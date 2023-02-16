https://ria.ru/20230216/bayden-1852539740.html

Белый дом: претензии к возрасту Байдена далеки от реальности

Белый дом: претензии к возрасту Байдена далеки от реальности - РИА Новости, 16.02.2023

Белый дом: претензии к возрасту Байдена далеки от реальности

Претензии к возрасту президента США Джо Байдена не отражают реальности, в которой он достигает успехов, заявила официальный представитель Белого дома Карин... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T21:55

2023-02-16T21:55

2023-02-16T21:57

в мире

сша

джо байден

карин жан-пьер

никки хейли

оон

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ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Претензии к возрасту президента США Джо Байдена не отражают реальности, в которой он достигает успехов, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Она отметила, что оппоненты Байдена предсказывали его поражение на выборах в 2020 году, но он победил и с тех пор предпринимает действия для укрепления американской экономики. Так Жан-Пьер ответила на просьбу прокомментировать заявление объявившей о намерении участвовать в выборах 2024 года бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли, которая призвала оценивать ментальное состояние политиков после 75 лет, а также заявила, что США не преуспеют, если не перестанут полагаться на политиков, чей расцвет пришелся на прошлый век. Байдену в ноябре исполнилось 80 лет, он старейший президент в истории США, если он выдвинется на выборы в 2024 году и выиграет их, в конце срока ему будет 86 лет. Сам президент ранее говорил, что был бы честен с американскими гражданами и объявил о проблемах со здоровьем в случае их наличия. В четверг Байден прошел диспансеризацию, ее результаты обещают обнародовать.

https://ria.ru/20230216/bayden-1852532950.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Евгения Нефедова

в мире, сша, джо байден, карин жан-пьер, никки хейли, оон