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В Мариуполе не хватает водителей автобусов, заявил первый заммэра - РИА Новости, 16.02.2023
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В Мариуполе не хватает водителей автобусов, заявил первый заммэра
В Мариуполе не хватает водителей автобусов, заявил первый заммэра - РИА Новости, 16.02.2023
В Мариуполе не хватает водителей автобусов, заявил первый заммэра
Мариуполь имеет новые автобусы для городских маршрутов, но не хватает водителей для их обслуживания, поэтому часть машин не используется, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T05:21
2023-02-16T05:23
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МАРИУПОЛЬ (ДНР), 16 фев – РИА Новости. Мариуполь имеет новые автобусы для городских маршрутов, но не хватает водителей для их обслуживания, поэтому часть машин не используется, сообщил РИА Новости первый заместитель мэра Дмитрий Бердников. "У нас сегодня хватает автобусов на наше количество населения. Девяносто шесть автобусов нам коллеги из Петербурга поставили. У нас на линии работает 46 машин. Для того, чтобы мы в комфортном графике работали на той улично-дорожной сети, которая сегодня есть, нам нужно 78-80. Они (автобусы) есть, но нет (достаточного количества) водителей", - сказал Бердников. После окончания боевых действий в Мариуполе, которые длились с февраля по май 2022 года, городской автобусный парк был восстановлен за счет машин из Санкт-Петербурга. По данным из открытых источников, сейчас в Мариуполе насчитывается около 20 городских автобусных маршрутов, часть из которых заканчиваются в пригородных поселках. При этом многие маршруты обслуживают лишь один-два автобуса, так что стандартное время ожидания на остановке составляет 15-20 минут. По словам Бердникова, городу не хватает несколько десятков водителей. По этой причине имеющиеся автобусы не могут выйти на маршруты, а остаются в парках. Чтобы привлечь водителей, городу нужно поднимать зарплаты, считает Бердников. "Ищем возможности поднять зарплату, вывести ее хотя бы на уровень соседних регионов… У нас сегодня средняя зарплата по России (для представителей этой профессии - ред.) – 54 тысячи. Мы бы хотели, тысяч 70 человек должен получать. Тогда я думаю, пойдут (на эту работу - ред.)", - считает вице-мэр.
https://ria.ru/20230216/mariupol-1852299865.html
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мариуполь, санкт-петербург, россия, общество
Мариуполь, Санкт-Петербург, Россия, Общество
05:21 16.02.2023 (обновлено: 05:23 16.02.2023)
 
В Мариуполе не хватает водителей автобусов, заявил первый заммэра

Бердников: в Мариуполе есть новые городские автобусы, но не хватает водителей

© РИА Новости / Давид НарманияДвор в новом квартале в Мариуполе
Двор в новом квартале в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Давид Нармания
Двор в новом квартале в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ (ДНР), 16 фев – РИА Новости. Мариуполь имеет новые автобусы для городских маршрутов, но не хватает водителей для их обслуживания, поэтому часть машин не используется, сообщил РИА Новости первый заместитель мэра Дмитрий Бердников.
"У нас сегодня хватает автобусов на наше количество населения. Девяносто шесть автобусов нам коллеги из Петербурга поставили. У нас на линии работает 46 машин. Для того, чтобы мы в комфортном графике работали на той улично-дорожной сети, которая сегодня есть, нам нужно 78-80. Они (автобусы) есть, но нет (достаточного количества) водителей", - сказал Бердников.
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После окончания боевых действий в Мариуполе, которые длились с февраля по май 2022 года, городской автобусный парк был восстановлен за счет машин из Санкт-Петербурга. По данным из открытых источников, сейчас в Мариуполе насчитывается около 20 городских автобусных маршрутов, часть из которых заканчиваются в пригородных поселках. При этом многие маршруты обслуживают лишь один-два автобуса, так что стандартное время ожидания на остановке составляет 15-20 минут.
По словам Бердникова, городу не хватает несколько десятков водителей. По этой причине имеющиеся автобусы не могут выйти на маршруты, а остаются в парках. Чтобы привлечь водителей, городу нужно поднимать зарплаты, считает Бердников. "Ищем возможности поднять зарплату, вывести ее хотя бы на уровень соседних регионов… У нас сегодня средняя зарплата по России (для представителей этой профессии - ред.) – 54 тысячи. Мы бы хотели, тысяч 70 человек должен получать. Тогда я думаю, пойдут (на эту работу - ред.)", - считает вице-мэр.
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