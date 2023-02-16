https://ria.ru/20230216/khuligan-1852382254.html

Сына Жириновского заподозрили в хулиганстве, сообщил источник

Сына Жириновского заподозрили в хулиганстве, сообщил источник - РИА Новости, 16.02.2023

Сына Жириновского заподозрили в хулиганстве, сообщил источник

Протокол о мелком хулиганстве составили на Олега Эйдельштейна, сына бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского, после дебоша и стычки с полицейским в Москве,... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T12:57

2023-02-16T12:57

2023-02-16T12:57

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москва

россия

владимир жириновский

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Протокол о мелком хулиганстве составили на Олега Эйдельштейна, сына бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского, после дебоша и стычки с полицейским в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По его словам, инцидент произошел накануне в центре Москвы: в полицию заявили о дебоше в одном из ресторанов. По подозрению в хулиганстве в отдел доставили Олега Эйдельштейна. "В отделе полиции Эйдельштейн принялся оскорблять полицейских, а потом и вовсе ударил одного из сотрудников. У стража правопорядка диагностировали ушиб", - сказал источник. По его данным, пока на дебошира составили только протокол о мелком хулиганстве (часть 2 статьи 20.1 КоАП РФ). Следователи проводят проверку, подчеркнул собеседник.

https://ria.ru/20230216/uchitel-1852381737.html

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