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Сын Жириновского получил 15 суток ареста за стычку с полицейским - РИА Новости, 16.02.2023
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Сын Жириновского получил 15 суток ареста за стычку с полицейским
Сын Жириновского получил 15 суток ареста за стычку с полицейским - РИА Новости, 16.02.2023
Сын Жириновского получил 15 суток ареста за стычку с полицейским
Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток Олега Эйдельштейна за мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти,... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T13:37
2023-02-16T13:40
происшествия
москва
владимир жириновский
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток Олега Эйдельштейна за мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти, сообщили РИА Новости в суде. Ранее источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что накануне Эйдельштейн, сын умершего в 2022 году лидера ЛДПР Владимира Жириновского, оказался в отделе полиции после дебоша в ресторане в центре Москвы. Уже в отделе он оскорблял полицейских, а потом ударил одного из них. По составленному на Эйдельштейна протоколу о мелком хулиганстве (часть 2 статьи 20.1 КоАП РФ) это максимально возможное наказание.
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происшествия, москва, владимир жириновский
Происшествия, Москва, Владимир Жириновский
13:37 16.02.2023 (обновлено: 13:40 16.02.2023)
 
Сын Жириновского получил 15 суток ареста за стычку с полицейским

Суд арестовал сына Жириновского Олега Эйдельштейна на 15 суток за стычку с полицейским

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток Олега Эйдельштейна за мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что накануне Эйдельштейн, сын умершего в 2022 году лидера ЛДПР Владимира Жириновского, оказался в отделе полиции после дебоша в ресторане в центре Москвы. Уже в отделе он оскорблял полицейских, а потом ударил одного из них.
"Мужчине было назначено наказание в виде административного ареста на срок 15 суток", - сказали в суде.
По составленному на Эйдельштейна протоколу о мелком хулиганстве (часть 2 статьи 20.1 КоАП РФ) это максимально возможное наказание.
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