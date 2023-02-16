https://ria.ru/20230216/direktor-1852484304.html

На Ставрополье проверят сообщения об избиении учениц директором школы

На Ставрополье проверят сообщения об избиении учениц директором школы - РИА Новости, 16.02.2023

На Ставрополье проверят сообщения об избиении учениц директором школы

Прокуратура проверяет информацию о грубом обращении директора со школьницами в Михайловске на Ставрополье, сообщает ведомство. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T17:31

2023-02-16T17:31

2023-02-16T17:31

происшествия

михайловск

шпаковский район

ставропольский край

россия

школа

дети

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ПЯТИГОРСК, 16 фев - РИА Новости. Прокуратура проверяет информацию о грубом обращении директора со школьницами в Михайловске на Ставрополье, сообщает ведомство. "По поручению прокуратуры Ставропольского края прокуратура Шпаковского района проводит проверку по факту инцидента, произошедшего в школе №30 города Михайловска. В региональных средствах массовой информации опубликованы подробности инцидента о недозволительном обращении директора учреждения со школьниками. Прокуратура Шпаковского района проводит проверку", - говорится в сообщении. Как отметили в следственном управлении, выявлена публикация о том, что директор якобы отругала учениц за внешний вид и нанесла телесные повреждения.

https://ria.ru/20230216/shkolniki-1852481418.html

михайловск

шпаковский район

ставропольский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, михайловск, шпаковский район, ставропольский край, россия, школа, дети