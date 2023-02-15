https://ria.ru/20230215/zasedanie-1852073048.html

В Совфеде объяснили перенос заседания на более ранний срок

В Совфеде объяснили перенос заседания на более ранний срок - РИА Новости, 15.02.2023

В Совфеде объяснили перенос заседания на более ранний срок

Совет Федерации РФ перенесет заседание с 1 марта на 22 февраля для рассмотрения изменений в бюджетное и налоговое законодательство, сообщил вице-спикер СФ... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T08:52

2023-02-15T08:52

2023-02-15T09:32

совет федерации рф

россия

экономика

николай журавлев

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Совет Федерации РФ перенесет заседание с 1 марта на 22 февраля для рассмотрения изменений в бюджетное и налоговое законодательство, сообщил вице-спикер СФ Николай Журавлев."Перенос заседания с 1 марта на ближайшую среду вызван необходимостью до конца месяца рассмотреть важные для бюджета страны законы", - сказал сенатор, его слова цитирует пресс-служба.Журавлев отметил, что это связано с необходимостью оперативно, до конца месяца, рассмотреть два важных закона. "Рассчитываем, что, учитывая их особое социальное значение, Государственная Дума примет их к этому времени", - сказал он.По его словам, речь идет об изменениях в бюджетное законодательство. "Предполагается введение нового инструмента – специальных казначейских кредитов для регионов. По поручению президента России на эти цели будет выделено 250 миллиардов рублей. Субъекты РФ смогут воспользоваться этими средствами для реализации инфраструктурных проектов. Они также будут направлены на строительство социальных объектов на территории новых субъектов", - пояснил законодатель.Журавлев уточнил, что срок кредита составит до 15 лет по ставке 3% годовых с правом досрочного погашения. "Оперативное одобрение этой инициативы позволит регионам раньше воспользоваться этим механизмом, в том числе в целях опережающего финансирования важных для граждан социальных объектов", - сообщил политик.

https://ria.ru/20230215/zasedanie-1852071049.html

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совет федерации рф, россия, экономика, николай журавлев