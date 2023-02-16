https://ria.ru/20230216/borrel-1852458606.html

Боррель сравнил санкции с мышьяком и вызвал возмущение в Сети

Боррель сравнил санкции с мышьяком и вызвал возмущение в Сети - РИА Новости, 16.02.2023

Боррель сравнил санкции с мышьяком и вызвал возмущение в Сети

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на заседании Европарламента сравнил действие антироссийских санкций РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T16:36

2023-02-16T16:36

2023-02-16T16:36

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на заседании Европарламента сравнил действие антироссийских санкций с мышьяком."Многие думают, что санкции неэффективны, что они не ослабили экономику России, а наоборот, но санкции – это медленно действующий яд, как мышьяк", - заявил Боррель.Высказывание политика столкнулось с жесткой критикой в Twitter."Парню уже 75 лет! Уберите его оттуда и поместите в дом престарелых", - написал комментатор."А откуда он знает, как действует мышьяк", - поинтересовался читатель."Боррель – как тот самый дедушка-расист, чьи комментарии вы всегда пытаетесь игнорировать, за исключением того, что он комиссар ЕС по иностранным делам", - отметил пользователь."Жду не дождусь ответа Лаврова", - резюмировали в дискуссии.Ранее министр финансов Швеции Элизабет Свантессон рассказала, что Евросоюз "точно не знает", какое влияние оказывают его санкции на российскую экономику.С конца февраля прошлого года ЕС утвердил несколько пакетов санкций против России, которые включают финансовые и торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Кремле отмечали, что США и их союзникам по НАТО не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали слова о том, что ограничения неэффективны.При этом министр финансов Швеции Элизабет Свантессон признавала, что Евросоюз "точно не знает", какое влияние оказывают его санкции на российскую экономику.

https://ria.ru/20230215/ukraina-1852152766.html

https://ria.ru/20230215/sanktsii-1852157765.html

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