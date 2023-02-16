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В Выборге нашли фрагмент человеческого тела - РИА Новости, 16.02.2023
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В Выборге нашли фрагмент человеческого тела
В Выборге нашли фрагмент человеческого тела - РИА Новости, 16.02.2023
В Выборге нашли фрагмент человеческого тела
Следственные органы проводят проверку после обнаружения в Выборге фрагмента человеческого тела, предположительно мужчины, сообщает СУСК РФ по Ленинградской... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T15:22
2023-02-16T15:22
происшествия
россия
выборг
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев - РИА Новости. Следственные органы проводят проверку после обнаружения в Выборге фрагмента человеческого тела, предположительно мужчины, сообщает СУСК РФ по Ленинградской области. "Сегодня &lt;...&gt; возле Аннинских укреплений за Петровским мостом обнаружен фрагмент тела, предположительно мужчины… По данным эксперта, данный фрагмент тела находится на месте происшествия от 2 до 4 недель", - говорится в сообщении. На место выехала следственно-оперативная группа под руководством заместителя руководителя следственного отдела по городу Выборг, эксперты и сотрудники полиции. "По данному факту следственным отделом по городу Выборг следственного управления СК России по Ленинградской области проводится доследственная проверка, назначены необходимые экспертизы", - говорится в сообщении. Как сообщил ряд СМИ, в Выборге якобы нашли человеческие ноги.
https://ria.ru/20230121/telo-1846492351.html
россия
выборг
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происшествия, россия, выборг, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Выборг, Ленинградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
15:22 16.02.2023
 
В Выборге нашли фрагмент человеческого тела

СК проводит проверку после обнаружения в Выборге фрагмента человеческого тела

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев - РИА Новости. Следственные органы проводят проверку после обнаружения в Выборге фрагмента человеческого тела, предположительно мужчины, сообщает СУСК РФ по Ленинградской области.
"Сегодня <...> возле Аннинских укреплений за Петровским мостом обнаружен фрагмент тела, предположительно мужчины… По данным эксперта, данный фрагмент тела находится на месте происшествия от 2 до 4 недель", - говорится в сообщении.
На место выехала следственно-оперативная группа под руководством заместителя руководителя следственного отдела по городу Выборг, эксперты и сотрудники полиции.
"По данному факту следственным отделом по городу Выборг следственного управления СК России по Ленинградской области проводится доследственная проверка, назначены необходимые экспертизы", - говорится в сообщении. Как сообщил ряд СМИ, в Выборге якобы нашли человеческие ноги.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
21 января, 18:13
Во Всеволожске нашли части тела в четырех пакетах
 
ПроисшествияРоссияВыборгЛенинградская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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