https://ria.ru/20230216/direktor-1852484304.html
На Ставрополье проверят сообщения об избиении учениц директором школы
На Ставрополье проверят сообщения об избиении учениц директором школы - РИА Новости, 16.02.2023
На Ставрополье проверят сообщения об избиении учениц директором школы
Прокуратура проверяет информацию о грубом обращении директора со школьницами в Михайловске на Ставрополье, сообщает ведомство. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T17:31
2023-02-16T17:31
2023-02-16T17:31
происшествия
михайловск
шпаковский район
ставропольский край
россия
школа
дети
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ПЯТИГОРСК, 16 фев - РИА Новости. Прокуратура проверяет информацию о грубом обращении директора со школьницами в Михайловске на Ставрополье, сообщает ведомство. "По поручению прокуратуры Ставропольского края прокуратура Шпаковского района проводит проверку по факту инцидента, произошедшего в школе №30 города Михайловска. В региональных средствах массовой информации опубликованы подробности инцидента о недозволительном обращении директора учреждения со школьниками. Прокуратура Шпаковского района проводит проверку", - говорится в сообщении. Как отметили в следственном управлении, выявлена публикация о том, что директор якобы отругала учениц за внешний вид и нанесла телесные повреждения.
https://ria.ru/20230216/shkolniki-1852481418.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, михайловск, шпаковский район, ставропольский край, россия, школа, дети
Происшествия, Михайловск, Шпаковский район, Ставропольский край, Россия, Школа, Дети
На Ставрополье проверят сообщения об избиении учениц директором школы
На Ставрополье проверят сообщения о грубом поведении директора школы в отношении учениц