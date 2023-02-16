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Сын Жириновского получил 15 суток ареста за стычку с полицейским
Сын Жириновского получил 15 суток ареста за стычку с полицейским - РИА Новости, 16.02.2023
Сын Жириновского получил 15 суток ареста за стычку с полицейским
Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток Олега Эйдельштейна за мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти,... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T13:37
2023-02-16T13:37
2023-02-16T13:40
происшествия
москва
владимир жириновский
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток Олега Эйдельштейна за мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти, сообщили РИА Новости в суде. Ранее источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что накануне Эйдельштейн, сын умершего в 2022 году лидера ЛДПР Владимира Жириновского, оказался в отделе полиции после дебоша в ресторане в центре Москвы. Уже в отделе он оскорблял полицейских, а потом ударил одного из них. По составленному на Эйдельштейна протоколу о мелком хулиганстве (часть 2 статьи 20.1 КоАП РФ) это максимально возможное наказание.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, владимир жириновский
Происшествия, Москва, Владимир Жириновский
13:37 16.02.2023 (обновлено: 13:40 16.02.2023)
Сын Жириновского получил 15 суток ареста за стычку с полицейским
Суд арестовал сына Жириновского Олега Эйдельштейна на 15 суток за стычку с полицейским
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток Олега Эйдельштейна за мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что накануне Эйдельштейн, сын умершего в 2022 году лидера ЛДПР Владимира Жириновского, оказался в отделе полиции после дебоша в ресторане в центре Москвы. Уже в отделе он оскорблял полицейских, а потом ударил одного из них.
"Мужчине было назначено наказание в виде административного ареста на срок 15 суток", - сказали в суде.
По составленному на Эйдельштейна протоколу о мелком хулиганстве (часть 2 статьи 20.1 КоАП РФ) это максимально возможное наказание.