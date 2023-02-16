https://ria.ru/20230216/fragment-1852434750.html

В Выборге нашли фрагмент человеческого тела

В Выборге нашли фрагмент человеческого тела - РИА Новости, 16.02.2023

В Выборге нашли фрагмент человеческого тела

Следственные органы проводят проверку после обнаружения в Выборге фрагмента человеческого тела, предположительно мужчины, сообщает СУСК РФ по Ленинградской... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T15:22

2023-02-16T15:22

2023-02-16T15:22

происшествия

россия

выборг

ленинградская область

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев - РИА Новости. Следственные органы проводят проверку после обнаружения в Выборге фрагмента человеческого тела, предположительно мужчины, сообщает СУСК РФ по Ленинградской области. "Сегодня <...> возле Аннинских укреплений за Петровским мостом обнаружен фрагмент тела, предположительно мужчины… По данным эксперта, данный фрагмент тела находится на месте происшествия от 2 до 4 недель", - говорится в сообщении. На место выехала следственно-оперативная группа под руководством заместителя руководителя следственного отдела по городу Выборг, эксперты и сотрудники полиции. "По данному факту следственным отделом по городу Выборг следственного управления СК России по Ленинградской области проводится доследственная проверка, назначены необходимые экспертизы", - говорится в сообщении. Как сообщил ряд СМИ, в Выборге якобы нашли человеческие ноги.

https://ria.ru/20230121/telo-1846492351.html

россия

выборг

ленинградская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, выборг, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф)