https://ria.ru/20230212/abdrashitov-1851575825.html

Умер режиссер Вадим Абдрашитов

Умер режиссер Вадим Абдрашитов - РИА Новости, 12.02.2023

Умер режиссер Вадим Абдрашитов

Советский и российский кинорежиссер Вадим Абдрашитов умер в возрасте 78 лет от онкологического заболевания, сообщил РИА Новости его зять Кирилл Вытоптов. РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T22:55

2023-02-12T22:55

2023-02-12T23:30

вадим абдрашитов

культура

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Советский и российский кинорежиссер Вадим Абдрашитов умер в возрасте 78 лет от онкологического заболевания, сообщил РИА Новости его зять Кирилл Вытоптов.Вадим Юсупович Абдрашитов родился 19 января 1945 года в Харькове. В 1970 году поступил на режиссерский факультет ВГИКа. После съемок в качестве курсовой работы фильма "Остановите Потапова!" его позвали работать на "Мосфильм". Там он познакомился с режиссером и сценаристом Александром Миндадзе, с которым вместе снял 11 картин. Наибольшую известность Абдрашитову принесли фильмы "Слуга", "Остановился поезд", "Пьеса для пассажира" и "Время танцора". В 1992 году его удостоили звания "Народный артист России".

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вадим абдрашитов