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Госдеп заявил, что дипломатических контактов с Китаем не запланировано
Госдеп заявил, что дипломатических контактов с Китаем не запланировано - РИА Новости, 16.02.2023
Госдеп заявил, что дипломатических контактов с Китаем не запланировано
Контактов США и Китая по дипломатической линии пока не запланировано, заявил замглавы пресс-службы госдепа Ведант Патель. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T23:28
2023-02-16T23:28
2023-02-16T23:32
в мире
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джо байден
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государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Контактов США и Китая по дипломатической линии пока не запланировано, заявил замглавы пресс-службы госдепа Ведант Патель. "Мне нечего объявить о каких-то звонках или дополнениях в расписании", - сказал он журналистам. Ранее президент США Джо Байден заявил, что американские дипломаты поддерживают взаимодействие с китайскими коллегами, а он сам планирует поговорить с лидером КНР Си Цзиньпином, не уточнив сроки такой беседы. Американские военные за последние дни сообщили, что сбили четыре воздушных объекта, в том числе китайский аэростат, пересекший США и перехваченный над Атлантикой. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. Принадлежность и назначение трех других сбитых на днях объектов пока не определены. Госсекретарь Энтони Блинкен перенес визит в Пекин после истории с китайским аэростатом.
https://ria.ru/20230215/otnosheniya-1852218659.html
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в мире, китай, сша, пекин, джо байден, си цзиньпин, энтони блинкен, государственный департамент сша
В мире, Китай, США, Пекин, Джо Байден, Си Цзиньпин, Энтони Блинкен, Государственный департамент США
23:28 16.02.2023 (обновлено: 23:32 16.02.2023)
Госдеп заявил, что дипломатических контактов с Китаем не запланировано
Представитель госдепа Паттель заявил, что дипломатических контактов с КНР не запланировано