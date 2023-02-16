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Китай внес Lockheed Martin и Raytheon в список неблагонадежных компаний - РИА Новости, 16.02.2023
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Китай внес Lockheed Martin и Raytheon в список неблагонадежных компаний
Китай внес Lockheed Martin и Raytheon в список неблагонадежных компаний - РИА Новости, 16.02.2023
Китай внес Lockheed Martin и Raytheon в список неблагонадежных компаний
Китай внес американские компании Raytheon и Lockheed Martin в список неблагонадежных компаний из-за продажи вооружений Тайваню, следует из заявления,... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T13:53
2023-02-16T13:53
в мире
китай
тайвань
сша
технологии
raytheon
lockheed martin
министерство обороны сша
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ПЕКИН, 16 фев – РИА Новости. Китай внес американские компании Raytheon и Lockheed Martin в список неблагонадежных компаний из-за продажи вооружений Тайваню, следует из заявления, опубликованного в четверг на официальном сайте министерства коммерции КНР. Как отмечается в сообщении, такое решение было принято в целях защиты национального суверенитета, безопасности и интересов развития из-за продажи соответствующими компаниями вооружений Тайваню. После внесения в список неблагонадежных компаний, вышеупомянутым предприятиям, в частности, запрещается вести импортную и экспортную деятельность с Китаем, осуществлять инвестиции в Китай, руководящему составу соответствующих компаний запрещается въезд в КНР, разрешения на проживание и работу для высших руководящих работников компаний, которые находятся в Китае, аннулируются. Кроме того, на компании накладываются штрафы, размеры которых в два раза превышают суммы контрактов каждого предприятия на продажу оружия Тайваню. Штрафы должны быть выплачены в течение 15 дней с момента публикации данного документа, в противном случае будут наложены дополнительные штрафы и принятые иные меры. В сентябре прошлого года власти Китая приняли решение ввести санкции в отношении председателя и генерального исполнительного директора Raytheon Technologies. Ранее в прошлом году Пентагон сообщил, что госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже вооружений Тайваню на сумму порядка 1,1 миллиарда долларов. Согласно документам ведомства, речь идет о поставках островным властям 60 противокорабельных ракет AGM-84K Harpoon Block II на 355 миллионов долларов, 100 ракет класса "воздух-воздух" AIM-9X Block II Sidewinder на 85,6 миллиона долларов, а также о продлении контракта по радиолокационным станциям на сумму 665,4 миллиона долларов. В декабре агентство Блумберг со ссылкой на документ госдепартамента сообщало, что США намерены добавить до 100 современных ракет к ЗРК Patriot наряду с радиолокационным и вспомогательным оборудованием на сумму 882 миллиона долларов в пакет военной помощи Тайваню. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров в начале августа. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. В середине ноября председатель КНР Си Цзиньпин встретился на полях саммита G20 в Индонезии с президентом США Джо Байденом и заявил ему, что Тайвань - красная линия в китайско-американских отношениях, "которую нельзя пересекать". Байден, в свою очередь, подтвердил приверженность Вашингтона принципу "одного Китая". Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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в мире, китай, тайвань, сша, технологии, raytheon, lockheed martin , министерство обороны сша, си цзиньпин
В мире, Китай, Тайвань, США, Технологии, Raytheon, Lockheed Martin , Министерство обороны США, Си Цзиньпин
13:53 16.02.2023
 
Китай внес Lockheed Martin и Raytheon в список неблагонадежных компаний

Китай внес Lockheed Martin и Raytheon в список неблагонадежных компаний из-за Тайваня

© AP Photo / John AmisВывеска авиастроительной компании "Lockheed Martin"
Вывеска авиастроительной компании Lockheed Martin - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© AP Photo / John Amis
Вывеска авиастроительной компании "Lockheed Martin". Архивное фото
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ПЕКИН, 16 фев – РИА Новости. Китай внес американские компании Raytheon и Lockheed Martin в список неблагонадежных компаний из-за продажи вооружений Тайваню, следует из заявления, опубликованного в четверг на официальном сайте министерства коммерции КНР.
Как отмечается в сообщении, такое решение было принято в целях защиты национального суверенитета, безопасности и интересов развития из-за продажи соответствующими компаниями вооружений Тайваню.
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После внесения в список неблагонадежных компаний, вышеупомянутым предприятиям, в частности, запрещается вести импортную и экспортную деятельность с Китаем, осуществлять инвестиции в Китай, руководящему составу соответствующих компаний запрещается въезд в КНР, разрешения на проживание и работу для высших руководящих работников компаний, которые находятся в Китае, аннулируются.
Кроме того, на компании накладываются штрафы, размеры которых в два раза превышают суммы контрактов каждого предприятия на продажу оружия Тайваню. Штрафы должны быть выплачены в течение 15 дней с момента публикации данного документа, в противном случае будут наложены дополнительные штрафы и принятые иные меры.
В сентябре прошлого года власти Китая приняли решение ввести санкции в отношении председателя и генерального исполнительного директора Raytheon Technologies.
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Ранее в прошлом году Пентагон сообщил, что госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже вооружений Тайваню на сумму порядка 1,1 миллиарда долларов. Согласно документам ведомства, речь идет о поставках островным властям 60 противокорабельных ракет AGM-84K Harpoon Block II на 355 миллионов долларов, 100 ракет класса "воздух-воздух" AIM-9X Block II Sidewinder на 85,6 миллиона долларов, а также о продлении контракта по радиолокационным станциям на сумму 665,4 миллиона долларов.
В декабре агентство Блумберг со ссылкой на документ госдепартамента сообщало, что США намерены добавить до 100 современных ракет к ЗРК Patriot наряду с радиолокационным и вспомогательным оборудованием на сумму 882 миллиона долларов в пакет военной помощи Тайваню.
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Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров в начале августа. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. В середине ноября председатель КНР Си Цзиньпин встретился на полях саммита G20 в Индонезии с президентом США Джо Байденом и заявил ему, что Тайвань - красная линия в китайско-американских отношениях, "которую нельзя пересекать". Байден, в свою очередь, подтвердил приверженность Вашингтона принципу "одного Китая".
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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