https://ria.ru/20230216/lavina-1852452667.html

Путин выразил соболезнования Рахмону после схода лавин в Таджикистане

Путин выразил соболезнования Рахмону после схода лавин в Таджикистане - РИА Новости, 16.02.2023

Путин выразил соболезнования Рахмону после схода лавин в Таджикистане

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Таджикистана Эмомали Рахмону в связи с трагическими последствиями схода лавин в... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T16:23

2023-02-16T16:23

2023-02-16T16:23

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Таджикистана Эмомали Рахмону в связи с трагическими последствиями схода лавин в Горно-Бадахшанской автономной области, сообщается на сайте Кремля. "Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями схода снежных лавин в Горно-Бадахшанской автономной области. Прошу передать слова искреннего сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия", - говорится в телеграмме.

https://ria.ru/20230210/tadzhikistan-1851008322.html

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в мире, россия, таджикистан, эмомали рахмон, владимир путин