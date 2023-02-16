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Боррель сравнил санкции с мышьяком и вызвал возмущение в Сети - РИА Новости, 16.02.2023
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Боррель сравнил санкции с мышьяком и вызвал возмущение в Сети
Боррель сравнил санкции с мышьяком и вызвал возмущение в Сети - РИА Новости, 16.02.2023
Боррель сравнил санкции с мышьяком и вызвал возмущение в Сети
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на заседании Европарламента сравнил действие антироссийских санкций РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T16:36
2023-02-16T16:36
в мире
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жозеп боррель
евросоюз
европарламент
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на заседании Европарламента сравнил действие антироссийских санкций с мышьяком."Многие думают, что санкции неэффективны, что они не ослабили экономику России, а наоборот, но санкции – это медленно действующий яд, как мышьяк", - заявил Боррель.Высказывание политика столкнулось с жесткой критикой в Twitter."Парню уже 75 лет! Уберите его оттуда и поместите в дом престарелых", - написал комментатор."А откуда он знает, как действует мышьяк", - поинтересовался читатель."Боррель – как тот самый дедушка-расист, чьи комментарии вы всегда пытаетесь игнорировать, за исключением того, что он комиссар ЕС по иностранным делам", - отметил пользователь."Жду не дождусь ответа Лаврова", - резюмировали в дискуссии.Ранее министр финансов Швеции Элизабет Свантессон рассказала, что Евросоюз "точно не знает", какое влияние оказывают его санкции на российскую экономику.С конца февраля прошлого года ЕС утвердил несколько пакетов санкций против России, которые включают финансовые и торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Кремле отмечали, что США и их союзникам по НАТО не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали слова о том, что ограничения неэффективны.При этом министр финансов Швеции Элизабет Свантессон признавала, что Евросоюз "точно не знает", какое влияние оказывают его санкции на российскую экономику.
https://ria.ru/20230215/ukraina-1852152766.html
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в мире, россия, швеция, москва, цены на нефть, жозеп боррель, евросоюз, европарламент, twitter, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Швеция, Москва, Цены на нефть, Жозеп Боррель, Евросоюз, Европарламент, Twitter, Санкции в отношении России
16:36 16.02.2023
 
Боррель сравнил санкции с мышьяком и вызвал возмущение в Сети

Глава дипломатии Евросоюза Боррель сравнил санкции против России с мышьяком

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на заседании Европарламента сравнил действие антироссийских санкций с мышьяком.
"Многие думают, что санкции неэффективны, что они не ослабили экономику России, а наоборот, но санкции – это медленно действующий яд, как мышьяк", - заявил Боррель.
Высказывание политика столкнулось с жесткой критикой в Twitter.
"Парню уже 75 лет! Уберите его оттуда и поместите в дом престарелых", - написал комментатор.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
15 февраля, 13:40Специальная военная операция на Украине
Боррель заявил, что не понимает желающих прекратить вооружение Киева
"А откуда он знает, как действует мышьяк", - поинтересовался читатель.
"Боррель – как тот самый дедушка-расист, чьи комментарии вы всегда пытаетесь игнорировать, за исключением того, что он комиссар ЕС по иностранным делам", - отметил пользователь.
"Жду не дождусь ответа Лаврова", - резюмировали в дискуссии.
Ранее министр финансов Швеции Элизабет Свантессон рассказала, что Евросоюз "точно не знает", какое влияние оказывают его санкции на российскую экономику.
С конца февраля прошлого года ЕС утвердил несколько пакетов санкций против России, которые включают финансовые и торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Кремле отмечали, что США и их союзникам по НАТО не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали слова о том, что ограничения неэффективны.
При этом министр финансов Швеции Элизабет Свантессон признавала, что Евросоюз "точно не знает", какое влияние оказывают его санкции на российскую экономику.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
15 февраля, 13:55
Боррель предложил включить около ста человек в пакет санкций против России
 
В миреРоссияШвецияМоскваЦены на нефтьЖозеп БоррельЕвросоюзЕвропарламентTwitterСанкции в отношении России
 
 
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