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Путин выразил соболезнования Рахмону после схода лавин в Таджикистане
Путин выразил соболезнования Рахмону после схода лавин в Таджикистане - РИА Новости, 16.02.2023
Путин выразил соболезнования Рахмону после схода лавин в Таджикистане
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Таджикистана Эмомали Рахмону в связи с трагическими последствиями схода лавин в... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T16:23
2023-02-16T16:23
2023-02-16T16:23
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Таджикистана Эмомали Рахмону в связи с трагическими последствиями схода лавин в Горно-Бадахшанской автономной области, сообщается на сайте Кремля. "Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями схода снежных лавин в Горно-Бадахшанской автономной области. Прошу передать слова искреннего сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия", - говорится в телеграмме.
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в мире, россия, таджикистан, эмомали рахмон, владимир путин
В мире, Россия, Таджикистан, Эмомали Рахмон, Владимир Путин
Путин выразил соболезнования Рахмону после схода лавин в Таджикистане
Путин выразил соболезнования Рахмону из-за последствий схода лавин в Горно-Бадахшанской АО