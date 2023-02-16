https://ria.ru/20230216/eysk-1852411690.html

Число погибших при падении самолета в Ейске в октябре увеличилось до 16

Число погибших при падении самолета в Ейске в октябре увеличилось до 16 - РИА Новости, 16.02.2023

Число погибших при падении самолета в Ейске в октябре увеличилось до 16

Число погибших при падении самолета в Ейске увеличилось до 16 человек - в больнице скончалась пострадавшая при ЧС 6-летняя девочка, сообщил глава Ейского района РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T14:21

2023-02-16T14:21

2023-02-16T14:21

происшествия

ейск

ейский район

краснодар

су-34

краснодарский край

россия

крушение су-34 в ейске

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824865538_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e987d274fa770ad00a7f8aecc291f549.jpg

КРАСНОДАР, 16 фев - РИА Новости. Число погибших при падении самолета в Ейске увеличилось до 16 человек - в больнице скончалась пострадавшая при ЧС 6-летняя девочка, сообщил глава Ейского района Роман Бублик. "В больнице города Краснодара скончалась шестилетняя Ксюша Холод, пострадавшая при падении самолёта Су-34 по ул. Коммунистической, 20/1", - сообщил он в своем телеграм-канале. Семнадцатого октября 2022 года при тренировочном полете сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе жилого квартала загорелось топливо самолета. Огонь распространился на жилую многоэтажку. Сообщалось о 15 погибших.

ейск

ейский район

краснодар

краснодарский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, ейск, ейский район, краснодар, су-34, краснодарский край, россия, крушение су-34 в ейске