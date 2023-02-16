https://ria.ru/20230216/gepatit-1852308824.html

Российские ученые усовершенствовали метод лечения гепатита В

Российские ученые усовершенствовали метод лечения гепатита В - РИА Новости, 16.02.2023

Российские ученые усовершенствовали метод лечения гепатита В

Российские ученые усовершенствовали метод лечения гепатита В с помощью технологии "молекулярных ножниц", предложенный ими метод позволяет полностью избавить... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T08:14

2023-02-16T08:14

2023-02-16T10:20

наука

открытия - риа наука

россия

российская академия наук

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

навигатор абитуриента

университетская наука

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845471232_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_bd5d885d51b9ffb9e3d0fcabbafc875e.jpg

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Российские ученые усовершенствовали метод лечения гепатита В с помощью технологии "молекулярных ножниц", предложенный ими метод позволяет полностью избавить зараженные клетки печени от вируса, сообщили РИА Новости в Российском научном фонде (РНФ).С помощью молекулярных методов коллектив исследователей создал систему CRISPR/Cas9, нацеленную на замкнутую кольцевую ДНК вируса, которую не способны обнаружить обычные препараты. После этого специалисты протестировали ее работу в искусственных условиях — в культуре клеток человека.Эксперимент продемонстрировал, что "молекулярные ножницы" уничтожают более 98 процентов соответствующих молекул ДНК, при этом сам комплекс CRISPR/Cas9 уже через сутки распадается. Ученые пришли к выводу — если применять его в организме человека, он не сможет повредить нецелевые участки в человеческой ДНК.Исследование впервые показало, что, если в растворе присутствовала еще и релаксированная ДНК вируса, примерно через две недели на ее основе создавались полноценные молекулы замкнутой вирусной ДНК. Чтобы предотвратить это, ученые предложили совместно с CRISPR/Cas9 использовать специальный "подавитель" синтеза ДНК — препарат, который уже много лет используется в лечении пациентов с хроническим гепатитом В.Ученые подтвердили эффективность этого подхода в опыте с культурой клеток печени, пораженных вирусом гепатита В. Они полностью избавились от присутствия обоих типов вирусной ДНК, что позволяет избежать рецидива заболевания.В этом исследовании, поддержанном грантом РНФ, также принимали участие ученые из:Гепатит В — опасное инфекционное заболевание, от которого ежегодно умирает около миллиона человек. Оно поражает преимущественно печень и может повлечь за собой развитие цирроза и рака. Вирус передается от человека к человеку через кровь и другие биологические жидкости. При этом он очень устойчив и сохраняется вне тела человека на различных поверхностях до нескольких недель. Всего одной вирусной частицы может быть достаточно для заражения непривитого человека.Существующие методы лечения гепатита В не избавляют больных людей от вирусов, а лишь подавляют размножение возбудителя в организме. Терапия оказывается неэффективной, потому что в ядрах гепатоцитов — клеток печени — сохраняется кольцевая ДНК вируса.Единственный известный способ разрушить ее — разрезать "молекулярными ножницами", известными как система CRISPR/Cas9. Этот инструмент точно распознает определенные генетические последовательности, на которые его специально "нацеливают" ученые, и разрезает их, тем самым не давая ДНК вирусов работать. Если направить CRISPR/Cas9 исключительно на участки, которые есть в ДНК вируса, система будет абсолютно безопасна для человека.Предыдущие исследования показали, что после введения CRISPR/Cas9 в инфицированные гепатоциты вирусная ДНК из них исчезает, но через некоторое время вновь появляется. Оказалось, что вирус оставляет после себя в клетках два типа молекул ДНК. Первый — замкнутая кольцевая ДНК, которую эффективно разрезают "молекулярные ножницы". Второй — так называемая релаксированная, или разорванная по одной цепи кольцевая ДНК, которая служит предшественницей для первого типа и имеет несколько отличную от нее пространственную укладку. На нее CRISPR/Cas9 не действует, поэтому, "переждав" действие препарата, молекула превращается в полноценную замкнутую ДНК, на основе которой собираются новые вирусные частицы.

https://ria.ru/20220817/vaktsina-1810283352.html

https://ria.ru/20220613/virusy-1794254622.html

https://ria.ru/20220515/gepatit-1788614993.html

https://ria.ru/20211015/pechen-1754817524.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

открытия - риа наука, россия, российская академия наук, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), навигатор абитуриента, университетская наука