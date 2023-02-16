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Путин выразил соболезнования Рахмону после схода лавин в Таджикистане - РИА Новости, 16.02.2023
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Путин выразил соболезнования Рахмону после схода лавин в Таджикистане
Путин выразил соболезнования Рахмону после схода лавин в Таджикистане - РИА Новости, 16.02.2023
Путин выразил соболезнования Рахмону после схода лавин в Таджикистане
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Таджикистана Эмомали Рахмону в связи с трагическими последствиями схода лавин в... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T16:23
2023-02-16T16:23
в мире
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таджикистан
эмомали рахмон
владимир путин
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Таджикистана Эмомали Рахмону в связи с трагическими последствиями схода лавин в Горно-Бадахшанской автономной области, сообщается на сайте Кремля. "Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями схода снежных лавин в Горно-Бадахшанской автономной области. Прошу передать слова искреннего сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия", - говорится в телеграмме.
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в мире, россия, таджикистан, эмомали рахмон, владимир путин
В мире, Россия, Таджикистан, Эмомали Рахмон, Владимир Путин
16:23 16.02.2023
 
Путин выразил соболезнования Рахмону после схода лавин в Таджикистане

Путин выразил соболезнования Рахмону из-за последствий схода лавин в Горно-Бадахшанской АО

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Таджикистана Эмомали Рахмону в связи с трагическими последствиями схода лавин в Горно-Бадахшанской автономной области, сообщается на сайте Кремля.
"Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями схода снежных лавин в Горно-Бадахшанской автономной области. Прошу передать слова искреннего сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия", - говорится в телеграмме.
Посол России в Таджикистане Семен Григорьев
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В миреРоссияТаджикистанЭмомали РахмонВладимир Путин
 
 
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