https://ria.ru/20230216/bayden-1852541872.html

Байден заявил, что сбитые летательные аппараты не занимались разведкой

Байден заявил, что сбитые летательные аппараты не занимались разведкой - РИА Новости, 16.02.2023

Байден заявил, что сбитые летательные аппараты не занимались разведкой

Ничто не указывает на связь сбитых на севере США и Канады воздушных объектов с разведывательными программами какой-либо страны, заявил президент Джо Байден в... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T22:16

2023-02-16T22:16

2023-02-16T23:38

в мире

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канада

джо байден

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си цзиньпин

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ВАШИНГТОН, 16 фев — РИА Новости. Ничто не указывает на связь сбитых на севере США и Канады воздушных объектов с разведывательными программами какой-либо страны, заявил президент Джо Байден в телеобращении к нации."Мы пока точно не знаем, что из себя представляют эти три объекта, но ничто сейчас не указывает на то, что они связаны с китайской программой аэростатов-шпионов или разведывательных аппаратов… иных стран", — сказал он.Американское разведсообщество до сих проводит оценку этих трех летательных аппаратов, указал президент. Он уточнил, что ежедневно получает отчеты по ним.Как отметил глава государства, он поручил команде разработать план действий на случай появления подобных объектов в будущем. Если какие-либо воздушные объекты будут представлять угрозу для Соединенных Штатов, то их продолжат сбивать, подчеркнул он.Отдельно американский лидер прокомментировал инцидент с китайским аэростатом. По его словами, Вашингтон внимательно отслеживал этот аппарат и изучал его возможности."В силу того, что мы знали маршрут его следования, нам удалось защитить чувствительные объекты от сбора разведданных", — рассказал Байден.Решение сбить китайский аэростат над Атлантикой, подчеркнул президент, стало четким посланием для других стран о неприемлемости для США таких действий.Глава Белого дома также сообщил о планах обсудить случившееся с главой КНР Си Цзиньпином."Надеюсь добраться до сути случившегося. Но я не буду извиняться за сбитый шар, и мы будем соперничать", — сказал он, добавив, что американские дипломаты продолжат взаимодействие с китайскими коллегами, "как это происходило в последние две недели". Американские военные за последние дни сбили четыре воздушных объекта, в том числе аэростат из КНР, пересекший территорию США. В Пекине настаивают, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде.Принадлежность и назначение трех других сбитых объектов пока не определены.

https://ria.ru/20230215/zakharova-1852076309.html

https://ria.ru/20230216/shar-1852445194.html

https://ria.ru/20230203/ssha-1849581419.html

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сша, канада, джо байден, китай, си цзиньпин