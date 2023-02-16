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В Москве началась церемония прощания с режиссером Абдрашитовым - РИА Новости, 16.02.2023
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Культура
https://ria.ru/20230216/abdrashitov-1852349647.html
В Москве началась церемония прощания с режиссером Абдрашитовым
В Москве началась церемония прощания с режиссером Абдрашитовым - РИА Новости, 16.02.2023
В Москве началась церемония прощания с режиссером Абдрашитовым
Церемония прощания с режиссером Вадимом Абдрашитовым проходит в Москве в Доме кинематографистов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T11:18
2023-02-16T15:35
культура
россия
москва
вадим абдрашитов
кино и сериалы
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Церемония прощания с режиссером Вадимом Абдрашитовым проходит в Москве в Доме кинематографистов, передает корреспондент РИА Новости. Абдрашитов скончался 12 февраля на 79-м году жизни от онкологического заболевания. Ранее свои соболезнования родным режиссера выразил президент России Владимир Путин. Он назвал Абдрашитова подлинным корифеем отечественного кинематографа, отметив, что режиссер оставил богатое творческое наследие и воспитал "плеяду талантливых учеников". Президент прислал на церемонию прощания венок. Проститься с режиссером пришли спецпредставитель президента РФ по межкультурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, ректор ВГИКа Владимир Малышев, режиссер Андрей Смирнов, режиссер Карен Шахназаров, писательница Алла Гербер, а также близкие, коллеги и друзья.Вадим Абдрашитов – советский и российский кинорежиссер, народный артист России. Он известен по фильмам "Слуга", "Остановился поезд", "Пьеса для пассажира", "Время танцора", "Охота на лис" и другим.
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россия, москва, вадим абдрашитов, кино и сериалы
Культура, Россия, Москва, Вадим Абдрашитов, Кино и сериалы
11:18 16.02.2023 (обновлено: 15:35 16.02.2023)
 
В Москве началась церемония прощания с режиссером Абдрашитовым

Прощание с режиссером Вадимом Абдрашитовым началось в Доме кинематографистов в Москве

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкПрощание с режиссером Вадимом Абдрашитовым в Большом зале Центрального Дома кинематографистов. 16 февраля 2023
Прощание с режиссером Вадимом Абдрашитовым в Большом зале Центрального Дома кинематографистов. 16 февраля 2023 - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Прощание с режиссером Вадимом Абдрашитовым в Большом зале Центрального Дома кинематографистов. 16 февраля 2023
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Церемония прощания с режиссером Вадимом Абдрашитовым проходит в Москве в Доме кинематографистов, передает корреспондент РИА Новости.
Абдрашитов скончался 12 февраля на 79-м году жизни от онкологического заболевания.
Ранее свои соболезнования родным режиссера выразил президент России Владимир Путин. Он назвал Абдрашитова подлинным корифеем отечественного кинематографа, отметив, что режиссер оставил богатое творческое наследие и воспитал "плеяду талантливых учеников".
Президент прислал на церемонию прощания венок. Проститься с режиссером пришли спецпредставитель президента РФ по межкультурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, ректор ВГИКа Владимир Малышев, режиссер Андрей Смирнов, режиссер Карен Шахназаров, писательница Алла Гербер, а также близкие, коллеги и друзья.
Вадим Абдрашитов – советский и российский кинорежиссер, народный артист России. Он известен по фильмам "Слуга", "Остановился поезд", "Пьеса для пассажира", "Время танцора", "Охота на лис" и другим.
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкРежиссер Вадим Абдрашитов
Цветы у портрета Вадима Абдрашитова на церемонии прощания с режиссером - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Режиссер Вадим Абдрашитов
 
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