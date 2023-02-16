https://ria.ru/20230216/abdrashitov-1852349647.html

В Москве началась церемония прощания с режиссером Абдрашитовым

В Москве началась церемония прощания с режиссером Абдрашитовым - РИА Новости, 16.02.2023

В Москве началась церемония прощания с режиссером Абдрашитовым

Церемония прощания с режиссером Вадимом Абдрашитовым проходит в Москве в Доме кинематографистов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T11:18

2023-02-16T11:18

2023-02-16T15:35

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россия

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вадим абдрашитов

кино и сериалы

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Церемония прощания с режиссером Вадимом Абдрашитовым проходит в Москве в Доме кинематографистов, передает корреспондент РИА Новости. Абдрашитов скончался 12 февраля на 79-м году жизни от онкологического заболевания. Ранее свои соболезнования родным режиссера выразил президент России Владимир Путин. Он назвал Абдрашитова подлинным корифеем отечественного кинематографа, отметив, что режиссер оставил богатое творческое наследие и воспитал "плеяду талантливых учеников". Президент прислал на церемонию прощания венок. Проститься с режиссером пришли спецпредставитель президента РФ по межкультурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, ректор ВГИКа Владимир Малышев, режиссер Андрей Смирнов, режиссер Карен Шахназаров, писательница Алла Гербер, а также близкие, коллеги и друзья.Вадим Абдрашитов – советский и российский кинорежиссер, народный артист России. Он известен по фильмам "Слуга", "Остановился поезд", "Пьеса для пассажира", "Время танцора", "Охота на лис" и другим.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, москва, вадим абдрашитов, кино и сериалы