https://ria.ru/20230215/zemletryasenie-1852138558.html
На Камчатке произошло третье землетрясение
На Камчатке произошло третье землетрясение - РИА Новости, 15.02.2023
На Камчатке произошло третье землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло у восточного побережья Камчатки, следует из сообщения регионального филиала Геофизической службы РАН. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T12:57
2023-02-15T12:57
2023-02-15T12:58
землетрясение
происшествия
российская академия наук
россия
камчатский край
усть-камчатский район
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло у восточного побережья Камчатки, следует из сообщения регионального филиала Геофизической службы РАН. Как сообщал ранее Камчатский филиал Геофизической службы РАН, первый подземный толчок произошёл в 11.34 (02.34 мск), его магнитуда составила 4,8. Но жители не ощутили землетрясение, так как оно случилось в 140 километрах от райцентра в акватории Камчатского залива. Второй подземный толчок случился в 15.09 (06.09 мск), чувствовался даже на нижних этажах. Его магнитуда составила 5,2. Эпицентр находился на суше в 35 километрах от Усть-Камчатска на глубине 15 километров. Третий толчок зафиксировали в 20.06 по местному времени (11.06 мск). "Глубина: 30,3. Магнитуда: 4,7", — говорится в сообщении Геофизической службы. Очаг землетрясения находился на расстоянии 202 километра от посёлка Усть-Камчатск. Усть-Камчатск — административный центр Усть-Камчатского района, находится в зоне сейсмоактивности и цунами. В поселке проживают около 3,5 тысячи человек. В апреле 1923 года посёлок был почти полностью разрушен цунами. В 2010 году в результате активизации вулканов Ключевская сопка и Шивелуч произошёл выброс пепла, который полностью засыпал весь поселок.
https://ria.ru/20230215/zemletryasenie-1852092472.html
https://ria.ru/20230215/turtsiya-1852102943.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
землетрясение, происшествия, российская академия наук, россия, камчатский край, усть-камчатский район
Землетрясение, Происшествия, Российская академия наук, Россия, Камчатский край, Усть-Камчатский район
12:57 15.02.2023 (обновлено: 12:58 15.02.2023)
На Камчатке произошло третье землетрясение
На востоке Камчатки произошло третье за день землетрясение магнитудой 4,7