Рейтинг@Mail.ru
Российские ученые усовершенствовали метод лечения гепатита В - РИА Новости, 16.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20230216/gepatit-1852308824.html
Российские ученые усовершенствовали метод лечения гепатита В
Российские ученые усовершенствовали метод лечения гепатита В - РИА Новости, 16.02.2023
Российские ученые усовершенствовали метод лечения гепатита В
Российские ученые усовершенствовали метод лечения гепатита В с помощью технологии "молекулярных ножниц", предложенный ими метод позволяет полностью избавить... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T08:14
2023-02-16T10:20
наука
открытия - риа наука
россия
российская академия наук
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
навигатор абитуриента
университетская наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845471232_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_bd5d885d51b9ffb9e3d0fcabbafc875e.jpg
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Российские ученые усовершенствовали метод лечения гепатита В с помощью технологии "молекулярных ножниц", предложенный ими метод позволяет полностью избавить зараженные клетки печени от вируса, сообщили РИА Новости в Российском научном фонде (РНФ).С помощью молекулярных методов коллектив исследователей создал систему CRISPR/Cas9, нацеленную на замкнутую кольцевую ДНК вируса, которую не способны обнаружить обычные препараты. После этого специалисты протестировали ее работу в искусственных условиях — в культуре клеток человека.Эксперимент продемонстрировал, что "молекулярные ножницы" уничтожают более 98 процентов соответствующих молекул ДНК, при этом сам комплекс CRISPR/Cas9 уже через сутки распадается. Ученые пришли к выводу — если применять его в организме человека, он не сможет повредить нецелевые участки в человеческой ДНК.Исследование впервые показало, что, если в растворе присутствовала еще и релаксированная ДНК вируса, примерно через две недели на ее основе создавались полноценные молекулы замкнутой вирусной ДНК. Чтобы предотвратить это, ученые предложили совместно с CRISPR/Cas9 использовать специальный "подавитель" синтеза ДНК — препарат, который уже много лет используется в лечении пациентов с хроническим гепатитом В.Ученые подтвердили эффективность этого подхода в опыте с культурой клеток печени, пораженных вирусом гепатита В. Они полностью избавились от присутствия обоих типов вирусной ДНК, что позволяет избежать рецидива заболевания.В этом исследовании, поддержанном грантом РНФ, также принимали участие ученые из:Гепатит В — опасное инфекционное заболевание, от которого ежегодно умирает около миллиона человек. Оно поражает преимущественно печень и может повлечь за собой развитие цирроза и рака. Вирус передается от человека к человеку через кровь и другие биологические жидкости. При этом он очень устойчив и сохраняется вне тела человека на различных поверхностях до нескольких недель. Всего одной вирусной частицы может быть достаточно для заражения непривитого человека.Существующие методы лечения гепатита В не избавляют больных людей от вирусов, а лишь подавляют размножение возбудителя в организме. Терапия оказывается неэффективной, потому что в ядрах гепатоцитов — клеток печени — сохраняется кольцевая ДНК вируса.Единственный известный способ разрушить ее — разрезать "молекулярными ножницами", известными как система CRISPR/Cas9. Этот инструмент точно распознает определенные генетические последовательности, на которые его специально "нацеливают" ученые, и разрезает их, тем самым не давая ДНК вирусов работать. Если направить CRISPR/Cas9 исключительно на участки, которые есть в ДНК вируса, система будет абсолютно безопасна для человека.Предыдущие исследования показали, что после введения CRISPR/Cas9 в инфицированные гепатоциты вирусная ДНК из них исчезает, но через некоторое время вновь появляется. Оказалось, что вирус оставляет после себя в клетках два типа молекул ДНК. Первый — замкнутая кольцевая ДНК, которую эффективно разрезают "молекулярные ножницы". Второй — так называемая релаксированная, или разорванная по одной цепи кольцевая ДНК, которая служит предшественницей для первого типа и имеет несколько отличную от нее пространственную укладку. На нее CRISPR/Cas9 не действует, поэтому, "переждав" действие препарата, молекула превращается в полноценную замкнутую ДНК, на основе которой собираются новые вирусные частицы.
https://ria.ru/20220817/vaktsina-1810283352.html
https://ria.ru/20220613/virusy-1794254622.html
https://ria.ru/20220515/gepatit-1788614993.html
https://ria.ru/20211015/pechen-1754817524.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845471232_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_5565304d0b24338a6d5eb507d426bb63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
открытия - риа наука, россия, российская академия наук, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), навигатор абитуриента, университетская наука
Наука, Открытия - РИА Наука, Россия, Российская академия наук, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Навигатор абитуриента, Университетская наука
08:14 16.02.2023 (обновлено: 10:20 16.02.2023)
 
Российские ученые усовершенствовали метод лечения гепатита В

Российские ученые усовершенствовали метод лечения гепатита В с помощью молекулярных ножниц

© iStock.com / Vladimir BorovicУченый в лаборатории
Ученый в лаборатории - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© iStock.com / Vladimir Borovic
Ученый в лаборатории. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Российские ученые усовершенствовали метод лечения гепатита В с помощью технологии "молекулярных ножниц", предложенный ими метод позволяет полностью избавить зараженные клетки печени от вируса, сообщили РИА Новости в Российском научном фонде (РНФ).
С помощью молекулярных методов коллектив исследователей создал систему CRISPR/Cas9, нацеленную на замкнутую кольцевую ДНК вируса, которую не способны обнаружить обычные препараты. После этого специалисты протестировали ее работу в искусственных условиях — в культуре клеток человека.
Шприц с лекарством - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
17 августа 2022, 17:52
В России зарегистрировали вакцину для профилактики гепатита В
Эксперимент продемонстрировал, что "молекулярные ножницы" уничтожают более 98 процентов соответствующих молекул ДНК, при этом сам комплекс CRISPR/Cas9 уже через сутки распадается. Ученые пришли к выводу — если применять его в организме человека, он не сможет повредить нецелевые участки в человеческой ДНК.
Исследование впервые показало, что, если в растворе присутствовала еще и релаксированная ДНК вируса, примерно через две недели на ее основе создавались полноценные молекулы замкнутой вирусной ДНК. Чтобы предотвратить это, ученые предложили совместно с CRISPR/Cas9 использовать специальный "подавитель" синтеза ДНК — препарат, который уже много лет используется в лечении пациентов с хроническим гепатитом В.
Лекарства, принимаемые во время простуды - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
13 июня 2022, 08:00Наука
Становятся все опаснее. Ученые рассказали об изменениях в поведении вирусов
Ученые подтвердили эффективность этого подхода в опыте с культурой клеток печени, пораженных вирусом гепатита В. Они полностью избавились от присутствия обоих типов вирусной ДНК, что позволяет избежать рецидива заболевания.

"Предложенный нами подход может лечь в основу новых эффективных лекарств для лечения гепатита В. Уже сейчас наш коллектив разработал новый, эффективный способ доставки CRISPR/Cas9 в клетки печени, при котором система будет попадать только в пораженные вирусом клетки. Кроме того, нам предстоит большое количество клинических испытаний, чтобы однозначно убедиться в безопасности такого лечения для человека", — заявил заведующий лабораторией генетических технологий в создании лекарственных средств Сеченовского университета Дмитрий Костюшев.

В этом исследовании, поддержанном грантом РНФ, также принимали участие ученые из:
  • Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН;
  • Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН;
  • Центра стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью ФМБА;
  • Научно-исследовательского института медицины труда имени академика Измерова;
  • Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии;
  • МГУ имени Ломоносова;
  • Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава.
Гепатит В — опасное инфекционное заболевание, от которого ежегодно умирает около миллиона человек. Оно поражает преимущественно печень и может повлечь за собой развитие цирроза и рака. Вирус передается от человека к человеку через кровь и другие биологические жидкости. При этом он очень устойчив и сохраняется вне тела человека на различных поверхностях до нескольких недель. Всего одной вирусной частицы может быть достаточно для заражения непривитого человека.
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
15 мая 2022, 02:10
Названы две причины развития невирусного гепатита
Существующие методы лечения гепатита В не избавляют больных людей от вирусов, а лишь подавляют размножение возбудителя в организме. Терапия оказывается неэффективной, потому что в ядрах гепатоцитов — клеток печени — сохраняется кольцевая ДНК вируса.
Единственный известный способ разрушить ее — разрезать "молекулярными ножницами", известными как система CRISPR/Cas9. Этот инструмент точно распознает определенные генетические последовательности, на которые его специально "нацеливают" ученые, и разрезает их, тем самым не давая ДНК вирусов работать. Если направить CRISPR/Cas9 исключительно на участки, которые есть в ДНК вируса, система будет абсолютно безопасна для человека.
Предыдущие исследования показали, что после введения CRISPR/Cas9 в инфицированные гепатоциты вирусная ДНК из них исчезает, но через некоторое время вновь появляется. Оказалось, что вирус оставляет после себя в клетках два типа молекул ДНК. Первый — замкнутая кольцевая ДНК, которую эффективно разрезают "молекулярные ножницы". Второй — так называемая релаксированная, или разорванная по одной цепи кольцевая ДНК, которая служит предшественницей для первого типа и имеет несколько отличную от нее пространственную укладку. На нее CRISPR/Cas9 не действует, поэтому, "переждав" действие препарата, молекула превращается в полноценную замкнутую ДНК, на основе которой собираются новые вирусные частицы.
Боль в печени - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
15 октября 2021, 21:09
Может ли печень болеть: врачи рассказали о патологиях органа и их лечении
 
НаукаОткрытия - РИА НаукаРоссияРоссийская академия наукФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Навигатор абитуриентаУниверситетская наука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала