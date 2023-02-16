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На Ставрополье проверят сообщения об избиении учениц директором школы - РИА Новости, 16.02.2023
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На Ставрополье проверят сообщения об избиении учениц директором школы
На Ставрополье проверят сообщения об избиении учениц директором школы - РИА Новости, 16.02.2023
На Ставрополье проверят сообщения об избиении учениц директором школы
Прокуратура проверяет информацию о грубом обращении директора со школьницами в Михайловске на Ставрополье, сообщает ведомство. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T17:31
2023-02-16T17:31
происшествия
михайловск
шпаковский район
ставропольский край
россия
школа
дети
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ПЯТИГОРСК, 16 фев - РИА Новости. Прокуратура проверяет информацию о грубом обращении директора со школьницами в Михайловске на Ставрополье, сообщает ведомство. "По поручению прокуратуры Ставропольского края прокуратура Шпаковского района проводит проверку по факту инцидента, произошедшего в школе №30 города Михайловска. В региональных средствах массовой информации опубликованы подробности инцидента о недозволительном обращении директора учреждения со школьниками. Прокуратура Шпаковского района проводит проверку", - говорится в сообщении. Как отметили в следственном управлении, выявлена публикация о том, что директор якобы отругала учениц за внешний вид и нанесла телесные повреждения.
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михайловск
шпаковский район
ставропольский край
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происшествия, михайловск, шпаковский район, ставропольский край, россия, школа, дети
Происшествия, Михайловск, Шпаковский район, Ставропольский край, Россия, Школа, Дети
17:31 16.02.2023
 
На Ставрополье проверят сообщения об избиении учениц директором школы

На Ставрополье проверят сообщения о грубом поведении директора школы в отношении учениц

© РИА Новости / Антон УницынДети в школе
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Антон Уницын
Дети в школе. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 16 фев - РИА Новости. Прокуратура проверяет информацию о грубом обращении директора со школьницами в Михайловске на Ставрополье, сообщает ведомство.
"По поручению прокуратуры Ставропольского края прокуратура Шпаковского района проводит проверку по факту инцидента, произошедшего в школе №30 города Михайловска. В региональных средствах массовой информации опубликованы подробности инцидента о недозволительном обращении директора учреждения со школьниками. Прокуратура Шпаковского района проводит проверку", - говорится в сообщении.
Как отметили в следственном управлении, выявлена публикация о том, что директор якобы отругала учениц за внешний вид и нанесла телесные повреждения.
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ПроисшествияМихайловскШпаковский районСтавропольский крайРоссияШколаДети
 
 
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