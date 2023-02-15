https://ria.ru/20230215/zemletryasenie-1852138558.html

На Камчатке произошло третье землетрясение

На Камчатке произошло третье землетрясение - РИА Новости, 15.02.2023

На Камчатке произошло третье землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло у восточного побережья Камчатки, следует из сообщения регионального филиала Геофизической службы РАН. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T12:57

2023-02-15T12:57

2023-02-15T12:58

землетрясение

происшествия

российская академия наук

россия

камчатский край

усть-камчатский район

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло у восточного побережья Камчатки, следует из сообщения регионального филиала Геофизической службы РАН. Как сообщал ранее Камчатский филиал Геофизической службы РАН, первый подземный толчок произошёл в 11.34 (02.34 мск), его магнитуда составила 4,8. Но жители не ощутили землетрясение, так как оно случилось в 140 километрах от райцентра в акватории Камчатского залива. Второй подземный толчок случился в 15.09 (06.09 мск), чувствовался даже на нижних этажах. Его магнитуда составила 5,2. Эпицентр находился на суше в 35 километрах от Усть-Камчатска на глубине 15 километров. Третий толчок зафиксировали в 20.06 по местному времени (11.06 мск). "Глубина: 30,3. Магнитуда: 4,7", — говорится в сообщении Геофизической службы. Очаг землетрясения находился на расстоянии 202 километра от посёлка Усть-Камчатск. Усть-Камчатск — административный центр Усть-Камчатского района, находится в зоне сейсмоактивности и цунами. В поселке проживают около 3,5 тысячи человек. В апреле 1923 года посёлок был почти полностью разрушен цунами. В 2010 году в результате активизации вулканов Ключевская сопка и Шивелуч произошёл выброс пепла, который полностью засыпал весь поселок.

https://ria.ru/20230215/zemletryasenie-1852092472.html

https://ria.ru/20230215/turtsiya-1852102943.html

россия

камчатский край

усть-камчатский район

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

землетрясение, происшествия, российская академия наук, россия, камчатский край, усть-камчатский район