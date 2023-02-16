16:34 16.02.2023 (обновлено: 17:57 16.02.2023)
Масленица-2023: когда начинается, суть и традиции праздника
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкУчастники праздничных гуляний в Суздале, посвященных проводам Широкой Масленицы
Участники праздничных гуляний в Суздале, посвященных проводам Широкой Масленицы
Оглавление
- Масленица
- Какого числа празднуют
- История праздника
- Как появился
- История названия
- Языческий или православный праздник
- Как отмечать Масленицу
- Традиции и обычаи
- Сжигание чучела
- Приготовление блинов
- Масленичная неделя
- Понедельник
- Вторник
- Среда
- Четверг
- Пятница
- Суббота
- Воскресенье
- Проводы Масленицы
- Поздравления
- Подарки
- Праздничные блюда
- Чего нельзя делать на Масленицу
- Масленица в искусстве
- Масленица в советскую эпоху
- Масленица в других странах
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Масленица — многодневный народный праздник проводов зимы и встречи весны. В христианской традиции его начало зависит от даты Пасхи. Какого числа в 2023 году начнется Масленица в России, описание, суть праздника и связанные с ним народные обычаи, особенности каждого дня Масленичной недели — в материале РИА Новости.
Масленица
Масленица — подготовительная неделя к Великому посту, в это время по христианским обычаям верующий должен примириться с близкими, простить все обиды и приготовиться к покаянию, посту. Масленица — просторечное название Сырной седьмицы, последней недели перед Великим постом, в это время не едят мясо, но можно употреблять в пищу рыбу и молочные продукты, причем постные дни в среду и пятницу отменяются.
Какого числа празднуют
Из года в год дата праздника меняется. Это связано с особенностями главного церковного праздника — Пасхи Христовой.
Пасху отмечают каждый год в разные числа. В этом году она приходится на 16 апреля. Соответственно, Великий пост начинается за 47 дней, 27 февраля. Следовательно, в 2023 году празднование Масленицы начнется в понедельник 20 февраля, а закончится в воскресенье 26 числа Прощеным воскресеньем.
История праздника
Кованая фигурка солнца в жаровне
Корнями Масленица уходит в дохристианские времена. Ее отмечали многие восточнославянские народы. Перекликается она с аналогичными праздниками некоторых индоевропейских народов, посвященных наступлению весны.
Как появился
По одной из версий, древний славянский праздник был посвящен богу Велесу, покровителю скота, по другой — смерти богини Зимы. С установлением христианства Масленица больше не связана с днем весеннего равноденствия. Она становится частью церковного календаря и по уставу приходится на последнюю неделю перед Великим постом.
У католиков есть аналог праздника. Он называется Марди Гра (Жирным вторником), а отмечают его перед Пепельной средой — началом Великого поста в календаре Римско-католической церкви. На католическую Масленицу принято устраивать карнавалы.
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История названия
В дохристианские времена на Руси праздник назывался комоедицей — в честь первого блина, который, как известно, всегда комом. И отмечали его в день весеннего солнцестояния, примерно 22 марта. Он символизировал наступление весны.
После Крещения Руси у праздника появилось новое название: Масленица. Потому что по уставу в последнюю неделю перед Великим постом нельзя есть мясо. Но можно молочные, то есть "масляные", продукты.
Языческий или православный праздник
С одной стороны, в этом празднике немало языческих черт. А с другой — он привязан к церковному календарю. Священнослужители Русской церкви поясняют этот момент так: если человек исповедует православие, то ему следует отказаться от участия в языческих обрядах.
Как отмечать Масленицу
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкУчастники народных гуляний во время празднования Бакшевской Масленицы в Московской области
Участники народных гуляний во время празднования Бакшевской Масленицы в Московской области
На Руси Масленица отмечалась всегда широко и шумно: пеклись блины, люди катались на ярких тройках, увешанных колокольчиками, проводились массовые гуляния, балаганы и чинные чаепития в кругу семьи.
Традиции и обычаи
Несмотря на глубокий духовный смысл Масленой недели, подавляющему большинству она знакома по многочисленным простым обычаям. Они исключительно народные и происходят от обрядов языческого праздника. К христианству, как заявляют священники, они не имеют никакого отношения.
На Масленицу принято устраивать народные гуляния. В старину проводы зимы сопровождались частушками и плясками, а также различными играми.
Одной из самых популярных было взятие снежного городка. Из снега лепили ворота и стены, на них ставили фигурки различных животных. Участники игры – юноши и мужчины — делились на две команды. Одна должна взять крепость и разрушить ее, другая — помешать этому.
За ходом боя следил специальный человек, которого именовали городничим. Он давал старт забаве, он же объявлял победителя.
Еще одной забавой были кулачные бои. Боролись как один на один, так и массово, "стенка на стенку".
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Сжигание чучела
Однако центральным обрядом Масленицы являются вовсе не игры. В последний день празднований сжигают чучело зимы. В течение всей недели возле него устраивают гуляния, а вокруг водят хороводы.
На фигуру в старину было принято вешать различные украшения. Они затем сгорали вместе с чучелом Масленицы. Это отголосок очень древней жертвенной традиции.
Приготовление блинов
Еще одна древняя традиция — выпечка блинов. В народе считается, что они символизируют солнце. Но изначально, как отмечают ученые, блины были поминальным блюдом.
Однако сейчас это символ радости. Именно благодаря блинам многие и знают о существовании Масленицы. По данным ВЦИОМ, их по случаю праздника готовят почти 80 процентов россиян, в то время как в гуляниях участвуют меньше половины.
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Масленичная неделя
Праздничная неделя делится на две части. С понедельника по среду отмечают Узкую Масленицу. А с четверга начинается Широкая Масленица, то есть масштабное празднование. При этом у каждого дня Сырной недели есть свое название и свои традиции.
Понедельник
Понедельник называется Встреча. В этот день заготавливаются все яства, печется первый горячий блин. Кроме того, раньше еще собирали солому для чучела зимы, а также возводили снежные горки и крепости.
Вторник
Второй день — Заигрыш. В деревнях начинались гуляния, а также ставили праздничное чучело. И в этот день проходили смотрины невест.
Среда
Третий день Масленичной недели — Лакомка. Именно в среду начинали принимать гостей. Кроме того, в этот день зятья ходили к теще на блины.
Четверг
Четверг — Разгуляй. Начиналось празднование Широкой Масленицы. В городах и деревнях в этот день было принято устраивать кулачные бои.
Пятница
Пятница — Тещины вечерки. Наступала очередь зятя звать тещу в гости. Согласно обычаю, именно этот день был решающим: от него зависело, какими будут отношения в семье весь год.
Суббота
Шестой день — Золовкины посиделки. В этот день к молодым в гости шли родственники мужа. Своей невестке они приносили подарки, чтобы, как гласит обычай, задобрить ее.
Воскресенье
Седьмой день — Прощенье. Последний день перед Великим постом называется Прощеным воскресеньем. На него принято наедаться блинами, сжигать чучело праздника. И главное — по церковному обычаю просить друг у друга прощения.
Проводы Масленицы
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкУчастники огненного шоу на праздновании Широкой Масленицы в винодельческом хозяйстве "Долина Лефкадия" на территории села Молдаванское Крымского района Краснодарского края.
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Участники огненного шоу на праздновании Широкой Масленицы в винодельческом хозяйстве "Долина Лефкадия" на территории села Молдаванское Крымского района Краснодарского края.
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Участники огненного шоу на праздновании Широкой Масленицы в винодельческом хозяйстве "Долина Лефкадия" на территории села Молдаванское Крымского района Краснодарского края.
В последний день Масленицы традиционно проходят широкие гулянья и ярмарки, кульминация — сжигание чучела зимы, которое символизирует прощание с холодами, всем плохим и неприятным, что происходило за год. В этот день на Руси также было принято ходить в баню, чтобы встретить весну чистым, и на кладбище, чтобы помянуть души усопших родственников.
Поздравления
Масленицу отмечает подавляющее большинство россиян. Поэтому в Сети можно найти множество поздравлений с праздником. Например, есть такие:
"Поздравляю с Масленицей! Желаю, чтобы ни один блин в жизни не был комом, чтобы зима завершила свое торжество и пустила на землю цветущую и нежную весну. Желаю жить, катаясь сыром в масле, желаю добрых друзей и настоящего счастья!"
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Подарки
Прежде всего на Масленицу принято дарить блины собственного приготовления. В старину с ними ходили друг к другу в гости. Приглашают на них и сейчас.
Кроме того, существует множество тематических подарков с народными мотивами. Это могут быть и деревянные ложки, и резные подсвечники с народными орнаментами. В последнее время набирают популярность небольшие соломенные чучела.
На Масленицу можно сделать подарок своими руками. Помимо чучела, это могут быть солнце или цветы, вырезанные из картона.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкИзделия народного творчества на праздновании Широкой Масленицы в винодельческом хозяйстве "Долина Лефкадия" на территории села Молдаванское Крымского района Краснодарского края
Изделия народного творчества на праздновании Широкой Масленицы в винодельческом хозяйстве "Долина Лефкадия" на территории села Молдаванское Крымского района Краснодарского края
Праздничные блюда
Главное праздничное блюдо на Масленичной неделе — конечно же, блины. Сейчас существует множество видов. Их делают, например, из гречневой муки и добавляют даже какао, чтобы они имели шоколадный вкус. Однако нет ничего лучше традиционного рецепта тонких вкусных блинов.
Для теста: молоко 500 мл, яйца — три штуки, мука 200 граммов, масло сливочное 30 граммов (две столовые ложки), сахар 30 граммов (две столовые. ложки), соль два-три грамма (1/2 чайной ложки).
Самое главное, что тесто для блинов не нуждается в каком-либо разрыхлителе. Они получаются тонкими за счет консистенции. Поэтому все ингредиенты нужно тщательно взбить.
Противень с блинами на праздновании Масленицы
Чтобы блины получились пористыми, их нужно жарить на раскаленной сковородке. А перед этим ее надо тщательно вычистить. Некоторые хозяйки до начала выпекания блинов даже прокаливают сковороду с солью, которую затем выбрасывают. И конечно же, перед тем как налить на чистую сковороду тесто, ее следует обильно смазать растительным или сливочным маслом.
Чего нельзя делать на Масленицу
В первую очередь на Масленицу нельзя употреблять в пищу мясные блюда, так как идет подготовка к Великому посту. Запрещается переедать, сквернословить, ругаться и завидовать. Народные приметы говорят, что нельзя встречать гостей в неубранном доме, а также важно соблюдать традиции: обязательно печь блины, ходить в гости и участвовать в гуляниях. Запретов на работу в эту неделю нет, главное не забывать уделять время празднованию.
Масленица в искусстве
"Скоро Масленицы бойкой закипит широкий пир", — эти строки русского поэта Петра Вяземского как нельзя лучше отражают восприятие праздника в России. По сути, это было самое радостное в году событие. Таким оно представлено в русской литературе. Особенно известно описание Масленицы в романе Ивана Шмелева "Лето Господне".
Не менее радостной Масленица представлена и в музыке. Например, у Петра Чайковского в цикле "Времена года" посвященная празднику композиция стала самой задорной, что как нельзя лучше отражает атмосферу праздника.
И, конечно же, праздник представлен в русской живописи. Главной иллюстрацией его стали полотна Бориса Кустодиева. Первую "Масленицу" он написал в 1916 году. Произведение настолько впечатлило публику, что художник потом написал еще несколько одноименных картин.
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Масленица в советскую эпоху
В советские времена Масленицу называли проводами русской зимы (чтобы избавить праздник от религиозного контекста) и отмечали в первое воскресенье марта без всякой привязки к Пасхе. Однако сам формат гуляний не менялся: проходили ярмарки, уличные представления, люди пекли блины и вечером того же дня обязательно сжигали чучело.
Масленица в других странах
Многие привыкли думать, что это традиционно славянский праздник, но проводы зимы отмечают в разных европейских странах. Например, в Греции аналог Масленицы называется “Апокриес”, его символом считается деревянный жезл. Вместо блинов в этой стране главным блюдом на праздничном столе является мясо. Улицы греки украшают гирляндами и проводят красочные карнавалы.
В Германии классическими блюдами на Фастнахт (немецкую Масленицу) считаются блины, домашняя колбаса, пироги и пончики. На праздник проводится массовое шествие, причем участники наряжаются в костюмы ведьм, леших и прочей нечисти.
В Великобритании в Блинный день, который по-другому называется "Покаянный вторник", все как следует наедаются и напиваются перед постом, ходят в церковь каяться в грехах, устраивают традиционные блинные гонки.
В Польше принято на Масленицу готовить не блины, а пончики. В стране проводятся ярмарки, а в четверг на таких ярмарках можно "купить" незамужнюю девушку, если невесте не нравится "купивший" ее жених, она может от него отказаться, заплатив выкуп настоящими деньгами.