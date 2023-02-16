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Стали известны детали предстоящего визита Байдена в Европу - РИА Новости, 16.02.2023
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Стали известны детали предстоящего визита Байдена в Европу
Стали известны детали предстоящего визита Байдена в Европу - РИА Новости, 16.02.2023
Стали известны детали предстоящего визита Байдена в Европу
Предстоящий на следующей неделе визит президента США Джо Байдена в Европу ограничится посещением Польши – других остановок, включая Украину, не запланировано,... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T17:02
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в мире
европа
польша
украина
джо байден
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ВАШИНГТОН, 16 фев – РИА Новости. Предстоящий на следующей неделе визит президента США Джо Байдена в Европу ограничится посещением Польши – других остановок, включая Украину, не запланировано, заявил в четверг журналистам координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.Таким образом представитель Белого дома ответил на вопрос о том, допускают ли в администрации встречу Байдена с Владимиром Зеленским в ходе намеченного визита американского лидера в Европу, а также посещение президентом США с визитом Украины.Как информировал ранее Белый дом, Байден намерен посетить Польшу 20-22 февраля.
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в мире, европа, польша, украина, джо байден
В мире, Европа, Польша, Украина, Джо Байден
17:02 16.02.2023 (обновлено: 17:15 16.02.2023)
 
Стали известны детали предстоящего визита Байдена в Европу

В Белом доме сообщили, что визит Байдена в Европу ограничится посещением Польши

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 фев – РИА Новости. Предстоящий на следующей неделе визит президента США Джо Байдена в Европу ограничится посещением Польши – других остановок, включая Украину, не запланировано, заявил в четверг журналистам координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.
"Что касается вашего вопроса, то в рамках предстоящей поездки у президента не запланировано каких-либо дополнительных остановок за пределами Польши", - сказал Кирби в ходе спецбрифинга.
Таким образом представитель Белого дома ответил на вопрос о том, допускают ли в администрации встречу Байдена с Владимиром Зеленским в ходе намеченного визита американского лидера в Европу, а также посещение президентом США с визитом Украины.
Как информировал ранее Белый дом, Байден намерен посетить Польшу 20-22 февраля.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
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