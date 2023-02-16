Рейтинг@Mail.ru
Сына Жириновского заподозрили в хулиганстве, сообщил источник - РИА Новости, 16.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230216/khuligan-1852382254.html
Сына Жириновского заподозрили в хулиганстве, сообщил источник
Сына Жириновского заподозрили в хулиганстве, сообщил источник - РИА Новости, 16.02.2023
Сына Жириновского заподозрили в хулиганстве, сообщил источник
Протокол о мелком хулиганстве составили на Олега Эйдельштейна, сына бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского, после дебоша и стычки с полицейским в Москве,... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T12:57
2023-02-16T12:57
происшествия
москва
россия
владимир жириновский
лдпр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Протокол о мелком хулиганстве составили на Олега Эйдельштейна, сына бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского, после дебоша и стычки с полицейским в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По его словам, инцидент произошел накануне в центре Москвы: в полицию заявили о дебоше в одном из ресторанов. По подозрению в хулиганстве в отдел доставили Олега Эйдельштейна. "В отделе полиции Эйдельштейн принялся оскорблять полицейских, а потом и вовсе ударил одного из сотрудников. У стража правопорядка диагностировали ушиб", - сказал источник. По его данным, пока на дебошира составили только протокол о мелком хулиганстве (часть 2 статьи 20.1 КоАП РФ). Следователи проводят проверку, подчеркнул собеседник.
https://ria.ru/20230216/uchitel-1852381737.html
https://ria.ru/20230216/znamenitosti-1852352763.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, владимир жириновский, лдпр
Происшествия, Москва, Россия, Владимир Жириновский, ЛДПР
12:57 16.02.2023
 
Сына Жириновского заподозрили в хулиганстве, сообщил источник

Источник: Олега Эйдельштейна заподозрили в хулиганстве из-за стычки с полицейским

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Протокол о мелком хулиганстве составили на Олега Эйдельштейна, сына бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского, после дебоша и стычки с полицейским в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По его словам, инцидент произошел накануне в центре Москвы: в полицию заявили о дебоше в одном из ресторанов. По подозрению в хулиганстве в отдел доставили Олега Эйдельштейна.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
Вчера, 12:55
В Подмосковье учителя музыки заподозрили в развращении учениц
"В отделе полиции Эйдельштейн принялся оскорблять полицейских, а потом и вовсе ударил одного из сотрудников. У стража правопорядка диагностировали ушиб", - сказал источник.
По его данным, пока на дебошира составили только протокол о мелком хулиганстве (часть 2 статьи 20.1 КоАП РФ). Следователи проводят проверку, подчеркнул собеседник.
Актриса Анна Большова - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
Вчера, 11:41Культура
Сестра погибшей в ДТП калужанки высказалась о снятии обвинения с Большовой
 
ПроисшествияМоскваРоссияВладимир ЖириновскийЛДПР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала