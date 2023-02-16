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Российская участница "Мисс Вселенная" пожаловалась на агрессию в свой адрес - РИА Новости, 16.02.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230216/linnikova-1852385626.html
Российская участница "Мисс Вселенная" пожаловалась на агрессию в свой адрес
Российская участница "Мисс Вселенная" пожаловалась на агрессию в свой адрес - РИА Новости, 16.02.2023
Российская участница "Мисс Вселенная" пожаловалась на агрессию в свой адрес
Участница конкурса "Мисс Вселенная — 2023" Анна Линникова в интервью для YouTube канала "Алена, блин!" пожаловалась на украинских пользователей в соцсетях,... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T14:34
2023-02-16T14:55
шоубиз
мисс вселенная
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Участница конкурса "Мисс Вселенная — 2023" Анна Линникова в интервью для YouTube канала "Алена, блин!" пожаловалась на украинских пользователей в соцсетях, которые писали ей гадости и желали смерти.Также Линникова поделилась, что ее подруга из Украины также начала писать ей неприятные вещи. Кроме того, россиянка пожаловалась на агрессию со стороны участниц из Украины и Швейцарии на конкурсе "Мисс Вселенная". По словам девушки, организаторы мероприятия отказались защитить ее. Линникова отметила, что менеджеры конкурса ее игнорировали. Конкурс "Мисс Вселенная — 2023" прошел в Новом Орлеане в январе. Анна Линникова не смогла дойти до финала. Победу одержала Р'Бонни Габриэль из США.
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мисс вселенная, шоу-бизнес
Шоубиз, Мисс Вселенная, Шоу-бизнес
14:34 16.02.2023 (обновлено: 14:55 16.02.2023)
 
Российская участница "Мисс Вселенная" пожаловалась на агрессию в свой адрес

Российская участница "Мисс Вселенная" Анна Линникова пожаловалась на агрессию в свой адрес

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкМисс Россия 2022 Анна Линникова
Мисс Россия 2022 Анна Линникова - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Мисс Россия 2022 Анна Линникова. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Участница конкурса "Мисс Вселенная — 2023" Анна Линникова в интервью для YouTube канала "Алена, блин!" пожаловалась на украинских пользователей в соцсетях, которые писали ей гадости и желали смерти.

"У меня случались нервные срывы, потому что я чувствовала давление. Уровень ненависти, который исходил от украинских пользователей, был очень высоким. Писали разные вещи. Первые две недели мне было очень тяжело", – призналась девушка.

Также Линникова поделилась, что ее подруга из Украины также начала писать ей неприятные вещи.

"Она написала мне нелицеприятные вещи и пожелала смерти", – отреагировала участница конкурса.

Кроме того, россиянка пожаловалась на агрессию со стороны участниц из Украины и Швейцарии на конкурсе "Мисс Вселенная". По словам девушки, организаторы мероприятия отказались защитить ее. Линникова отметила, что менеджеры конкурса ее игнорировали.

"Я несколько раз просила организаторов конкурса не игнорировать меня. Они сделали после этого один пост со мной в соцсети. Но я оказалась в том видео не одна. Когда спрашивала, почему нет моих фото на странице конкурса, мне отвечали: "Извините, не досмотрели", – заключила россиянка.

Конкурс "Мисс Вселенная — 2023" прошел в Новом Орлеане в январе. Анна Линникова не смогла дойти до финала. Победу одержала Р'Бонни Габриэль из США.
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