https://ria.ru/20230216/kontakty-1852550341.html

Госдеп заявил, что дипломатических контактов с Китаем не запланировано

Госдеп заявил, что дипломатических контактов с Китаем не запланировано - РИА Новости, 16.02.2023

Госдеп заявил, что дипломатических контактов с Китаем не запланировано

Контактов США и Китая по дипломатической линии пока не запланировано, заявил замглавы пресс-службы госдепа Ведант Патель. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T23:28

2023-02-16T23:28

2023-02-16T23:32

в мире

китай

сша

пекин

джо байден

си цзиньпин

энтони блинкен

государственный департамент сша

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ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Контактов США и Китая по дипломатической линии пока не запланировано, заявил замглавы пресс-службы госдепа Ведант Патель. "Мне нечего объявить о каких-то звонках или дополнениях в расписании", - сказал он журналистам. Ранее президент США Джо Байден заявил, что американские дипломаты поддерживают взаимодействие с китайскими коллегами, а он сам планирует поговорить с лидером КНР Си Цзиньпином, не уточнив сроки такой беседы. Американские военные за последние дни сообщили, что сбили четыре воздушных объекта, в том числе китайский аэростат, пересекший США и перехваченный над Атлантикой. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. Принадлежность и назначение трех других сбитых на днях объектов пока не определены. Госсекретарь Энтони Блинкен перенес визит в Пекин после истории с китайским аэростатом.

https://ria.ru/20230215/otnosheniya-1852218659.html

https://ria.ru/20230215/ssha-1852089969.html

китай

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в мире, китай, сша, пекин, джо байден, си цзиньпин, энтони блинкен, государственный департамент сша