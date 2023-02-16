https://ria.ru/20230216/kosmos-1852431487.html

Эксперт заявил о неэффективности ударных систем вооружения в космосе

Эксперт заявил о неэффективности ударных систем вооружения в космосе - РИА Новости, 16.02.2023

Эксперт заявил о неэффективности ударных систем вооружения в космосе

В космосе нет ударных систем вооружения, они там неэффективны, сейчас гонка вооружений не началась, как и нет вооружений, к которым потенциально можно было бы... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T15:10

2023-02-16T15:10

2023-02-16T15:10

безопасность

космос - риа наука

сша

россия

российская академия наук

алексей арбатов

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. В космосе нет ударных систем вооружения, они там неэффективны, сейчас гонка вооружений не началась, как и нет вооружений, к которым потенциально можно было бы привязать договор по контролю над оружием в космосе, считает руководитель Центра международной безопасности РАН, академик Алексей Арбатов. "Когда мы говорим о милитаризации, мы на самом деле имеем в виду размещение вооружений в космосе, то есть ударных систем оружия. Таких сейчас нет. Есть подозрения в отношении тех или иных систем, но в космосе оружия пока нет. И не потому что американцы миролюбивые, или кто-то еще - просто потому что законы Кеплера и Ньютона делают крайне неэффективным размещение оружия в космосе.", - сказал Арбатов. По его словам, на низких орбитах для большей части из вооружений цели были бы недосягаемы - скорость вращения вокруг земли на низкой околоземной орбите 8 километров в секунду. "Те, которые могут висеть над отдельными участкам постоянно - геостационарная орбита, экваториальная плоскость 34 тысячи километров - достань оттуда", - добавил он в ходе круглого стола в Совфеде "Милитаризация космоса как одна из острых проблем международной безопасности", приуроченного к 40-летию программы США "Стратегическая оборонная инициатива". "Пока гонка вооружений в космосе реально не началась, пока не созданы такие системы оружия, казалось бы, самое время ее предотвратить, но это создает огромные трудности. Если вы посмотрите на все договоры по контролю над вооружениями, имевшие практический двусторонний характер, то в них речь шла о конкретных системах оружия, к которым была привязана конкретные меры контроля и верификации", - сказал эксперт. По космосу ничего подобного нет и до сих пор не предложено, подчеркнул Арбатов. Однако он отметил, что "милитаризация" космоса сейчас идет по части внедрения аппаратов, выполняющих военные задачи ведения боевых действий В ходе того же мероприятия в Совфеде замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов заявил, что риски превращения космоса в плацдарм ведения войны "обрели очертания" - США и их союзники предпринимают шаги на размещение оружия в космосе и использование космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях.

https://ria.ru/20230216/kosmos-1852356070.html

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безопасность, космос - риа наука, сша, россия, российская академия наук, алексей арбатов