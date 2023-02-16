https://ria.ru/20230216/bayden-1852472540.html

Стали известны детали предстоящего визита Байдена в Европу

Стали известны детали предстоящего визита Байдена в Европу - РИА Новости, 16.02.2023

Стали известны детали предстоящего визита Байдена в Европу

Предстоящий на следующей неделе визит президента США Джо Байдена в Европу ограничится посещением Польши – других остановок, включая Украину, не запланировано,... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T17:02

2023-02-16T17:02

2023-02-16T17:15

в мире

европа

польша

украина

джо байден

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ВАШИНГТОН, 16 фев – РИА Новости. Предстоящий на следующей неделе визит президента США Джо Байдена в Европу ограничится посещением Польши – других остановок, включая Украину, не запланировано, заявил в четверг журналистам координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.Таким образом представитель Белого дома ответил на вопрос о том, допускают ли в администрации встречу Байдена с Владимиром Зеленским в ходе намеченного визита американского лидера в Европу, а также посещение президентом США с визитом Украины.Как информировал ранее Белый дом, Байден намерен посетить Польшу 20-22 февраля.

https://ria.ru/20230213/bayden-1851613842.html

европа

польша

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, европа, польша, украина, джо байден