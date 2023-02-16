https://ria.ru/20230216/arest-1852394142.html

Сын Жириновского получил 15 суток ареста за стычку с полицейским

Сын Жириновского получил 15 суток ареста за стычку с полицейским - РИА Новости, 16.02.2023

Сын Жириновского получил 15 суток ареста за стычку с полицейским

Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток Олега Эйдельштейна за мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти,... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T13:37

2023-02-16T13:37

2023-02-16T13:40

происшествия

москва

владимир жириновский

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток Олега Эйдельштейна за мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти, сообщили РИА Новости в суде. Ранее источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что накануне Эйдельштейн, сын умершего в 2022 году лидера ЛДПР Владимира Жириновского, оказался в отделе полиции после дебоша в ресторане в центре Москвы. Уже в отделе он оскорблял полицейских, а потом ударил одного из них. По составленному на Эйдельштейна протоколу о мелком хулиганстве (часть 2 статьи 20.1 КоАП РФ) это максимально возможное наказание.

https://ria.ru/20221223/ugrozy-1840973368.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, владимир жириновский