https://ria.ru/20230216/linnikova-1852385626.html

Российская участница "Мисс Вселенная" пожаловалась на агрессию в свой адрес

Российская участница "Мисс Вселенная" пожаловалась на агрессию в свой адрес - РИА Новости, 16.02.2023

Российская участница "Мисс Вселенная" пожаловалась на агрессию в свой адрес

Участница конкурса "Мисс Вселенная — 2023" Анна Линникова в интервью для YouTube канала "Алена, блин!" пожаловалась на украинских пользователей в соцсетях,... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T14:34

2023-02-16T14:34

2023-02-16T14:55

шоубиз

мисс вселенная

шоу-бизнес

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Участница конкурса "Мисс Вселенная — 2023" Анна Линникова в интервью для YouTube канала "Алена, блин!" пожаловалась на украинских пользователей в соцсетях, которые писали ей гадости и желали смерти.Также Линникова поделилась, что ее подруга из Украины также начала писать ей неприятные вещи. Кроме того, россиянка пожаловалась на агрессию со стороны участниц из Украины и Швейцарии на конкурсе "Мисс Вселенная". По словам девушки, организаторы мероприятия отказались защитить ее. Линникова отметила, что менеджеры конкурса ее игнорировали. Конкурс "Мисс Вселенная — 2023" прошел в Новом Орлеане в январе. Анна Линникова не смогла дойти до финала. Победу одержала Р'Бонни Габриэль из США.

https://ria.ru/20230113/ukraina-1844760996.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

мисс вселенная, шоу-бизнес