https://ria.ru/20230216/fragment-1852434750.html
В Выборге нашли фрагмент человеческого тела
В Выборге нашли фрагмент человеческого тела - РИА Новости, 16.02.2023
В Выборге нашли фрагмент человеческого тела
Следственные органы проводят проверку после обнаружения в Выборге фрагмента человеческого тела, предположительно мужчины, сообщает СУСК РФ по Ленинградской... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T15:22
2023-02-16T15:22
2023-02-16T15:22
происшествия
россия
выборг
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев - РИА Новости. Следственные органы проводят проверку после обнаружения в Выборге фрагмента человеческого тела, предположительно мужчины, сообщает СУСК РФ по Ленинградской области. "Сегодня <...> возле Аннинских укреплений за Петровским мостом обнаружен фрагмент тела, предположительно мужчины… По данным эксперта, данный фрагмент тела находится на месте происшествия от 2 до 4 недель", - говорится в сообщении. На место выехала следственно-оперативная группа под руководством заместителя руководителя следственного отдела по городу Выборг, эксперты и сотрудники полиции. "По данному факту следственным отделом по городу Выборг следственного управления СК России по Ленинградской области проводится доследственная проверка, назначены необходимые экспертизы", - говорится в сообщении. Как сообщил ряд СМИ, в Выборге якобы нашли человеческие ноги.
https://ria.ru/20230121/telo-1846492351.html
россия
выборг
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, выборг, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Выборг, Ленинградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Выборге нашли фрагмент человеческого тела
СК проводит проверку после обнаружения в Выборге фрагмента человеческого тела