https://ria.ru/20230215/zemletryasenie-1852057884.html
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,8
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,8 - РИА Новости, 15.02.2023
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,8
Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировали учёные в среду у восточного побережья Камчатки, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T03:27
2023-02-15T03:27
2023-02-15T03:27
происшествия
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировали учёные в среду у восточного побережья Камчатки, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН. Толчок произошёл в 13.34 по местному времени (2.34 мск) в 142 километрах от посёлка Усть-Камчатск. В МЧС сообщили, что жители полуострова толчок не ощутили.
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
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происшествия, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Российская академия наук, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,8
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,8