https://ria.ru/20230215/zemletryasenie-1852057884.html

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,8

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,8 - РИА Новости, 15.02.2023

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировали учёные в среду у восточного побережья Камчатки, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T03:27

2023-02-15T03:27

2023-02-15T03:27

происшествия

российская академия наук

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировали учёные в среду у восточного побережья Камчатки, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН. Толчок произошёл в 13.34 по местному времени (2.34 мск) в 142 километрах от посёлка Усть-Камчатск. В МЧС сообщили, что жители полуострова толчок не ощутили.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия