день — Заигрыш. В деревнях начинались гуляния, а также ставили праздничное чучело. И в этот день проходили смотрины невест.СредаТретий день Масленичной недели — Лакомка. Именно в среду начинали принимать гостей. Кроме того, в этот день зятья ходили к теще на блины.ЧетвергЧетверг — Разгуляй. Начиналось празднование Широкой Масленицы. В городах и деревнях в этот день было принято устраивать кулачные бои.ПятницаПятница — Тещины вечерки. Наступала очередь зятя звать тещу в гости. Согласно обычаю, именно этот день был решающим: от него зависело, какими будут отношения в семье весь год.СубботаШестой день — Золовкины посиделки. В этот день к молодым в гости шли родственники мужа. Своей невестке они приносили подарки, чтобы, как гласит обычай, задобрить ее.ВоскресеньеСедьмой день — Прощенье. Последний день перед Великим постом называется Прощеным воскресеньем. На него принято наедаться блинами, сжигать чучело праздника. И главное — по церковному обычаю просить друг у друга прощения.Проводы МасленицыВ последний день Масленицы традиционно проходят широкие гулянья и ярмарки, кульминация — сжигание чучела зимы, которое символизирует прощание с холодами, всем плохим и неприятным, что происходило за год. В этот день на Руси также было принято ходить в баню, чтобы встретить весну чистым, и на кладбище, чтобы помянуть души усопших родственников.ПоздравленияМасленицу отмечает подавляющее большинство россиян. Поэтому в Сети можно найти множество поздравлений с праздником. Например, есть такие:"Поздравляю с Масленицей! Желаю, чтобы ни один блин в жизни не был комом, чтобы зима завершила свое торжество и пустила на землю цветущую и нежную весну. Желаю жить, катаясь сыром в масле, желаю добрых друзей и настоящего счастья!"ПодаркиПрежде всего на Масленицу принято дарить блины собственного приготовления. В старину с ними ходили друг к другу в гости. Приглашают на них и сейчас.Кроме того, существует множество тематических подарков с народными мотивами. Это могут быть и деревянные ложки, и резные подсвечники с народными орнаментами. В последнее время набирают популярность небольшие соломенные чучела.На Масленицу можно сделать подарок своими руками. Помимо чучела, это могут быть солнце или цветы, вырезанные из картона.Праздничные блюдаГлавное праздничное блюдо на Масленичной неделе — конечно же, блины. Сейчас существует множество видов. Их делают, например, из гречневой муки и добавляют даже какао, чтобы они имели шоколадный вкус. Однако нет ничего лучше традиционного рецепта тонких вкусных блинов.Для теста: молоко 500 мл, яйца — три штуки, мука 200 граммов, масло сливочное 30 граммов (две столовые ложки), сахар 30 граммов (две столовые. ложки), соль два-три грамма (1/2 чайной ложки).Самое главное, что тесто для блинов не нуждается в каком-либо разрыхлителе. Они получаются тонкими за счет консистенции. Поэтому все ингредиенты нужно тщательно взбить.Чтобы блины получились пористыми, их нужно жарить на раскаленной сковородке. А перед этим ее надо тщательно вычистить. Некоторые хозяйки до начала выпекания блинов даже прокаливают сковороду с солью, которую затем выбрасывают. И конечно же, перед тем как налить на чистую сковороду тесто, ее следует обильно смазать растительным или сливочным маслом.Чего нельзя делать на МасленицуВ первую очередь на Масленицу нельзя употреблять в пищу мясные блюда, так как идет подготовка к Великому посту. Запрещается переедать, сквернословить, ругаться и завидовать. Народные приметы говорят, что нельзя встречать гостей в неубранном доме, а также важно соблюдать традиции: обязательно печь блины, ходить в гости и участвовать в гуляниях. Запретов на работу в эту неделю нет, главное не забывать уделять время празднованию.Масленица в искусстве"Скоро Масленицы бойкой закипит широкий пир", — эти строки русского поэта Петра Вяземского как нельзя лучше отражают восприятие праздника в России. По сути, это было самое радостное в году событие. Таким оно представлено в русской литературе. Особенно известно описание Масленицы в романе Ивана Шмелева "Лето Господне".Не менее радостной Масленица представлена и в музыке. Например, у Петра Чайковского в цикле "Времена года" посвященная празднику композиция стала самой задорной, что как нельзя лучше отражает атмосферу праздника.И, конечно же, праздник представлен в русской живописи. Главной иллюстрацией его стали полотна Бориса Кустодиева. Первую "Масленицу" он написал в 1916 году. Произведение настолько впечатлило публику, что художник потом написал еще несколько одноименных картин.Масленица в советскую эпохуВ советские времена Масленицу называли проводами русской зимы (чтобы избавить праздник от религиозного контекста) и отмечали в первое воскресенье марта без всякой привязки к Пасхе. Однако сам формат гуляний не менялся: проходили ярмарки, уличные представления, люди пекли блины и вечером того же дня обязательно сжигали чучело.Масленица в других странахМногие привыкли думать, что это традиционно славянский праздник, но проводы зимы отмечают в разных европейских странах. Например, в Греции аналог Масленицы называется “Апокриес”, его символом считается деревянный жезл. Вместо блинов в этой стране главным блюдом на праздничном столе является мясо. Улицы греки украшают гирляндами и проводят красочные карнавалы.В Германии классическими блюдами на Фастнахт (немецкую Масленицу) считаются блины, домашняя колбаса, пироги и пончики. На праздник проводится массовое шествие, причем участники наряжаются в костюмы ведьм, леших и прочей нечисти.В Великобритании в Блинный день, который по-другому называется "Покаянный вторник", все как следует наедаются и напиваются перед постом, ходят в церковь каяться в грехах, устраивают традиционные блинные гонки.В Польше принято на Масленицу готовить не блины, а пончики. В стране проводятся ярмарки, а в четверг на таких ярмарках можно "купить" незамужнюю девушку, если невесте не нравится "купивший" ее жених, она может от него отказаться, заплатив выкуп настоящими деньгами.

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