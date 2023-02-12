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Умер режиссер Вадим Абдрашитов - РИА Новости, 12.02.2023
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Культура
https://ria.ru/20230212/abdrashitov-1851575825.html
Умер режиссер Вадим Абдрашитов
Умер режиссер Вадим Абдрашитов - РИА Новости, 12.02.2023
Умер режиссер Вадим Абдрашитов
Советский и российский кинорежиссер Вадим Абдрашитов умер в возрасте 78 лет от онкологического заболевания, сообщил РИА Новости его зять Кирилл Вытоптов. РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T22:55
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Советский и российский кинорежиссер Вадим Абдрашитов умер в возрасте 78 лет от онкологического заболевания, сообщил РИА Новости его зять Кирилл Вытоптов.Вадим Юсупович Абдрашитов родился 19 января 1945 года в Харькове. В 1970 году поступил на режиссерский факультет ВГИКа. После съемок в качестве курсовой работы фильма "Остановите Потапова!" его позвали работать на "Мосфильм". Там он познакомился с режиссером и сценаристом Александром Миндадзе, с которым вместе снял 11 картин. Наибольшую известность Абдрашитову принесли фильмы "Слуга", "Остановился поезд", "Пьеса для пассажира" и "Время танцора". В 1992 году его удостоили звания "Народный артист России".
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вадим абдрашитов
Вадим Абдрашитов, Культура
22:55 12.02.2023 (обновлено: 23:30 12.02.2023)
 
Умер режиссер Вадим Абдрашитов

Режиссер Вадим Абдрашитов умер в возрасте 78 лет от онкологического заболевания

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкРежиссер Вадим Абдрашитов
Режиссер Вадим Абдрашитов - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Режиссер Вадим Абдрашитов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Советский и российский кинорежиссер Вадим Абдрашитов умер в возрасте 78 лет от онкологического заболевания, сообщил РИА Новости его зять Кирилл Вытоптов.

"Это правда, да, скончался. <…> Онкологическое заболевание... Это все случилось вечером", — сказал собеседник агентства.

Вадим Юсупович Абдрашитов родился 19 января 1945 года в Харькове. В 1970 году поступил на режиссерский факультет ВГИКа. После съемок в качестве курсовой работы фильма "Остановите Потапова!" его позвали работать на "Мосфильм". Там он познакомился с режиссером и сценаристом Александром Миндадзе, с которым вместе снял 11 картин.
Наибольшую известность Абдрашитову принесли фильмы "Слуга", "Остановился поезд", "Пьеса для пассажира" и "Время танцора". В 1992 году его удостоили звания "Народный артист России".
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкВадим Абдрашитов
Вадим Абдрашитов - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вадим Абдрашитов
 
КультураВадим Абдрашитов
 
 
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