https://ria.ru/20230216/bayden-1852539740.html
Белый дом: претензии к возрасту Байдена далеки от реальности
Белый дом: претензии к возрасту Байдена далеки от реальности - РИА Новости, 16.02.2023
Белый дом: претензии к возрасту Байдена далеки от реальности
Претензии к возрасту президента США Джо Байдена не отражают реальности, в которой он достигает успехов, заявила официальный представитель Белого дома Карин... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T21:55
2023-02-16T21:55
2023-02-16T21:57
в мире
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джо байден
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никки хейли
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ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Претензии к возрасту президента США Джо Байдена не отражают реальности, в которой он достигает успехов, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Она отметила, что оппоненты Байдена предсказывали его поражение на выборах в 2020 году, но он победил и с тех пор предпринимает действия для укрепления американской экономики. Так Жан-Пьер ответила на просьбу прокомментировать заявление объявившей о намерении участвовать в выборах 2024 года бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли, которая призвала оценивать ментальное состояние политиков после 75 лет, а также заявила, что США не преуспеют, если не перестанут полагаться на политиков, чей расцвет пришелся на прошлый век. Байдену в ноябре исполнилось 80 лет, он старейший президент в истории США, если он выдвинется на выборы в 2024 году и выиграет их, в конце срока ему будет 86 лет. Сам президент ранее говорил, что был бы честен с американскими гражданами и объявил о проблемах со здоровьем в случае их наличия. В четверг Байден прошел диспансеризацию, ее результаты обещают обнародовать.
https://ria.ru/20230216/bayden-1852532950.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, карин жан-пьер, никки хейли, оон
В мире, США, Джо Байден, Карин Жан-Пьер, Никки Хейли, ООН
21:55 16.02.2023 (обновлено: 21:57 16.02.2023)
Белый дом: претензии к возрасту Байдена далеки от реальности
Белый дом назвал претензии к возрасту Байдена далекими от реальности
ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Претензии к возрасту президента США Джо Байдена не отражают реальности, в которой он достигает успехов, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Может, они забыли о победах президента за последние два года, но я рада напомнить в любое время", - заявила Жан-Пьер на брифинге.
Она отметила, что оппоненты Байдена предсказывали его поражение на выборах в 2020 году, но он победил и с тех пор предпринимает действия для укрепления американской экономики.
Так Жан-Пьер ответила на просьбу прокомментировать заявление объявившей о намерении участвовать в выборах 2024 года бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли
, которая призвала оценивать ментальное состояние политиков после 75 лет, а также заявила, что США не преуспеют, если не перестанут полагаться на политиков, чей расцвет пришелся на прошлый век.
Байдену в ноябре исполнилось 80 лет, он старейший президент в истории США, если он выдвинется на выборы в 2024 году и выиграет их, в конце срока ему будет 86 лет. Сам президент ранее говорил, что был бы честен с американскими гражданами и объявил о проблемах со здоровьем в случае их наличия. В четверг Байден прошел диспансеризацию, ее результаты обещают обнародовать.